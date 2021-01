SNØSKUFFET: Robert Lewandowski (f.v.), straffesynder Marc Roca, Niklas Süle (skjult), Benjamin Pavard, Alphonso Davies og Joshua Kimmich slet i nord. Foto: FABIAN BIMMER / POOL

Sjokk-exit for Bayern München i cupen – slått ut av Holstein Kiel

(Holstein Kiel-Bayern München 2–2 eeo, 6–5 etter straffespark) Allerede i andre runde sa det stopp for den regjerende cupmesteren. Med hengende hoder tuslet tysk fotballs største stjerner av banen med ett mindre trofé å kjempe om.

Marc Roca bommet etter fem feilfrie Bayern-straffer. Kiel-angriper Fin Bartels fintet Manuel Neuer ut på iskaldt vis, og satte målet som sendte laget fra andre nivå videre i cupen.

Den tyske cupen – eller DFB-Pokal – omtales ofte som FCB-Pokal i Tyskland på grunn av Bayerns dominans. München-laget har vunnet fem av de siste utgavene og kan slå i bordet med 20 finaleseirer totalt.

To ganger havnet Holstein Kiel bakpå i møtet med klubben som vant Bundesliga, Champions Leauge og cupen sist sesong. Bayern-angriper Serge Gnabry satte 1–0 etter 14 minutter. Kort tid før pause svarte sølvreven Bartels etter et langt fremspill bak en sovende forsvarslinje.

Leroy Sané svarte med en frisparkperle – rett i krysset – like etter hvilen. Da skulle kampen normalt være i boks. Men fem minutter på overtid sikret Hauke Wahl ekstraomganger for vertene med en scoring via høyre skulder.

I tett, nordtysk snødrev slet Bayern-stjernene med å vise seg fra din beste side og etter tolv straffespark røk de ut.

Det øker mulighetene for norsk suksess. Alexander Sørloth (RB Leipzig) og Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) er fortsatt med i cupen. Det samme er Håvard Nielsen og Greuter Fürth. Slik er oppsettet i åttendelsfinalene som spilles 2. og 3. februar:

1/8-delsfinalene Rot-Weiss Esssen - Bayer Leverkusen Wolfsburg - Schalke Holstein Kiel - Darmstadt Jahn Regensburg - 1. FC Köln Stuttgart - Borussia Mönchengladbach Werder Bremen - Greuther Fürth RB Leipzig - Bochum Borussia Dortmund - Paderborn Vis mer

PS! Holstein Kiel kjemper om opprykk i 2. Bundesliga. De ligger ett poeng bak ledende Hamburg. Nordtyskerne har aldri spilt i Bundesliga.