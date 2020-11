PRIVILEGERT: Østerrike-kaptein Julian Baumgartlinger, her i aksjon mot Nord-Irland, erkjenner at fotballspillere i Europa er bortskjemte. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Østerrike-kaptein før Norge-møte under portforbud: − Vi er ekstremt bortskjemte

WIEN (VG) Mens den østerrikske befolkningen er ilagt portforbud, skal Østerrikes landslag og Norges nødlandslag gjøre opp om Nations League-seier.

– Vi er svært privilegerte i denne situasjonen. Vi har ingen reisebegrensninger. I prinsippet er vi ekstremt bortskjemt, sier den østerrikske Bayer Leverkusen-midtbanespilleren Julian Baumgartlinger på tirsdagens digitale pressekonferanse.

Noen timer i forveien trådte strenge restriksjoner i kraft i Wien og resten av Østerrike. «Enhver sosial kontakt er en for mye», er det dystre budskapet fra forbundskansler Sebastian Kurz. Gatene i Wien var tett befolkede da VG ankom byen mandag, ettersom folk utnyttet siste mulighet til å besøke åpne butikker, men tirsdag ligner hovedstaden en spøkelsesby.

– Det er viktig at befolkningen har et samlingspunkt nå. Fotballen er veldig viktig for veldig mange mennesker, sier landslagssjef Franco Foda.

Frem til lørdag trodde han at Østerrike skulle møte Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og flere høyt ansette norske landslagsspillere. Isteden har teamet hans kastet seg rundt og jobbet på spreng for å finne ut så mye som mulig om de 18 nye spillerne som utgjør det norske nødlandslaget.

– Vi har studert alle spillerne intensivt og analysert dem. Vi har også analysert hvordan Leif Gunnar Smerud har pleid å spille, om det er 3–5–2 eller 4–4–2, sier Foda og fortsetter:

– Vi har blant annet brukt programmer som Wyscout for å kunne se alle spillerne. Dessuten kjenner vi for eksempel Mats Møller Dæhli fra før ettersom han spilte i St. Pauli. Vi vet også at Smerud har utvekslet ideer med Lars Lagerbäck om planer og hvordan de kan spille. Dessuten er vi forberetd på at mange av de norske spillerne ser dette som en sjanse til å kunne vise seg frem på banen.

– Er du glad for at dere slipper å møte Haaland?

– Det betyr ikke så mye for meg hvem som spiller kampen. Vi vet at Haaland er en god spiller, men vi forberedte oss til å møte Norge, ikke Haaland, sier Foda.

Publisert: 17.11.20 kl. 12:32 Oppdatert: 17.11.20 kl. 13:00