Kåre Ingebrigtsen etter nok et tap: − Det blir litt gutter mot menn

LERKENDAL (VG) (RBK-Brann 3–2) Kristoffer Zachariassen (27) avgjorde et vanvittig drama mot tidligere trener Kåre Ingebrigtsens Brann med å sette inn sin og Rosenborgs tredje scoring på overtid.

– Det var grisedeilig, sier Zachariassen på TVNorge etter matchen.

– Vi fikk gnisten på 2–2. Og fikk en til i kassen.

– Heldigvis har vi «Zach» på laget. Det er fett at vi har en ekstra trussel i boksen med ham, sier lagkamerat Carlo Holse.

– Det betyr enormt å snu kamper. Å komme tilbake i kamper... Vi har utlignet borte der vi har kommet bak, nå snur vi hjemme etter å ha kommet bak, sier trener Åge Hareide til VG.

Han roser Zachariassen og fastslår at han «har en egen evne til å time løpene sine».

Avgjørelsen på det intense femmålsdramaet i Trondheim sørger for at Brann opplever klubbens verste seriestart på 33 år. Bergenserne startet matchen best, men Zachariassen sendte Rosenborg i ledelsen etter bare 11 minutter med sin andre nettkjenning for sesongen.

I løpet av ni minutter i andre omgang snudde Ruben Kristiansen og Robert Taylor matchen for gjestene, to nye Zachariassen-nettkjenninger sørget for euforiske jubelscener på Lerkendal, mens Brann-spillerne fortvilet.

DEPPET: Brann-keeper Håkon Opdal slapp inn tre mål mot RBK. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

– Jeg vet itt... Det er tungt for oss. Vi gjør en veldig ålreit match, men så blir det litt gutter mot menn på dødballer, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til TV Norge.

– Jeg tror ikke vi skal si mye i garderoben nå. Jeg tror alle har mer enn nok med seg selv, fortsetter den tidligere Rosenborg-treneren - som mener det er uinteressant å diskutere om RBK fortjente poengene.

– Vi får summe oss litt og se hva som er bra og dårlig. Vi har spilt bare fire serierunder. Vi har tid på oss, men vi må få ryddet et par-tre ting av veien.

Kasper Skaanes sier dette:

– Det er blytungt. Det kom et trykk på oss, men vi håpet at det var dagen da vi hadde litt stang-inn. Men det er dritt nå. Det er fryktelig enkelt å score på oss.

Hendelsesrikt

I løpet av matchen oppsto det en rekke kontroversielle situasjoner. I forkant av Kristiansens utligning tidlig i andre omgang, traff ballen hånden til Brann-spilleren, men dommer Tom Harald Hagen markerte ikke for en forseelse. I stedert fikk Kristiansen satt ballen i mål.

På stillingen 1–1, bare 32 sekunder før Taylor plasserte inn 2–1 for Brann, ropte Zachariassen og lagkameratene på ny scoring. Etter en corner fikk midtbanemannen sendt ballen mot streken, og kanskje var den over, men Hagen valgte å ikke dømme for mål.

– Jeg tror ikke ballen er inne, sier eksperten Bengt Eriksen på TV Norge-sendingen.

– Det er en vrien avgjørelse. Det er ikke lett å si.

VAR BALLEN INNE? Det er et av spørsmålene som diskuteres etter avslutningen fra RBKs Kristoffer Zachariassen på Håkon Opdal i Brann-målet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Brann-spillerne knust

Brann-spillerne kjempet kampen ut, men innsatsen holdt ikke til poeng i denne matchen heller. Nå har Ingebrigtsen og Eirik Hornelands mannskap gått av banen i fire strake kamper uten poeng.

En slik seriestart har ikke Brann opplevd siden 1988.

– Vi blir for upresise. Det skal vi ikke være her på Lerkendal, sier Åge Hareide til TV Norge.

– Brann får to scoringer. Da ser det litt ille ut, men vi kommer tilbake. Vi må være mye bedre når vi skal møte Molde, sier Rosenborg-treneren.

– Det er unødvendig at vi slipper Brann i ledelsen, men vi viser igjen enorm moral og kommer tilbake, sier en lykkelig RBK-stopper Even Hovland.