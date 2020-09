DEPPET: Erling Braut Haaland så Norge slippe inn to mål mot Østerrike. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Lagerbäck etter norsk fiasko: – Veldig, veldig dårlig

ULLEVAAL (Norge-Østerrike 1–2) Erling Braut Haaland (20) scoret karrierens første landslagsmål – men Nations League-oppgjøret mot Østerrike resulterte i Norges første tap på Ullevaal stadion på nesten fire år.

Lars Lagerbäck (72) hadde aldri tapt i Oslo som norsk landslagssjef, men mot Østerrike sendte svensken et uvanlig tamt mannskap ut på den grønne Ullevaal-matten.

– Det er ganske lett å oppsummere denne kampen: Det var et norsk landslag som ikke fungerte i 60 minutter. Vi var passive. Det er veldig vanskelig forklare. Det var veldig, veldig dårlig, sier Lagerbäck på en pressekonferanse etter matchen.

De norske spillerne ble umiddelbart løpende etter et fysisk robust og ballsikkert østerriksk lag. Frustrasjonen ble etter hvert stor, og etter 35 minutter utnyttet Michael Gregoritsch en svak markeringsjobb fra Kristoffer Ajer og styrte inn 1–0.

Thorsby-tabbe

I forkant av målet ble Morten Thorsby taklet hardt, men reprisene viste at midtbanespiller Xaver Schlager var på ball og at Sampdoria-proffen rett og slett ikke var god nok i den avgjørende situasjonen.

– Vi spiller ikke med bevegelsene og plassbyttene som vi skal, sier Lagerbäck, som lover et betydelig mer «taggad» lag mot Nord-Irland kommende uke.

Ni minutter etter sidebytte ble situasjonen enda verre da RB Leipzig-stjernen Marcel Sabitzer banket inn 2–0 på et feilaktig idømt straffespark. Rune Jarstein gikk rett vei, men ballen gikk via stolperoten og inn.

Sander Berge hadde armen inntil kroppen, men ble likevel avblåst da ballen traff like over albuen.

– Jeg er veldig skuffet. Det var ikke den starten vi håpte på. Vi må lære av dette her, nullstille fort og se frem mot mandag. For det er en viktig kamp, sier Jarstein.

SCORET: Erling Braut Haaland reduserer til 1–2 mot Østerrike. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Gjorde bytter

Lagerbäck gjorde flere grep og satte innpå både Martin Linnes og Alexander Sørloth. Sistnevnte kom seg raskt fint fri på venstresiden og slo perfekt inn mot Braut Haaland foran mål.

Jærbuen rykket seg fri og scoret sitt første mål for Norge da stadionuret viste 65 minutter og 36 sekunder - ved å styre ballen forbi Schlager i Østerrike-buret – men nettkjenningen til fenomenet fra jæren var ikke nok til å forhindre landslagets første Ullevaal-tap under Lagerbäck.

Neste motstander på hjemmebane er Serbia i EM-playoffen.

– Det er vanskelig å forklare hvordan vi havner i denne situasjonen. Det er hele laget som ikke fungerer. Vi var for forsiktige, mens Østerrike spilte veldig bra, sier Lagerbäck.

– Er det noen endringer du ser du kunne gjort?

– Ja, vi kan være etterpåkloke når vi ikke gjør det bra i 60 minutter. Jeg syns Rune gjorde det bra. Om det var feil laguttak? Det er mye mulig, sier Lagerbäck.

0–1: Her ser Kristoffer Ajer og Rune Jarstein Østerrike ta ledelsen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Omdiskutert straffe

De norske guttene løftet seg de siste 30 minuttene, men har ingen grunn til å være fornøyde med den første timen. Stefan Johansen, Sander Berge, Mathias Normann og Morten Thorsby slet da stort på midtbanen, noe som bidro til at hele laget slet både defensivt og offensivt.

På kantene var det lite fremdrift, noe Lagerbäck forsøkte å forbedre da han satte innpå høyreback Linnes i andre omgang. Sabitzer dikterte kampbildet stort sett som han ville for Østerrike den første timen, mens Joshua King og Braut Haaland fikk svært lite å jobbe med på topp.

Mot slutten endret imidlertid kampen karakter, og Berge burde utlignet da Mathias Normann løftet et innlegg perfekt på bakre stolpe, men Sheffield United-proffen stanget ballen utenfor.

Det kunne likevel blitt poeng for Norge, hadde det ikke vært for at finske Mattias Gestranius dømte straffe for hands på Berge. Ikke bare var den vurderingen feilaktig, men reprisene viste også at det skulle vært blåst for offside i forkant på en østerriksk spiller.

Startoppstillinger

Norge (4–4–2): Jarstein – Elabdellaoui, Ajer, Reginiussen, Aleesami – Johansen, Berge, Normann, Thorsby, King, Haaland.

Østerrike (4–4–2): Schlager – Lainer, Posch, Hinteregger, Ulmer – Onisiwo, Ilsanker, Schlager, Baumgartner – Sabitzer, Gregoritsch.

I tillegg til fredagens motstander er Norge i Nations League-gruppe med Romania og Nord-Irland. Neste match for de norske gutta er mot sistnevnte mandag kveld – i Belfast. Neste kamp på Ullevaal er den viktige EM-play off-semien mot Serbia 8. oktober.

