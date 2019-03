I SITT LIVS FORM? Rune Almenning Jarstein (34) har vært svært god i de to landskampene mot Spania og Sverige. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jarsteins tidligere trener: – Den beste keeperen dette tiåret

Rune Almenning Jarstein (34) er det store samtaleemne etter landskampene mot Spania og Sverige. Det med god grunn.

Mot Spania hadde Rune Almenning Jarstein en strålende kamp, det til tross for å ha laget et straffespark. I tirsdagens 3–3-kamp mot Sverige stjal igjen Jarstein flere overskrifter etter flere matchvinner-redninger.

En som har hatt mye med Jarstein å gjøre oppover årene er Vikings mangeårige keepertrener Kurt Hegre. Han roser hans tidligere elev opp i skyene etter de to landskampene.

– Han er desidert den beste keeperen i Norge nå. Du trenger ikke være rakettforsker for å se det. Det vet hele landet, skryter den 61 år gamle keepertreneren til VG.

Han mener også at Norge ikke har hatt en bedre keeper på lang tid, men syntes det blir vanskelig å sammenligne han med tidligere keepere som Erik Thorstvedt.

– Det er helt umulig, men han er i hvert fall den beste keeperen dette tiåret. Det på lik linje som Thorstvedt var når han spilte. sier Hegre.

– Grunn til å være stolt

Og Thorstvedt har også mye ros å komme med når det gjelder den nåværende eneren som Norges keeper.

– Han spiller på et topp nivå på landslaget, og spiller i en stor klubb i Tyskland. Han har god grunn til å være stolt over det han gjør for tiden, sier Thorstvedt til VG.

Han trekker frem blant annet strafferedningen og redningen fra Robin Quaisons heading fra kloss hold som eksepsjonelt bra.

Den tidligere Tottenham-keeperen tror det faktum at Jarstein virker som det soleklare førstevalget kan være en faktor bak det Hertha Berlin-keeperen har levert den siste tiden.

– Når man kommer på samling og alle setter pris på deg, og også har gode erfaringer fra tidligere kamper hjelper det.

STRAFFEREDNING: Rune Almenning Jarstein redder her straffen til den svenske kapteinen Andreas Granqvist. Foto: Bjørn S. Delebekk

Følger ham tett

Hegre forteller at etter Jarstein dro fra Viking til Hertha Berlin i 2014 har de to fortsatt å ha kontakt. Keepertreneren var senest i kontakt med Jarstein etter tirsdagens kamp mot Sverige.

– Vi går gjennom litt situasjoner. Etter Spania og Sverige har jeg åpenbart kommet med mye skryt, forteller han og legger til at de også går gjennom ting helt ned på detaljnivå.

– Vi går gjennom et pasningskart på pasningene hans, og et «heat-map» for å se hvor han står plassert til enhver tid. Da får han litt ekstra.

For Hegre mener at Jarstein gjennom hele karrieren har vært ekstremt detaljorientert. Han skryter av treningshverdagen til Tyskland-proffen.

– Alt må være skikkelig når man jobber med Rune. Han stiller aldri på trening for å bli trent, men for å trene. Det skal alltid være noe han selv trenger i arbeidet hans på treningsfeltet, sier Vikings keepertrener.

Nå er han spent på fortsettelsen til Jarstein for både Hertha Berlin og for Norge i de kommende kampene. Han tror Jarstein har flere år igjen mellom stengene på høyt nivå, selv om han er blitt 34 år gammel.

– Slik som han lever og trener kan han holde på lenge. Han tar godt vare på kroppen og er flink til å unngå dumme skader.

Publisert: 28.03.19 kl. 20:05