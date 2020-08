Flytrøbbel for Molde i Slovenia – måtte ta ekstranatt på hotell

Da Molde-laget hadde plassert seg i charterflyet for å reise hjem fra Slovenia med Champions League-avansement i bagasjerommet, måtte de forlate flyet.

Administrerende direktør Ole Erik Stavrum var med på reisen og forteller at de ble bedt om å gå hjem etter å ha ventet inne i doningen en times tid.

– Det var et teknisk problem på flyet. Det var en litt røff landing da vi kom, men om det var grunnen, vet jeg ikke. Spillerne og gjengen tok det med godt mot, forteller Stavrum til VG.

Molde-sjefen tror 2–1-triumfen og avansement til den tredje av fire kvalifiseringsrunder i Champions League gjorde at lag og støtteapparat tok den dårlige nyheten greit. Litt over midnatt var Molde innlosjert på hotell i Maribor. Torsdag formiddag ventet de på ny beskjed, og Moldes pressesjef Per Lianes opplyser til VG at de har fått avreise klokken 11. Søndag er det kamp mot Viking i Eliteserien.

Som følge av smittevernsprotokollen til Det europeiske fotballforbundet (UEFA) for å gjennomføre Champions League-kampene var Molde pålagt å reise med charterfly til og fra Slovenia.

– Det optimale hadde selvsagt vært å komme seg hjem, men jeg er ikke bekymret. Det handler om ikke å bruke noen negative tanker. Med seier gjør du at du tar sånne ting greit. Det hadde vært noe annet om vi hadde tapt. Folk var happy og tenkte at «sånt skjer», sier Stavrum.

I tredje runde – som også er én enkeltkamp hjemme eller borte – er Molde såkalt «useedet», som betyr at de har dårligere ranking enn halvparten av de mulige motstanderne.

Enten Dinamo Zagreb (Kroatia), Young Boys (Sveits), Røde Stjerne (Serbia), Karabakh (Aserbajdsjan) eller Maccabi Tel Aviv (Israel) blir motstander i neste runde. Trekningen avgjør om Molde får hjemmefordel.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Rosenborg 15 8 3 4 27 – 13 14 27 5 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

