NY HVERDAG: Vegard Forren i et intervju med VG på Brann Stadion torsdag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Forren åpen om sykdommen: – Det har vært tøffe tider

BERGEN (VG) Vegard Forren (32) takker kona Cathrine, foreldrene, søsteren, fire Molde-spillere og folkene i Brann for at han har kommet seg gjennom sitt livs tøffeste periode.

25. mai sto Forren offentlig frem som spilleavhengig. Tre dager senere ble 32-åringens kontrakt med Molde avsluttet på grunn av det som ble betegnet som et «tillitsbrudd».

Han var småbarnspappa og ektemann, og plutselig arbeidsledig. Fremtiden var usikker. To og en halv måned senere har Forren skrevet under for Brann, flyttet til Bjorøy utenfor Bergen og begynt i behandling for sykdommen sin.

– Det er natt og dag. Jeg liker å tro at jeg er tøff i «pæra», men det går så klart inn på meg. Det går også inn på de nærmeste. Det er det verste. Det er de det tærer mest på. Jeg har en kone og en mor som nesten var redde for å gå ut av huset. Det har vært tøffe tider, forteller Forren til VG.

Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Har fått en ny sjanse

Vi sitter alene på en ellers tom hovedtribune i sommervarmen på Brann Stadion. Det er 13 år siden Forren gikk fra en jobb i kassen på Rema 1000 til kontrakt med Molde. Siden den gang har trønderen vunnet fire seriemesterskap, spilt 33 landskamper for Norge og prøvd seg i Premier League-klubbene Southampton og Brighton.

Han kommer høyt opp på listen over eliteseriehistoriens beste midtstoppere – men i hele sitt voksne liv har Forren også hatt et problem med pengespill. Et problem som i mai resulterte i en akutt krise. Nå takker Forren for en uvurderlig støtte fra sine nærmeste og Sportsklubben Brann.

– Jeg fikk en mulighet her som har snudd mye. Jeg er veldig takknemlig. Det var ingen selvfølge. Jeg har fått en ny sjanse som jeg har tatt vare på. Jeg sa til kona at det blir nok bra til slutt. Hun har kommet dit at hun til og med har poengtert at jeg hadde rett, og det er det ikke så ofte hun sier. Så det må være positivt.

– Hva er det du har fått rett i?

– Jeg sa at vi måtte gi det litt tid, så ville det roe seg. At vi vet hva vi står for selv og at vi vet best hva som har skjedd. Når du er sammen med en «bajas» som meg, kan du ikke gå rundt og tenke på hva andre tenker på hele tiden. For det vil stå og snakkes til jeg ligger i graven. Og det lever jeg fint med, forteller Forren.

TAKKER KONA: Cathrine Valgermo Forren har vært viktig for Brann-spilleren. Foto: Privat

– Hvordan lever du med gamblingen nå og hvordan unngår du det?

– Akkurat nå lever jeg veldig godt med det. Jeg er på en god plass hvor jeg rett og slett ikke har tanker rundt det. Jeg har ikke vært i nærheten av det siden 27. februar. Samtidig holder jeg kontakten i gang med både psykologen i NISO (spillerorganisasjonen) og en vi bruker sammen i Molde som vi begge føler vi har godt utbytte av. For kona er jo en del av dette og føler på ting, hun også. Vi har en time med psykologen over FaceTime to ganger i uken, forteller Forren, før han legger til:

– Du skal aldri undervurdere noe. Det kan komme tilbakefall på ting. Det er jo en sykdom. Men nå er jeg kommet dit at jeg syns det er greit å prate om det. Jeg føler at jeg er på en god plass, og det føles godt.

– Hvem vil du trekke frem som vært viktigst for deg i denne perioden?

– Det er ganske mange, men familien min har vært den desidert viktigste. Kone, mor og far, søster og de nærmeste rundt meg. Så har jeg noen fantastiske kompiser i Molde også. Fredrik Aursnes og Eirik Hestad sto opp for meg fra dag én og kriget til siste slutt. Så er det flere også. Mattias Moström ... Og Martin Bjørnbak er en fantastisk mann. Han var tidlig ute og meldte meg at han har lært mye og har enorm respekt for alt jeg har gjort. Det varmer og gjør ting enklere.

