Caroline Graham Hansen: Fra Månejordet til Barcelona

Det er ikke Barcelona og Champions League-finale lille Caroline Graham Hansen drømmer om når hun spiller fotball med kompisene eller leker med ball på Månejordet på Tåsen i Oslo.

Hun vet knapt at det finnes et kvinnelandslag i fotball, og Champions League for kvinner eksisterer ikke.

Hun vokser opp med lillebroren Fredrik.

– Fotball var bare fotball, og alle kompisene mine var gutter. Jeg hadde bare mannlige forbilder, fordi vi så aldri kvinnefotball på TV, minnes Caroline i dag.

Det hun som syvåring drømmer om, er en plass på Lyns A-lag.

Søndag kveld, nesten 20 år senere, skrives et nytt kapittel i en allerede oppsiktsvekkende karriere. Carolines Barcelona møter Chelsea og landslagsvenninnen Guro Reiten til finale i Champions League. Nå skal 26-åringen gå ut på Gamla Ullevi i Göteborg og oppnå det hun har jobbet for hele livet.

– Det er mye følelser i det. Jeg har på en måte vært med helt til målstreken, men ikke fått lov til å avslutte eventyret, sier hun til VG.

To tidligere Champions League-finaler har endt i tårer for Caroline Graham Hansen. Den ene på tribunen; den andre på benken, skadet og byttet ut.

– Å vinne nå vil være det største jeg har vært med på. Fordi jeg ikke har vunnet den tittelen ennå, men også fordi det er så mye mer til den historien.

Allerede fra treårsalderen er det fotball som gjelder. Mest lek i begynnelsen, men pappa Petter ser at det er noe spesielt med Caroline når hun begynner å nærme seg skolealder. Hun behandler fotballen slik som guttene gjør.

Mamma Bettina ser knapt datteren ikledd noe annet enn fotballdrakter i oppveksten.

Da Caroline nærmer seg åtte år, dannes det et lag for 95-årgangen i Lyn, med barn fra Tåsen og Ullevål skole.

Med nummer åtte på ryggen får hun entre banen sammen med de voksne spillerne. Caroline er maskot når Lyn spiller hjemmekamp på Ullevaal stadion.

– Der dukket det opp en jente fra Tåsen som var forbausende god, forteller Truls Dæhli, tidligere sportskommentator i VG og toppleder i Norges Fotballforbund.

Som pappa til Mats Møller Dæhli er han på denne tiden en av foreldretrenerne på laget, sammen med flere andre – inkludert Carolines far Petter.

Det er ingen som tenker over at hun er den eneste jenta der. Hun er bare fotballspilleren «Carro». I hele oppveksten spiller hun på lag med de jevnaldrende guttene.

– Det var nok tøft for noen av guttene å bli driblet og herjet med av henne, men jeg tror hun vant respekten deres veldig fort. Det var bare naturlig at hun var en del av gjengen, minnes Dæhli.

En annen av foreldretrenerne den gangen er landslagshelten Erik Mykland, som i 2007 leder Caroline og guttene under Norway Cup.

– Noen har en indre drivkraft som gjør at man vanskelig kan unngå å bli god når talentet og oppfølging i hjemmet står i stil med drivkraften, sier «Myggen» til VG.

– Caroline nektet å gå av banen når det skulle byttes. Irriterende den gang, men et bra bilde på innstilling og stahet.

Treningsiveren er det ikke noe i veien med. Snøen laver ned en søndag kveld midt på vinteren, men Caroline vil trene – og pappa blir med da Caroline spør.

Slik beskriver Petter Normann Hansen datteren:

– Hun er ærgjerrig. Slutter ikke før hun får det til. Hvis ikke finten sitter, blir hun forbannet. Hun er sta.

Uønsket på laget

Men i tenårene får Carolines drøm om en plass på Lyns A-lag seg en knekk. Som 14-åring opplever hun å ikke lenger få lov til å spille kamper for guttelaget.

Caroline får beskjed om at treneren mener hun har dårlig innflytelse på guttene fordi hun er jente.

