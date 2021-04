FIKK KLEM: Brages keeper som fikk trøsteklem, Peter Rosendal, og Brage-supporteren som klemte, Stephan Aspfors. Her er Rosendal fra den aktuelle kampen. Bildet av Aspfors er publisert etter tillatelse fra Aspfors og hans advokat Abraham Zeito. Foto: TT/Privat

Svensk supporters keeper-klem havnet i retten

Den svenske supporteren ble av tingretten dømt til å betale 13.000 kroner i bot for å ha gitt sitt eget lags keeper en trøstende klem. Nå venter trebarnsfaren Stephan Aspfors (52) i spenning på ankesaken i neste rettsinstans.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert:

– Jeg forstår selvsagt at jeg har gjort noe jeg ikke bør gjøre. Men jeg er veldig overrasket over boten. Den rimer ikke med det jeg har gjort. Det føles nesten som om jeg anses for å være kriminell, som hverken jeg eller noen jeg kjenner mener jeg er, uttalte Brage-fan Stephan Aspfors til Aftonbladet etter å ha mottatt dommen fra svenske tingsrätten i mars.

– Følelser fins i all idrett, og her synes jeg at det jeg gjorde var rimelig og berettiget, tilføyde han med tanke på det han gjorde – og som ifølge dommen er et lovbrudd.

Det skjedde høsten 2019. Stephan Aspfors’ Brage spilte kvalifiseringskamp til Allsvenskan på bortebane mot Kalmar FF. Kampen endte 2–2, men Brage hadde tapt hjemmekampen mot Kalmar FF og måtte vinke farvel til opprykk.

Da Brage-keeper Peter Rosendal (33), med fortid i norske Mjølner og Nybergsund, gikk mot bortelagstribunen for å takke sine supportere, følte Stephan Aspfors ansvar for å lette på stemningen. På tross av øyeblikkets skuffelse ville han på vegne Brage-supporterne takke Rosendal og laget for en god sesong.

Han forlot sin plass på tribunen, tok seg frem til Peter Rosendal nede ved banen og ga ham en klem. Stephan Aspfors hevder at han aldri entret selve banen og at trøsteseansen varte cirka ett minutt.

Politiet mente imidlertid det var en «ulovlig overtredelse» og anmeldte ham for det. Tingsrätten straffet Stephan Aspfors med 30 dagsbøter, tilsvarende 13.200 svenske kroner. Aspfors mente og mener det var en urimelig sum, han hadde «kanskje kunnet akseptere» en tusenlapp. Han beskriver politiets anmeldelse og dommen som «oerhört petigt» – ekstremt unødvendig.

Det synes kanskje også hovrätten, som er rettsinstansen etter tingrätten i Sverige. Göta Hovrätt har bestemt seg for å ta opp saken og delene i dommen til ny vurdering etter anke fra Stephan Aspfors og hans advokat Abraham Zeito.

– Vi avventer kommunikasjonen fra domstolen. Men saken vil bli prøvd, det blir rettssak og dom. Jeg håper og tror det blir en avgjørelse i løpet av høsten, sier Abraham Zeito til VG.

Til sammenligning ble Start-supportere ilagt bot på rundt 13.000 kroner etter Kristiansand-klubbens seier i opprykkskampen mot Lillestrøm på Åråsen i desember 2019. De nektet å betale bøtene.

Tre måneder senere ble det kjent – gjennom Fædrelandsvennen – at politiet ikke ville ta sakene til retten. De endte med påtaleunnlatelse. Det vil si at de siktede slapp å betale bøtene, men at lovbruddene ble påført deres rulleblad.