OMSTRIDT SYDENTUR: Bodø/Glimts nysignering Erik Botheim og vingen Ola Solbakken (til høyre) er på plass på treningsleiren i Spania Foto: Glimt.no

Resten av Eliteserien går imot Glimts sololøp: − De får en stor fordel

I et nylig møte mellom Norges Fotballforbund, interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball og klubblederne i Eliteserien ble konklusjonen at ingen reiser på treningsleir utenlands før idrettens «toppmøte» med statsminister Erna Solberg (H).

Publisert: Nå nettopp

Det er den klare oppfatningen til alle fotballederne VG har pratet med i etterkant av møtet. Det ble avholdt mens Bodø/Glimt satt på flyet til Spania, så seriemesteren deltok ikke.

– Jeg har ikke lyst til å mene noe om det. Bodø/Glimt får gjøre sine valg. Det jeg har sagt, er at det vitner om en frustrasjon over regimet vi er underlagt. Samtidig som statsministeren jubler over prestasjoner i utlandet over konkurranser som ikke er lov i Norge, sier Odd-direktør Einar Håndlykken.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Er det et felles standpunkt mot Glimts reise at dere andre sier at dere ikke gjør som Glimt?

– Alle sa vel ikke det. Men flere klubber sa at de ikke skulle følge etter, så det kan vel mer beskrives som en stemningsrapport, mener Håndlykken.

– Hva sier du til at Bodø/Glimt får spille treningskamper mens det ikke er tillatt i Norge og kanskje slipper innreisekarantene om unntaket for yrkesutøvere blir gjeninnført før de kommer tilbake?

– Ja, de får en stor fordel. Vi spiller internkamper på trening, mens de spiller kamper. Men jeg vil ikke kritisere dem, sier Odd-sjefen.

Det gjør heller ikke Espen Engebretsen, daglig leder i Sarpsborg. Da Bodø/Glimt gjorde treningsleiren kjent gjennom en lang begrunnelse på egen hjemmeside, sa Engebretsen at han ikke ville vært komfortabel om Sarpsborg skulle gjort det samme og viste til at Spania var «klink rødt»:

Han vil heller ikke si noe om moralen i at Glimt reiser, mens resten har uttrykt at de blir hjemme.

– Jeg synes det er vanskelig å henge ut det. De har tatt sitt valg og mener det er best. Jeg satt ikke rundt bordet der argumentene ble lagt frem, sier Engebretsen.

les også Fagermo om Glimts Spania-reise: – Feil overfor det norske folk

– Tror du idretten har en dårligere sak før møtet med statsministeren ved å tøye reiseanbefalingene?

– Jeg tror ikke vi har en dårlig sak, hvis det gjelder et fåtall. Vi har mange utøvere rundt i verden som konkurrerer. Men vi hadde hatt en dårligere sak hvis det hadde blitt mange. Så jeg tror det er smart at resten blir hjemme, sier Sarpsborg-sjefen.

Administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball ledet møtet der Glimts kontroversielle valg ble diskutert.

– Flere klubber tok til orde for at de nå skal holde seg i ro frem til møtet mellom idrettspresidenten og statsministeren 3. mars. Ingen som sa noe imot dette, opplyser Øverland til VG.

– Glimt har henvendt seg til oss og til Norges Fotballforbund. Det har ikke vært vår jobb å si ja eller nei, men peke på forutsetningene. De er en Champions League-klubb med en utfordrende oppkjøring. Det er også en risiko for dem ved at de kan ende i karantene når de kommer hjem, påpeker sjefen for klubbenes interesseorganisasjon.

les også Helsedirektoratet: Treningskampen mellom Brann og Bodø/Glimt var ulovlig

Elitefotballdirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund deltok også i møtet og sier hun ikke har noe spesielt syn på Glimts valg om å reise:

– Vi kan ikke ta stilling til det. Det er utøvere som er i en vanskelig situasjon, og det er en pandemi som er vanskelig for alle. Dialogen med Glimt har handlet om å dele erfaringer om smittevern, sier Klaveness til VG.

– Ga NFF et slags ja til Glimt for å synliggjøre for regjeringen at politikken de fører betyr at man må reise ut av landet for å utøve yrket sitt?

– Nei, definitivt ikke. De må vurdere og beslutte selv. Vi har hatt skriftlig dialog og påpekt hva de må tenke på hva gjelder smittevern og regelverk. Glimt har gjort et grundig og godt forarbeid i tett dialog med kommunelegen, påpeker Klaveness.

PS! VG+ sender Bodø/Glimts treningskamp mot Marbella lørdag.