– Hvor viktig har støtten vært for deg?

– Utrolig viktig. De har vist at de vet at jeg er en veldig god kompis og at jeg har gjort mye for dem også. De viste veldig klart og tydelig at de var klar for å gå i krigen for meg. Sånne ting kan ikke undervurderes. Du må ta vare på dem som står opp for deg og gi det du kan tilbake når du kan, sier Forren.

TAKKER KOMPISENE: Forren beskriver de tidligere lagkameratene Fredrik Aursnes og Eirik Hestad som viktige for ham. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Får ros

Rune Soltvedt er sportssjef i Brann og var mannen som hentet Forren til klubben sammen med tidligere trener Lars Arne Nilsen. Torsdag sto han og så på da Forren og de andre spillerne ble instruert av lagets nye leder, Kåre Ingebrigtsen, for første gang.

I samtale med VG beskriver Soltvedt inntrykket av Forren på en helt spesiell måte.

– Vegard har vært veldig viktig for oss. Han er en fantastisk type. Jeg er så glad for å ha ham her både som person og spiller. Han er en varm, god person som ønsker folkene rundt seg godt. Det er greit å ha gode fotballspillere, men du skal også ha de rette typene. Han er definitivt en av dem, sier Soltvedt.

– Følte du at dere tok en sjanse med ham som dere har blitt belønnet for nå?

– Vi visste hva som lå i det, men skussmålene fra folk var at han var den personen vi har sett nå. Så vet vi at han har mange gode år foran seg som fotballspillere fortsatt.

MOT FORLENGELSE: Forren og Brann er en god match, sier sportssjef Rune Soltvedt. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Kan forlenge med Brann

Hvor Forren skal tilbringe resten av karrieren er ikke bestemt. Han har kontrakt ut året med Brann, men både Soltvedt, Forren og trener Kåre Ingebrigtsen forteller til VG at de er interesserte i å forlenge avtalen.

– Jeg har forsøkt å hente Vegard mange ganger tidligere. Han er en fantastisk fotballspiller. Jeg er kjempeglad for at han er her, både som spiller og person i garderoben. Han blir viktig. Han har vært med på å vinne før. Han kan gi masse til de andre guttene, sier Ingebrigtsen til VG.

– Hvilke vurderinger gjør du deg rundt kontrakten hans?

– Jeg tror ikke du skal bli overrasket hvis han er her neste år, forteller Branns nye trener og smiler.

TRIVES: Forren har funnet seg godt til rette blant Kristoffer Barmen, Fredrik Haugen og de andre Brann-spillerne. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Vil hjelpe andre

Forren forteller selv at han kan tenke seg å vinne noe med Brann. Han vil gjøre det «for folkene i byen og et fullstappet Stadion». Han har allerede bosatt seg på Bjorøy med kona og deres to felles barn, Eline (4) og Emrik (2), som begynner i barnehage på mandag.

– Rune sa at du er en fantastisk person som han er veldig glad for å ha fått inn i gruppen her. Hvordan er det å høre det?

– Jeg har hatt fantastisk støtte fra dag én. Det er hyggelig å høre. Jeg vet hva jeg kan bidra med som person og spiller. Jeg er veldig trygg på det – men du trenger folk rundt deg som du kan stole på, folk du vet har ryggen din. Det har jeg følt fra dag én. Det er en ekstra trygghet som gjør at jeg kan fokusere på det jeg kan best, og forhåpentligvis levere mange gode prestasjoner for Brann, sier Forren, som håper å kunne hjelpe andre med å snakke åpent om sin egen situasjon.

– Det er veldig mange som har sagt at de er takknemlige for at jeg kom ut og at det gjorde det lettere for dem å stå frem for sine nærmeste. Det har gjort veldig stort inntrykk. Det gir en veldig mye bedre følelse enn å sette en «bong» og bruke penger på spill. Det gir mye tilbake og gjør ting enklere for meg også. Hvis dette kan ende positivt for mange, er det helt fantastisk.