– Jeg fikk høre at hver gang jeg kom og trente med gutta, mistet de fokus og køddet til treningene. Men jeg var jo en del av gutta, jeg hadde jo spilt med dem i alle år, fortalte Caroline til NRK for to år siden.

Det er pappa Petter som først får vite at hun ikke lenger er ønsket. Men han verner henne for sannheten.

– Jeg prøvde å holde det skjult, men etter hvert begynte hun jo å stille spørsmål. Hvorfor var det sånn?

Caroline har kviet seg for å prate for mye om opplevelsen – hun vil ikke blåse opp noe som skjedde for lenge siden. Men erfaringen skal være med å forme henne både som fotballspiller og menneske.

Vrakingen ender med å bli behandlet av Lyns sportslige utvalg. Klubben konkluderer at hun skal behandles likt som alle andre i samme årgang – uavhengig av kjønn.

Men Caroline fortsetter ikke på laget med de jevnaldrende kompisene. Isteden vil treneren på gutter 94-laget, de som er året eldre, ha henne med.

– Mitt hardeste argument var at her kunne vi være med å utvikle verdens beste fotballspiller. Det ville vært idiotisk hvis vi ikke skulle være med på det, sier Lars Petter Andressen.

I dag er han «Team manager» for Tromsø IL i Eliteserien, men for 12 år siden var han hovedtrener for 94-årgangen til Lyns guttelag.

– Mange var uenige med meg. Lyn skulle være en klubb som utviklet spillere til sitt eget A-lag i Tippeligaen, og Caroline ville aldri bli det, forteller han.

Men Andressen blåser i det. Han vil la 14-åringen hospitere med gutter 15-laget. Det er et ambisiøst lag. For den eneste jenta er det utfordrende å henge med.

Men Caroline slutter ikke å prøve. Det har hun fått beskjed om av pappa. Hvis hun slutter å prøve fordi det fysiske blir tøft, må de finne et annet nivå til henne.

– Det var det vi jobbet med hele tiden. Jeg ropte alltid fra sidelinjen at hun må tørre, tørre, tørre. Det handlet ikke om at hun skulle drible, forteller faren.

– Men hun måtte prøve. Da hun kom opp på et så høyt nivå at det fysiske gjorde at hun ikke kom forbi – guttene ble større og sterkere og dermed vanskeligere å komme rundt – måtte hun finne andre måter å få prøve på.

Pappa må se mange kamper der datteren sitter på benken. Caroline observerer og lærer. Når hun får sjansen og spilletid, griper hun alltid muligheten. Hun prøver – og hun prøver nye ting.

– Det er nok hennes styrke som spiller i dag, måten hun utfordrer motstanderne på. Hun skaper alltid ubalanse, sier faren.

Etter hvert får Caroline mer og mer spilletid på et gutter 16-lag som spiller i interkretsserien, det øverste nivået for denne årgangen i Norge. Nå starter hun kamper.

– Det var fysisk tøft, men jeg opplevde at hun tok utrolig store steg – både mentalt og fysisk. Det var også tøft på grunn av alt som lå bak med det som hadde skjedd, men hun sto i det, sier trener Andressen.

Samtidig deltar Caroline med jevne mellomrom også i turneringer som Norway Cup og norgesmesterskapet med jenter 16-laget – de som er både ett og to år eldre.

– Der var hun helt overlegen. Det var kanskje litt fristedet hennes før hun var tilbake hos de eldre guttene, hvor hun måtte krige seg inn på et utrolig godt lag. Jeg opplevde at hun vokste veldig, veldig mye, fra Andressen.

Norway Cup-sensasjonen

Langt utover Oslos vestkant begynner det å gå gjetord om den unge teknikeren fra Lyn, hun som spiller med de eldre guttene og herjer blant jentene.

Sommeren 2010 får «hele» Norge se det med egne øyne.

Som 15-åring er hun med Lyns Jenter 16-lag til Norway Cup. De spiller seg helt til finalen. Caroline scorer tre mål og slår tre målgivende pasninger da Lyn vinner 7–2 i finalen.

