HVOR TAR HAN TUREN? Samuel Adegbenro er på vei til tyrkisk fotball, ifølge VGs opplysninger. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kilder til VG: Adegbenro på vei bort fra Rosenborg

Samuel Adegbenro (24) forlater etter det VG forstår Rosenborg innen kort tid.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge VGs opplysninger har RBK-vingen reist til Tyrkia for å gjennomføre en overgang til en ikke-navngitt klubb.

Den nigerianske lynvingen har kun spilt fire kamper inneværende sesong etter skadetrøbbel. Han var tilbake i Rosenborg-troppen mot Aalesund for halvannen uke siden, men kom ikke inn mot dem eller Mjøndalen foregående helg.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Adegbenro har slitt mye med skader siden han kom til Rosenborg fra Viking i 2017, men utmerket seg spesielt mot Ajax i Europa League-kvalifiseringen like etter ankomsten da han scoret tre mål over to kamper og sendte trønderne videre til gruppespillet:

Til sammen er det blitt 71 kamper for Rosenborg med 16 mål og ni målgivende pasninger i alle turneringer. Han forlater Trondheim med to seriemesterskap og en cuptriumf.

Publisert: 25.08.20 kl. 21:14 Oppdatert: 25.08.20 kl. 21:38

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Rosenborg 15 8 3 4 27 – 13 14 27 5 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Eliteserien Samuel Adegbenro

Fra andre aviser