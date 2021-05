IKKE TIL EM: Foto: JON NAZCA / X02457

Sergio Ramos ikke i Spanias EM-tropp – Aymeric Laporte tatt ut

Spanias landslagskaptein Sergio Ramos (35) var ikke på listen over de 24 navnene landslagssjef Luis Enrique har tatt ut til sommeren fotball-EM.

Av Christina Paulos Syversen

Publisert: Nå nettopp

Stopperkjempen har slitt stort med skader i 2021 og har spilt svært få kamper for Real Madrid. Mandag ble det klart at 35-åringen ikke er med i Spanias EM-tropp. Det betyr også at Real Madrid ikke har noen spillere i den spanske troppen til europamesterskapet.

Et nytt navn i troppen er Manchester City-spiller Aymeric Laporte. Han er født i Frankrike, men har aldri spilt A-landskamper for fødelandet.

Laporte ble nylig naturalisert av det spanske ministerrådet etter at Det internasjonale fotballforbundet. 26-åringen med baskiske aner reiste i 2010 til Spania og Bilbao, for å spille på ungdomsakademiet til Athletic Club.

Dette er hele den spanske EM-troppen:

Keepere: Unai Simon, David de Gea, Robert Sanchez

Forsvar: José Luis Gayá, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Erik García, Diego Llorente, Cesar Azpilicueta, Marcos Llorente

Midtbane: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcantara, Koke, Fabian Ruiz

Angripere: Dani Olmo, Mikel Oyarzaba, Alváro Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Pablo Sarabía

Saken oppdateres.