– Jeg skjønte med én gang at vi så noe helt spesielt, sier Morten Langli, som den gang kommenterte finalen for TV 2.

– Vi hadde kontroll på at hun var god, men så fikk plutselig «alle» se det i en sånn setting, i Norway Cup-finale som alle fotballspillere i landet har en referanse til, sier fotballkommentatoren.

Etter seieren, hvor 15-åringen blir kåret til finalens beste spiller, feirer Lyn-laget med pizza i kjelleren hjemme hos en av jentene. Der skal de se hele finalen, som ble sendt direkte på TV, i reprise.

– Jeg husker at Caroline sa at det var noe av det flaueste hun hadde opplevd, for kommentatorene pratet bare om henne, minnes pappa Petter lattermildt.

– Det er sånn hun er. Hun liker ikke for mye oppmerksomhet. Litt ros er greit, men ikke for mye.

Norway Cup-seieren blir noe av det siste Caroline Graham Hansen opplever i Lyn-drakten for denne gang.

Seniorkarrieren starter som 15-åring. Etter å tidvis ha trent med Stabæk, melder Caroline overgang til Toppserien-klubben høsten 2010.

– Det var jo første gang hun spilte på et seniorlag, men vi som klubb skjønte fort at vi hadde fått inn noe spesielt. Ikke noe sånt som kommer inn døren hvert år, forteller Roger Finjord, som var hovedtrener da Caroline kom til klubben.

Her blir hun lagvenninne med rutinerte og kjente spillere som Lise Klaveness, Ingrid Hjelmseth og Katrine Søndergaard Pedersen – hun med flest landskamper for Danmark i historien.

– De beste trenerne du kan ha, er gode medspillere. Her var det gode, voksne og etablerte damer som kunne gi henne den opplæringen – og det var damer som ville løfte henne frem, erindrer Finjord.

Nærmest sømløst sklir Caroline inn på Stabæks damelag – laget som tar gull i Toppserien.

Debuten kommer mot Donn i august. Hjemme mot Trondheims-Ørn i oktober scorer hun sitt første mål på øverste nivå.

– Hun var spinkel. Hvis du hadde sett henne på gaten, så hadde du ikke trodd at hun kunne gjøre et forskjell på et topplag i Toppserien. Men det kunne hun, sier Katrine Søndergaard Pedersen om 15-åringen som møtte henne den høsten.

Tidlig landslagsdebut

I 2011 skyter karrieren videre fart. Tyske storklubber begynner å vise sin interesse for den unge Stabæk-spilleren utover høsten.

– Det er gøy å bli lagt merke til. Man det kan være det er litt tidlig å flytte på seg som 16-åring, uttalte hun den gang.

Men hun er ikke for ung til å bli tatt ut i den norske landslagstroppen.

26. oktober får Caroline sin A-landslagsdebut da hun byttes inn i 63. minutt mot Belgia. Halvannen uke senere er hun sentral i cupfinalen mot Røa i Telenor Arena.

Stabæk ligger under 1–2 og er på vei til å tape da klokken passerer 90 minutter. Fem minutter på overtid får «De blaa» et frispark i god posisjon. Caroline prikker dødballen perfekt på hodet til Katrine Søndergaard Pedersen, som stanger inn 2–2 og redder ekstraomganger.

– Hun var ekstremt opptatt av å finne løsninger og detaljer på hvordan hun kunne forbedre seg, sier Katrine om Caroline.

– Når hun trente på frispark, kunne hun bli stående i timevis. Planlegge sparket, gjennomføre sparket, vurdere gjennomføringen, gå tilbake og forsøke igjen med små endringer.

Stabæk vinner til slutt cupfinalen på straffespark. Som 16-åring er Caroline Graham Hansen norgesmester for seniorer for første gang.

Ett år senere får hun nok en kongepokal. Caroline scorer det siste målet da Stabæk knuser Røa hele 4–0 på Åråsen.

Oslo-jenta har så vidt fylt 18 år da hun går løs på sin tredje sesong i Toppserien. Forventningene er enorme.

Scoret «Tidenes mål»

Vålerenga-kaptein Hanne Mellingsæter mener ungjenta «gjør magiske ting», mens Røas Gunnhild Kvaalen Herregården noen ganger «lurer på hvordan hun får med seg ballen».

– Hun hadde beina så godt plantet på jorden. Suksessen i Toppserien påvirket henne ikke i så stor grad som jeg kanskje hadde fryktet, sier Øyvind Eide, Stabæks trener fra 2012 til 2016.

– Vi visste jo at hun én gang kom til å forlate oss for en større klubb.

I april 2013 scorer hun det som senere skal bli kåret til «Tidenes mål» i Stabæk – i 4–1-seieren mot Røa.

– Maken til eleganse, balanse og ballføring har jeg ikke sett før eller siden, mener Stabæk-kapteinen Katrine Pedersen.

Det er ikke bare hjemme i Norge at 18-åringen forbløffer. I første halvdel av 2013-sesongen scorer Caroline 12 mål på 17 kamper for Stabæk – før hun i august flytter til Sverige.

Hun har signert for storlaget Tyresö.

– Jeg tror dette kommer til å gjøre meg til en bedre spiller, sier 18 år gamle Caroline om overgangen.

Der blir Caroline lagvenninne med spillere som den brasilianske superstjernen Marta.

– Det blir veldig spesielt, og jeg håper jeg kan lære noe av henne.

Det skal bli en forsmak på profflivet som venter.

Først reiser Caroline hjem til Norge for å fullføre det siste året på videregående. Men hun blir ikke lenge.

Fantastisk proffstart

Sommeren 2014 går ferden til Wolfsburg – laget som akkurat har slått Tyresö i Champions League-finalen og er to ganger regjerende mester.

I et sommerintervju med VG Helg gleder hun seg til å spille side om side med noen av verdens beste spillere.

– Først og fremst skal jeg spare penger. – Jeg har mange år igjen av livet, og jeg kommer ikke til å bli rik av fotballen.

Noen uker etter overgangen til Tyskland møter Caroline sine gamle lagvenninner i Stabæk – i 16-delsfinalen i Champions League.

Wolfsburg vinner det første møtet da Nilla Fischer stanger inn kampens eneste scoring etter et frispark – slått av nettopp Caroline Graham Hansen.

I returoppgjøret på Nadderud stadion scorer den norske Wolfsburg-spilleren begge målene i 2-1-seieren som sender Stabæk ut av turneringen.

– Det er alltid gøy å score mål, men som jeg alltid har sagt, er jeg her for å utvikle meg – så får noen andre ta seg av statistikken, uttalte Caroline til VG etter oppgjøret.

Wolfsburg-karrieren har startet fantastisk. Men så tar profflivet en ny retning. Det er begynnelsen på en periode Caroline Graham Hansen har beskrevet som «et sort hull».

Første gang hun får en føling av smerte i kneet, er i november 2013. Med tiden tiltar de i styrke. Det gjør vondt å spille kamper, gå i trapper, strekke ut beinet. Caroline må få hjelp til å ta på klær og sokker.

Det viser seg å være belastningsskaden «jumper’s knee». Hvile og tålmodighet er normalt sett beste medisin. Caroline må trene alternativt og styre belastningen etter smertene.

Da det norske kvinnelandslaget i april møter Nederland til privatlandskamp, sitter Caroline sammen med pappa Peter på tribunen på Strømmen stadion.

Da det drar seg mot sommer, er smertene fortsatt stikkende. Caroline innser at hun må ta en pause. Fotball-VM 2015 går uten henne.

I denne perioden føler hun at ingen har bruk for henne, har Caroline tidligere beskrevet i et TV 2-intervju. Hun kjenner på følelser av håpløshet og urettferdighet. Hvorfor skal dette skje henne?

Et råd fra en idrettspsykolog hjelper henne å takle de tunge tankene. Hun skal skrive dem ned. Da får hun sortert dem og blitt ferdig med dem. Det hjelper.

Inne i «notater» på mobilen hennes finnes det fortsatt utallige tekster som inneholder hennes dypeste og vondeste tanker – ifølge NRK. Noen rene tankereferat, noen dikt, noe «vås». Som regel et resultat av en vanskelig opplevelse eller en tøff periode i livet hennes.

Støtte i denne skadetiden finner hun også i barndomskompisen Mats Møller Dæhli, som også er blitt fotballproff. Han sliter med samme belastningsskade som henne. De samme kjedelige rehabiliteringsøvelsene gjør de to sammen, blant annet på Toppidrettssenteret i Oslo.

– Jeg opplevde at hun hadde det veldig likt som meg – med en voldsom ambisjon om å komme tilbake, men at det hele tiden var en usikkerhet hvor lenge det skulle sitte i. Det var en mental test, sier Møller Dæhli til VG i dag.

Han ser en jente som jobber knallhardt og godt for å komme tilbake på fotballbanen, og han opplever at venninnen vokser seg sterkere i denne perioden – både fysisk og mentalt.

– Når du ser henne spille nå, merker du at hun i alle toppkamper er veldig offensiv i hodet. Det tror jeg skaden hjalp henne med å bli. Det er veldig imponerende, sier han .

Brist i kneskålen

I september 2015 får Caroline lov til å trene litt fotball igjen, i starten begrenset til helt enkle balløvelser. Sakte, men sikkert jobber hun seg tilbake fra belastningsskaden. I oktober er hun igjen på banen for Wolfsburg – i kjent stil.

Men i april 2016 smeller det igjen. Kneet svikter. Skriket som kommer fra Caroline, er delvis på grunn av smerten, men mest av frykt.

Brist i kneskålen. Resten av sesongen er over. Én måned før Wolfsburg skal spille Champions League-finale mot Lyon. Med den beskjeden kommer tårene, har Caroline fortalt i ettertid.

Gamle, negative følelser blusser opp.

I et blogginnlegg høsten 2016 er Caroline åpen om angstfølelsene. Hun føler seg ensom, ser kun alt hun selv ikke får. I blogginnlegget skriver hun:

«Sinne. Frustrasjon. Skyldfølelse. Det var min skyld at jeg ble skadet. Jeg orket ikke mer. Depresjon og angst bygde seg opp. Livet og fotballen var ikke så gøy mer. Det beste perioden i min karriere ble til min verste.»

21 år gammel sitter hun på tribunen i italienske Reggio-Emilia da Wolfsburg taper Champions League-finalen mot Lyon etter straffesparkkonkurranse.

– Det var en spesiell dag. Det var kjipt å sitte og se på. Vi var så nære, sier Caroline i dag.

Brudd i leggbeinet

Sommerferien i 2016 bruker hun på familie og venner. Fotballen legges vekk. Det kjennes godt med en pause og avstand. Litt etter litt kommer motivasjonen tilbake.

Etter kneskaden rekker hun å gjøre comeback for Wolfsburg – før uhellet er ute igjen. Et brudd i leggbeinet i en kamp mot Frankfurt i oktober 2016.

Fire nye måneder på sidelinjen. Men denne gangen lar hun seg ikke bli dratt ned i mørket.

Comebacket mot SC Sand i februar 2017 blir starten på en opptur. Den våren spiller hun ti ligakamper og scorer seks mål da Wolfsburg tar gull i Frauen-Bundesliga. Året etter blir hun tysk cupmester med klubben.

I mai 2018, to år etter at hun så Champions League-finalen fra tribunen, kommer muligheten hun har ventet på. Wolfsburg har spilt seg til finale i Champions League. I Ukrainas hovedstad er to ganger regjerende mester Lyon nok en gang finalemotstander.

Caroline Graham Hansen starter finalen på høyrekanten. Men når lagene kommer ut igjen fra garderoben etter pause, er hun ikke med.

Igjen skal det ende i tårer.

En smell fra en tidligere kamp er blitt slått opp. Allerede i den første sprinten har hun kjent det. Skaden er ikke alvorlig, men nok til at Caroline ikke klarer å fullføre finalen.

Dermed avgjøres nok en Champions League-tittel med Caroline på sidelinjen. Nok en gang blir det tap mot den franske motstanderen.

Tre år har gått siden den kvelden i Kiev. Siden har mye skjedd. Men 26 år gamle Caroline har sluppet flere lange skadeavbrekk.

Sommeren 2019 tok hun et valg om å satse på noe nytt. Den grønne Wolfsburg-drakten byttes ut med Barcelonas «azulgrana».

– Jeg var veldig sugen på et nytt eventyr og nye utfordringer. Jeg trengte det etter fem år, sa hun til VG for snart to år siden, etter at kontrakten var signert.

Barcelona hadde akkurat spilt Champions League-finale, hvor de ble knust 4–1 av fire ganger regjerende mester Lyon. I hjemlandet hadde den katalanske klubben måtte se seg slått både av Atlético Madrid og Athletic Club i kampen om den spanske ligatittelen – i fem strake sesonger.

I januar 2019 blir hovedtreneren sparket og erstattet av assistenttrener Lluís Cortés, i det som skulle være starten på et nytt prosjekt i den verdensberømte klubben.

Det trigger den norske ball-teknikeren.

– Mange mente at det kanskje ikke var det riktige steget for meg. Nå føler jeg at jeg kan vise at det var jeg som fulgte med i timen, sier hun til VG i dag.

«Ms. Asistencias»

Før årets Champions League-finale har vi gjennom en samarbeidspartner fått et kort videomøte med Caroline, med anledning til å stille noen få spørsmål.

Hun fortsetter engasjert om overgangen til Barcelona:

– Hvor var dere andre som mente at dette var et steg ned? Det har definitivt vært et steg opp for min del.

Nå har hun vunnet to strake ligagull med den katalanske storklubben.

Den siste tittelen ble sikret hele åtte serierunder før slutt, i en sesong der Barcelona har vunnet samtlige av sine 26 seriekamper så langt og scoret svimlende 128 mål.

«Ms. Asistencias» kaller den katalanske fansen henne, der hun troner øverst på målgivende-statistikken i klubben med sine 15 assist.

Den hittil siste serverte Caroline for to uker siden, i Champions League-semfininalen mot Paris Saint-Germain. Lieke Martens scoret og sendte Barcelona til finalen:

– Jeg synes hun har vært fantastisk i år. Du ser hun har tatt steg mentalt og hvor mye ansvar hun tar. Nå nærmer hun seg virkelig å bli den beste spilleren i verden, synes jeg, sier barndomskompis Møller Dæhli.

Nettstedet Barca Times skrev i vinter en større profil med tittelen «Caroline Graham Hansen – The playmaking Genius». I artikkelen beskrives interessene hennes slik for fansen:

«Hun liker å høre på konsertene til Andrea Bocelli. Hun liker også å skrive dikt – ifølge seg selv kan hun skrive om hva som helst fra livet, til noe morsomt eller trist. Hun er også en iherdig leser.»

Favorittromanen hennes skal være «Summer Light, and Then Comes the night» av Jón Kalman Stefansson, om en avsidesliggende islandsk landsby på 90-tallet:

«Hun sier det er den vakreste boken hun noensinne har lest.»

– Gå ut der og nyte

Søndag kveld kan Caroline ta det steget hun har drømt om siden den maikvelden for fem år siden, i Reggio-Emilia, da hun måtte sitte på tribunen og se Wolfsburg tape mot Lyon.

Følelsen inn mot årets finale er annerledes enn hva hun har følt tidligere.

– De to første finaletapene føltes som verdens undergang. Nå er jeg mer takknemlig for at jeg får oppleve å spille en finale skadefri – forhåpentligvis – og at jeg kan være skadefri videre i karrieren min.

– Hva ser du mest frem til før du går ut på Gamla Ullevi?

– Å kjenne på kampdag er kroppen er bra. Å glede seg til kamp. Gå ut der og nyte finalen. Det som skjer i en finale, det skjer. Det er bare enkelte ting jeg kan kontrollere, svarer Caroline Graham Hansen.

– Jeg vil veldig gjerne vinne, og jeg kommer til å gjøre alt for å klare det. Men det er mer i livet enn fotball.