Vidar Örn Kjartansson (til venstre) er klar for Vålerenga, og trener Dag-Eilev Fagermo håper også på å få sin tidligere Odd-elev Rafik Zekhnini. Til høyre Henrik Bjørdal, som er interessant for Vålerenga. Foto: NTB Scanpix

Vålerenga-sjefen forklarer: Slik har klubben råd til å hente

VALLE (VG) Vålerenga var gjennom heftige permitteringer i vår, og trener Dag-Eilev Fagermo påstod klubben var «blakk så det holder» i sommer. Nå viser de muskler på overgangsmarkedet.

Nå nettopp

Hvordan har klubben råd? VG utfordret daglig leder Erik Espeseth på de tilsynelatende gode dagene på Valle, der islendingen Vidar Örn Kjartansson (30) ble presentert med ny 3,5-årskontrakt fredag.

Rafik Zekhnini trener med klubben, og intensjonen er at Fiorentina-spilleren signerer permanent eller på lån, og sportssjef Jørgen Ingebrigtsen sier til VG at de også kan være interessert i Zulte Waregem-proffen Henrik Bjørdal (23), noe både Dagbladet og Eurosport har omtalt.

– Jeg har forståelse for at enkelte som ikke sitter med innsikten vi sitter med, kan mene at det kanskje ser litt rart ut. Det er gode grunner til at vi kan gjøre som vi gjør, svarer Espeseth på spørsmål om det er en disharmoni mellom spillersigneringer og permitteringene som ble foretatt tidligere i år.

– Vi har gjort det vi mener er riktig så langt. Vi er en bedrift som betaler skatter og avgifter, og vi, som alle andre bedrifter, må benytte de mulighetene som ligger der som en konsekvens av pandemien når grunnlaget for arbeid blir borte, grunngir Vålerenga-sjefen og innrømmer:

– Hele våren og frem til sommeren hadde vi en knapphet i økonomien. I juni, med feriepenger, var det steintøft. Men vi klarte å gjennomføre det, sier Espeseth.

Det viktigste grepet som har sikret handlingsrom på Valle denne sommeren, er at forhandlingene med Genk om videresalgsmillionene fra Sander Berges Sheffield United-overgang førte frem.

VG har tidligere skrevet at Vålerenga kunne vente seg et sted mellom 25 og 30 millioner kroner for overgangen, som lå et sted mellom 200 og 250 millioner norske kroner. Det speiler videresalgsprosenten på rundt 12, inngått da Berge ble solgt til Belgia vinteren 2017.

Espeseth bekrefter ikke summene, men sier:

– Det frigir en del midler som har gjort at vi har hentet alle fast ansatte tilbake igjen (fra permitteringer) fra 1. august. Vi har kuttet driftskostnader der vi kan, og i tillegg er likviditeten bedret.

– Måtte dere si fra dere penger dere egentlig hadde krav på som følge av at Genk ga dere alt nå – eller var de greie og ga dere alt?

– Det er vel ikke slik at noen er utelukkende er greie og gir fra seg penger uten videre. Men det totale regnestykket ga forskutterte midler umiddelbart og valutakursen på euro var fordelaktig for oss. Det vet vi ikke om den er i 2021, 2022 eller 2023. Jeg vil si at begge parter var OK fornøyd med avtalen, sier Espeseth.

– Du frykter ikke at dere blir bitt bak av dette i fremtiden?

– Absolutt ikke, kontrer Espeseth.

VIF-SJEF: Erik Espeseth. Foto: Gisle Oddstad

Sportssjef Jørgen Ingebrigtsen er klar på at Kjartansson-signeringen skjer uten ekstern økonomisk hjelp. Og både han og Espeseth presiserer at de ikke sprenger lønnsbudsjettet for å kapre den ettertraktede spissen.

På pressekonferansen ute på kunstgresset på Intility Arena svarte Kjartansson ganske enkelt «ja» om han hadde bedre økonomiske tilbud andre steder.

– I snitt har vi solgt spillere for rundt 20 millioner de siste fem sesongene, sier Jørgen Ingebrigtsen – som setter Kjartansson-signeringen på linje med Mohammed Abdellaoues hjemkomst i 2015 over klubbens største varp på overgangsmarkedet de siste årene.

Han henviser til Espeseth rundt spørsmål om hvorfor Vålerenga kunne gå fra å permittere i stor skala til å vise muskler på spillermarkedet, men sier likevel:

– Vi har tydelige budsjettforutsetninger å jobbe ut fra på sport. Så har en del spillerlogistikk har gått vår vei. Jeg tror jeg hele Norge opplever at situasjonen er litt annerledes i dag enn for tre måneder siden, sier Vålerengas sportssjef.

– For en så stor bedrift som Vålerenga, ville det nærmest vært dumt ikke å benytte seg av det virkemiddelet som staten gir oss for å overleve. Ingen ønsker å være permittert, men jeg skjønner godt at de brukte virkemiddelet. At ståa kan være annerledes et halvt år senere, synes ikke jeg er så rart, mener Jørgen Ingebrigtsen.

PS! Vålerenga kan få enda flere videresalgsmillioner inn i løpet av dette overgangsvinduet – hvis Chidera Ejukes mulige overgang fra Heerenveen til CSKA Moskva blir en realitet.

Publisert: 28.08.20 kl. 18:19

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Rosenborg 15 8 3 4 27 – 13 14 27 5 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

