SEIERSREKKE: Bodø/Glimt fortsetter å feie motstanderne av banen – nå også i Europa. Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt håper å unngå Milan: – Vi får ta storlagene senere

Kauno Zalgiris var ingen målestokk for suverene Bodø/Glimt. Nå er det en tredjedels sjanse for at nordlendingene trekker det italienske storlaget.

Nå nettopp

– Vi ønsker en motstander som vi er i stand til å slå og ta oss videre til neste runde. Det er min drømmetrekning, svarte Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen på pressekonferansen etter torsdagens seier.

I runde to av Europa League-kvalifiseringen kommer det nemlig inn tøffe lag som blant andre Tottenham, Galatasaray, Rangers, Milan, Basel og FC København.

Nå er det klart at Bodø/Glimt trekker enten trekker AC Milan, ungarske Fehérvár eller FK Zalgiris Vilnius fra Litauen.

– Hvis man trekker Milan så hadde det vært artig, men vi ønsker først og fremst å få hjemmekamp og et lag vi kan slå for å komme oss lengre, sier Patrick Berg til VG.

Disse kan de norske lagene trekke Champions League: Molde: Dinamo Zagreb (HRV), Young Boys (SUI), Røde Stjerne (SRB), Qarabag (AZE), Maccabi Tel Aviv (ISR) Europa League: Bodø/Glimt: Milan (ITA), Zalgiris Vilnius (LTU), Fehervar (HUN) Viking: Aberdeen (SCO), Standard Liège (BEL), Willem II (NLD) Rosenborg: Riteirai (LTU), Ventspils (LVA), Honvéd (HUN) Vis mer

– Det samme gjelder fortsatt. Vi håper på et lag vi kan slå. Jeg vil heller få Milan i gruppespillet enn å møte dem i runde to. Vi får ta storlagene senere, sier Philip Zinckernagel når det blir klart at Milan er et av tre lag de kan trekke.

Den oppfatningen deler kantspilleren på motsatt side.

– Hvis man vil ha en utrolig kul match kan vi trekke Milan, men jeg tar gjerne så enkelt som mulig. Vi kan heller ta storlagene senere, sier Jens Petter Hauge.

Han scoret to mål i torsdagens målfest:

Dansken scoret to mål da Bodø/Glimt enkelt nedsablet litauiske Kauno Zalgiris hele 6–1 på Aspmyra. Kjetil Knutsen tar gjerne flere kamper på eget kunstgress.

– Det valget er veldig enkelt. Vi ønsker å få så mange kamper som mulig her, slo Knutsen fast.

Glimt-supporterne brukte lift og klatret opp på tak for å få med seg Europa League-oppgjøret, skape stemning og støtte sine gutter i kampen som gikk for tomme tribuner.

– Det var kreativt og imponerende at de tenkte på det. Det setter vi stor pris på. De har gjort en fantastisk jobb hele sesongen, sier Hauge.

Dersom Bodø/Glimt tar seg videre til Europa League-gruppespillet, finnes det kanskje et ørlite håp om at publikum etter hvert kan slippe inn på tribunen.

– Vi får håpe at vi snart kan få det publikumet dette laget fortjener, sa Knutsen om situasjonen.

FEST: Bodø/Glimt-supporterne var kreative da de ville vise sin støtte på Aspmyra torsdag kveld. Foto: Mats Torbergsen

Heller ikke Rosenborg hadde noe problem med å ta seg videre i Europa League. Det ble riktignok to baklengs på slutten, men 4–2 var mer enn nok mot islandske Breidablik.

Disse er useedet FK Kukësi

Servette FC Genève

Aris Thessaloniki

OFI Heraklion

FK Ventspils

Olimpija Ljubljana

Lincoln Red Imps

TSC Backa Topola

Kalja Nomme

NK Osijek

IFK Göteborg

Hammarby IF

Bodø/Glimt

Viking

Progrès Niederkorn

FK Riteriai

CSKA Sofia

Honvéd Budapest

Maccabi Haifa

Kaysar Kyzylorda

Neftchi Baku

Shamrock Rovers

B36 Torshavn

Lokomotiv Plovdiv

FK Botosani

Piast Gliwice

Hibernians

DAC Dunajska Streda

KF Laci

Teuta Durrës

Renova Dzepciste

FK Borac Banja Luka

Sfântul Gheorge

Coleraine

Bala Town

Lokomotivi Tbilisi Vis mer

Rosenborg har imidlertid stor sannsynlighet for å bli seedet i neste kvalifiseringsrunde, som altså trekkes 31. august og spilles 17. september. Den kampen sendes på VG+.

Søndag kveld ble det klart at Rosenborg møter enten litauiske Riteirar, latviske Ventspils eller ungarske Honvéd.

– Europa-spill er uansett viktig for klubben, både med tanke på frafall av publikum, ranking og seeding. Alle kamper teller mye, og dette er kamper som gir viktig lærdom for laget, sier Åge Hareide til VG.

I andre kvalifiseringsrunde kommer også Viking inn i Europa League-kvalifiseringen.

Stavanger-laget trekker enten Aberdeen, Standard Liège eller Willem II.

RBK-kampen mot Breidablik var avgjort allerede etter en halvtime:

Publisert: 31.08.20 kl. 05:15

Fra andre aviser