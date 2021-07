Dette betyr et kommersielt samarbeid.

ANGREPSVÅPEN: Joakim Mæhle har hatt et fantastisk mesterskap for Danmark. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / POOL

Danmarks duracellkanin: Mæhle knuser store stjerner på statistikkene

Du finner Joakim Mæhle (24) oftere rundt motstanders 16-meter enn sin egen. Fra sin backposisjon er han et av Danmarks viktigste angrepsvåpen. Han er EMs mest offensive forsvarsspiller, og faktisk så offensiv at han overgår flere angrepsstjerner.

Publisert: Nå nettopp

Atalanta-spilleren troner øverst av forsvarspillere på en rekke statistikker, og er faktisk oppe og kjemper med angripere hva offensive bidrag gjelder.

Se bare på disse tallene fra Wyscout:

Backen har utfordret spillere hele 31 ganger. Det er tredje flest av alle i EM: Bare hans landsmann Martin Braithwaite og Frankrikes Kylian Mbappé har gjort det flere ganger.

Mæhle har hatt 19 ballberøringer innenfor motstanderens 16-meter. Bare fem spillere i EM har hatt flere, og Mæhle scorer høyere enn for eksempel Cristiano Ronaldo i den kategorien.

Han har løsnet skudd ni ganger i løpet av Danmarks fire kamper: Det er flest av alle forsvarere, og på nivå med spillere som Ukrainas Andrei Jarmolenko og Wales-stjernen Gareth Bale.

I tillegg er han, sammen med Nederlands Denzel Dumfries, EMs mestscorende forsvarsspiller med to fulltreffere.

Her kan du spille på Tsjekkia - Danmark!

I danske Ekstra Bladet topper han også avisens børs over de danske spillerne med 5.33. Børsen deres baserer seg på terningkast fra én til seks. Mæhle har fått to femmere og én sekser. Flere skribenter i velrenommerte The Athletic mener også Mæhle har vært blant EMs beste spillere til nå.

– Han er en høyrebeint venstreback, og han bruker det til sin fordel. Han har en motor som er helt vill. Han er et godstog, beskriver hans landslagskamerat Thomas Delaney ifølge Ekstra Bladet.

VGs tips: Tsjekkia - Danmark.

* Kveldens første EM-kvartfinale spilles i Baku i Aserbajdsjan. Tsjekkia sjokkvant 2-0 over Nederland i sin åttedelsfinale, mens danskene knuste Wales med hele 4-0. Det var andre EM-kampen på rad at Danmark vant klart for i den siste gruppespillkampen ble Russland slått med hele 4-1.

* Det har vært så imponerende hvordan Danmark har reist seg etter å ha mistet sin aller beste spiller Christian Eriksen under traumatiske omstendigheter i den første kampen. Spillerne har vist karakter, forsvaret har holdt stengt og laget har funnet målformen.

* Tsjekkia endte «bare» på tredjeplass i gruppe D - bak England og Kroatia. De slo Skottland i aller første kamp (2-0), men det er Nederland-seieren sist som var lagets beste hittil i turneringen. Tsjekkerne har en intensitet i spillet sitt som kan slite ut danskene.

* Dette er to lag uten superstjerner. Det er litt som med Italia at det er kollektivet og lagånden som drar dem videre. Tsjekkias HUB-odds på 3,60 betyr at de nok en gang er undervurdert i markedet. Uansett er det Danmark som først får vår støtte til 2,10 i odds. Spillestopp er kl. 17.59 og kampen vises på TV2.