UT MOT SUPER LEAGUE: Den britiske idrettsministeren talte i Underhuset mandag. Foto: House of Commons / PA Wire

Storbritannias idrettsminister: − Vi vil gjøre alt for å stanse Super League

Myndighetene i flere land går ut mot planene om å etablere Super League.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den britiske idrettsministeren, Oliver Dowden, sier at britiske myndigheter vil gå langt for å stanse det foreslåtte Super League.

Dowden forteller til ifølge nyhetsbyrået Reuters at han har hatt møter med Premier League, det engelske fotballforbundet (FA) og presidenten i det Europeiske fotballforbundet (UEFA), Aleksander Ceferin, og at han har gitt dem britiske myndigheters fulle støtte for å stanse forslaget.

– Vær ikke i tvil, hvis ikke de kan gjøre noe, så vil vi. Vi vil gjøre alt for å unngå at dette skal skje, sier Dowden til parlamentet mandag ettermiddag.

Dowden forklarer at de undersøker alle muligheter, blant annet innenfor konkurranselovgivning.

– Enkelt sagt: Vi vil gjennomgå alt regjeringen gjør for å støtte disse klubbene til å spille. Vi vil gjøre alt som må til for å beskytte nasjonalsporten, sier han.

les også NFF-presidenten ut mot «kyniske» Super League - støtter utestengelse av spillere

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) er også sterkt kritisk til Super League og sier til VG at han er «dypt skuffet» over planene.

– Jeg er her på linje med NFF og har personlig uttrykt min støtte til fotballpresidenten i dag. Det er ikke annet enn opprivende og trist hvis fotballen skal fortsette å utvikle seg bort fra fellesskapet, og mot en stadig mer pengestyrt og utelukkende kommersiell side, sier Raja til VG.

– Alle husker vi fantastiske norske fotballøyeblikk, blant annet med Molde og Bodø/Glimt denne sesongen. En lukket Super League vil endre premissene for europeisk toppfotball, hvor mindre klubber frem til nå har hatt mulighet til å spille mot, og noen ganger slå, de aller største klubbene. Dette vil være et tap for fotballen, for supporterne og for den idretten vi alle er så glade i. Jeg er redd tapet for supporterne vil være størst, sier Raja.

les også Superligaen er en vekker

Super League Slik skal den nyetablert europeiske Super League i fotball avvikles: * Ligaen er kontrollert av grunnleggerklubbene, ikke av nasjonale eller internasjonale fotballforbund. * Den skal ha 15 faste medlemmer, mens 5 plasser per sesong skal tildeles på grunnlag av oppnådde resultater foregående sesong. * Kampene skal spilles i midtuka. Sesongen starter i august, og det skal spilles i to grupper med 10 lag i hver. Det spilles hjemme og borte, og de tre beste i hver gruppe går til kvartfinale. * Lagene som blir nummer fire og fem går til utslagskamper med hjemme- og bortekamp fra lag mot den andre gruppa om de to siste kvartfinaleplassene. * Det blir hjemme- og bortekamper i kvartfinaler og semifinaler, fulgt av en finale i mai. Den skal spilles på nøytral bane, som dagens mesterliga- og europaligafinaler. * 12 klubber har bundet seg til deltakelse: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania, Inter, Juventus og Milan fra Italia. * Klubbene hevder at kampene legges til midtuka for ikke å komme i konflikt med nasjonalt seriespill, men både nasjonale og internasjonale fotballforbund har gjort det klart at deltakere i den nye superligaen risikerer å bli ekskludert fra både nasjonale og internasjonale turneringer. (NTB) Vis mer

De tolv Super League-klubbene kommer fra Storbritannia, Italia og Spania. Heller ikke Italia og Spania er myndighetene spesielt positive til planene.

Nyhetsbyrået Reuters skriver i en nyhetsmelding mandag at spanske myndigheter ikke støtter etableringen av Super League og at idrettsministeren vil ha møter med de klubbene og de involverte forbundene. De tre spanske klubbene - Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid - virket ifølge spanske myndigheter åpne for dialog.

Italias statsminister, Mario Draghi, sier at de støtter det italienske og europeiske fotballforbundet.

– Myndighetene følger debatten om Super League nøye og støtter sterkt posisjonen til det italienske og europeiske fotballforbundet om å bevare de nasjonale ligaene, de meritokratiske verdiene og den sosiale funksjonen til idrett, sier den italienske statsministeren Mario Draghi i en uttalelse.

les også Supporterleder positiv til Super League: – De fleste hadde skrudd på TV-en

Ingen av de franske lagene er med i Super League, noe som gleder den franske presidenten Emmanuel Macron.

– Presidenten gleder seg over at de franske klubbene har avvist å delta i et europeisk Super League-prosjekt som truer prinsippet med solidaritet og sportslig fortjeneste, sier Macron i en uttalelse.