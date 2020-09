ENGASJERT: Brann-leder Vibeke Johannesen prater coronarestriksjonene. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Brann kan tape 50 millioner på coronaregler – regjeringen vurderer åpning for 600 tilskuere

Ifølge daglig leder Vibeke Johannesen (44) har Brann foreløpig ikke mottatt en eneste krone fra regjeringens krisepakke. Nå ber hun om lov til å slippe inn flere enn 200 tilskuere på kamper.

Oppdatert nå nettopp

– Vi ligger an til å tape 25–50 millioner kroner i inntekter på restriksjonene som ligger der. Det er vanskelig å si akkurat hvor mye nå, for det avhenger av hvilke valg myndighetene tar fremover. Men det blir verre og verre for hver kamp som går hvor vi ikke får lov til å ha flere tilskuere på tribunen, sier Johannessen til VG.

Hun prater raskt og med innlevelse. Johannesen forteller at hun er svært engasjert i spørsmålet om hvor mange tilskuere norske fotballklubber skal få lov til å slippe inn på arenaene. Helt siden seriestart har det kun vært tillatt med 200 personer. Det er et helt uforståelig antall for Brann-sjefen, som råder over en stadion med fire store tribuner og nesten 18.000 seter. Branns totale 2020-budsjett er i underkant av 120 millioner kroner.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Vanskelig å forstå

Johannesen opplyser samtidig at klubben ikke har mottatt svar på søknaden om å bli kompensert for de manglende inntektene som er direkte knyttet til regjeringens covid-19-forskrift.

les også Vedum ber regjeringen åpne for flere enn 200 på tribunen i norsk fotball

– Vi har en søknad inne, men vi har ikke fått noen utbetalinger enda. Det er sagt at det skal dekkes 70 prosent av tapte inntekter. Det er vi veldig glad for og det er et viktig bidrag fra myndighetene. Men vi mener at vi kunne hatt flere inne på et anlegg som Brann Stadion, skapt disse inntektene selv og ikke belastet myndighetene i den situasjonen vi er i nå, sier Johannesen og fortsetter:

– Dette handler også om neste år. De fleste klubbene begynner nå å reforhandle markedsavtalene og selge partoutkort. De langvarige skadevirkninger trenger ikke bli større enn nødvendig når man ser hva man har åpnet opp for rundt omkring – på kjøpesentre, busser, fly og så videre. Vi bruker en halv tribune nå. Vi har tre til som står ubrukt. Og vi bruker bare tre av 13 mulige innganger. Det er vanskelig å forstå logikken bak dette.

les også Opplysninger til VG: Tyrkisk bud på Branns toppscorer

Raja vil åpne for 600

Kulturminister Abid Raja skjønner at fotballederen er engasjert. Han forsikrer også at Brann er i rute til å få dekket 70 prosent av inntektstapet.

– Jeg og regjeringen har forståelse for at det er en vanskelig tid, og vi er mange som ønsker at det skal kunne være flere tilskuere på plass. For meg handler det ikke bare om fotball, men om all idrett og kultur, sier Raja til VG.

Han forteller at statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie har vært tydelige på at regjeringen vurderer å åpne for inntil 600 personer fordelt på tre grupper, eller såkalte kohorter.

– Men det viktigste de sa var at tidspunktet det vil skje på, avhenger av når smittesituasjonen gjør det mulig. Det er uforutsigbart, og det håper jeg at eliteserieklubbene også kan ha forståelse for, sier Raja og legger til at regjeringen har satt av 1,87 milliarder kroner til kompensasjonsordningen for bortfall av inntekter fra billetter og annet salg på kampdag.

SVARER OM FOTBALLEN: Kulturminister Abid Raja forteller at regjeringen vurderer å åpne for 600 tilskuere på kampene. Foto: Frode Hansen, VG

les også Forren åpen om sykdommen: – Det har vært tøffe tider

Oppfordringen

Fra sin plass i Bergen minner Johannesen om at fotball ikke bare handler om selve spillet. For henne har idretten en svært viktig samfunnsfunksjon. Det ber hun regjeringen ta med i vurderingen.

– Jeg oppfordrer myndighetene til å bruke idrettslagene, både topp og bredde, som en ressurs i situasjonen vi er i. Idrettsbevegelsen er et nav i det norske samfunnet. Vi driver med holdning- og verdiskapende arbeid og er en viktig møteplass. Vi har mange frivillige som kan bidra med informasjon og for å overholde de viktige tiltakene. Jeg tror at folk trenger å gå på fotballkamp, for folk trenger å leve. Og det er bedre med kontrollert aktivitet enn ukontrollert aktivitet. La oss bidra i større grad til dugnaden med å åpne opp samfunnet gradvis, ber Brann-sjefen.

Hun opplyser at personer som får komme på kamp på Stadion blant annet får informasjon om henting av billetter, en tekstmelding noen dager før kamp om smittevernregler, en egen tid for når personen kan entre arenaen og hvilken inngang som skal brukes.

les også Ingebrigtsen vil ta gull med Brann neste år: – Det er på tide

NFF-dialog

Gro Tvedt Anderssen er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund (NFF). Hun deler Johannesens ønske om å flere publikummere på matchene.

– Det er forståelig at man ber om å kunne få inn mer enn 200 tilskuere på stadion. Sammen med Norsk Toppfotball sendte vi et brev til regjeringen i august hvor vi ba om å få ha noen testkamper for å vise at vi kan gjøre det på en trygg og smittevernfaglig måte, forteller Anderssen til VG.

– Ser du på det som realistisk at det skjer denne sesongen?

– Regjeringen sa nylig at de ville vurdere det. Når man ser på antall seter, innganger, toaletter og hvordan man kan klare å holde gruppene atskilt, håper vi å kunne få inn mer enn 200.

Publisert: 16.09.20 kl. 13:09 Oppdatert: 16.09.20 kl. 13:20

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 17 15 2 0 62 – 19 43 47 2 Molde 17 11 1 5 45 – 20 25 34 3 Odd 17 10 1 6 30 – 24 6 31 4 Rosenborg 17 8 5 4 32 – 18 14 29 5 Vålerenga 17 8 5 4 27 – 23 4 29 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk