Edvartsen-konflikten: NFF har et stort problem

Av Leif Welhaven

Striden mellom Svein-Erik Edvartsen og NFF har vart i årevis. Nå er det Datatilsynet som står bak den siste tvisten i konflikten. Foto: Bjørn S. Delebekk

Striden mellom Norges Fotballforbund og Svein-Erik Edvartsen er vrien og sammensatt. På et par sentrale punkter har forbundet nå et forklaringsproblem

Det finnes ingen vinnere i en konflikt som har vært langvarig og utmattende for alle parter, og der forhold på begge sider har bidratt til at det er blitt så fastlåst.

Edvartsen har åpenbart vært vanskelig å samarbeide med, og det kan være utfordrende å få et kollektiv til å fungere når et enkeltindivid tar så mye plass. Men uten å ta stilling til hvem som har skyld i hva, er det et par spørsmål av mer prinsipiell karakter det er verdt å dvele litt ved.

Et av dem handler om muligheten for å få komme tilbake etter å ha falt i unåde. I de fleste sammenhenger er ulike utelukkelser av tidsbegrenset art. På et punkt skal det være mulig å få en ny sjanse. Det store spørsmålet: Hva skal til?

Hvilke krav kan og bør vi stille til ledelsens vurderinger og godvilje, i en situasjon der det ble uttalt at en underordnet må jobbe for å vinne tilliten tilbake?

Hvis vi hever blikket fra akkurat Edvartsens tilfelle: Hva om det oppstår en sak der en annen dommer er fotballfaglig flink nok, men der et eller annet i atferden irriterer de på toppen av hierarkiet? Finnes det da gode kjøreregler for å løse slike konflikter, eller er det en mulighet for å bli satt på sidelinjen basert på trynefaktor eller synsing?

Edvartsens sak er så spesiell at det er vanskelig å være kategorisk. Men fotballforbundets håndtering innebærer at de skaper noen problemer for seg selv.

La oss ta hovedpunktene kronologisk:

Dommerbråket eksploderte i 2017, og handlet mye om Edvartsens oppførsel. Relasjonen mellom Edvartsen, kolleger og dommersjef Terje Hauge stod sentralt. På det tidspunktet endte det med et forlik, der dommeren gikk med på å tre til side i en periode mot en økonomisk kompensasjon. Tanken var å komme tilbake dersom han «gjenoppretter tillit». Det har aldri skjedd.

Noe av det pikante var at Edvartsen samtidig var ansatt som seksjonssjef i Norges Fotbalforbund, og her er det saken virkelig blir krevende. Var det mulig for samme virksomhet å ha tillit til den forbundsansatte Edvartsen, men manglende tillit til dommer-Edvartsen?

Så kom den store tvisten.

Forbundet avskjediget Edvartsen fordi de mener han stod bak en rekke e-poster med fiktive avsendere. I flere av disse ble han selv omtalt i positive ordelag, mens Terje Hauge ble kritisert. Selv har han hele veien blånektet, han saksøkte forbundet og alt var klart for et møte i retten. Men sommeren 2018 endte det enda en gang med et forlik.

Akkurat her er det viktig å holde tungen beint i munnen. Valget om å droppe å prøve saken er vesentlig – og får noen ringvirkninger.

Forbundet sa altså fra seg muligheten til å avskjedigelsesgrunnlaget og påstander om forfalskning vurdert av retten, trolig av hensyn til å få ro og slippe mer støy. Men når man faktisk valgte et forlik, slik at en uavhengig instans aldri vurderte påstandene, kan heller ikke NFF konstatere skråsikkert at de har rett i det Edvartsen beskyldes for.

Dersom han gjorde det forbundet hevder, er det åpenbart etisk svært ugreit og en styrkelse av NFFs sak. Men vi kan ikke si med sikkerhet om han sendte falske e-poster.

Derfor blir det også vanskelig for forbundet å bruke påstandene som argumentasjon mot å la ham dømme igjen. Og da er vi tilbake til om han skal straffes for evigheten, og i tilfelle på hvilket grunnlag.

Her har NFF et problem.

Enten burde forbundet stått i det og satset på å vinne i tingretten, eller så må de nesten godta at dette spørsmålet forblir uavklart, med mindre det kommer frem noe nytt. Det bør igjen medføre at det må begrunnes bedre dersom Edvartsen ikke skal få muligheten til et dommercomeback.

Og som alt dette ikke det var nok, har saken nå fått enda en meget spesiell vending.

Nå kommer Datatilsynet med en temmelig knusende vurdering av hvordan forbundet gikk frem for å finne ut om Edvartsen stod bak mailene eller ikke.

Tilsynet tar ikke stilling til hvem som faktisk var avsender, men kommer i et varsel om vedtak til at NFF brøt loven i jakten på svar. Det reageres på hvordan Edvartsens IP-adresser skal ha blitt lagret, og sammenstilt med e-poster de mente var sendt i falskt navn. Datatilsynet kaller det en «betydelig krenkelse av de interessene personvernlovgivningen verner», og vil bøtelegge NFF med 50.000 kroner.

Varselet er så ferskt at vi ikke vet hvordan forbundet responderer ennå, så siste ord er ikke sagt.

Men det vi kan slå fast, er at vi etter flere års krangling, inntil videre står igjen med to forlikte saker og det som kan bli en sanksjon overfor en av partene.

Den parten er ikke Edvartsen.