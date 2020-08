Engen-nedtur i finalen – Lyon vant Champions League for femte gang på rad

(Wolfsburg-Lyon 1–3) Ada Stolsmo Hegerberg (25) manglet, men Lyon sikret seg likevel sitt femte Champions League-trofé på rad.

Wolfsburg - med norske Ingrid Syrstad Engen (22) på laget - opptrådte heltemodig i finalen i San Sebastián søndag kveld, men det var ikke nok.

Ada Hegerberg har vært ute et drøyt halvår med en alvorlig kneskade. Selv om Champions League ble utsatt i flere måneder som følge av corona-viruset, rakk hun ikke å bli spilleklar.

Eugénie Le Sommer, Saki Kumagai og Sara Björk Gunnarsdóttir var Lyons målscorere.

– Lyon har klart å bygge noe stort over tid. Det er enormt mange spillere som ønsker seg til Lyon. De kan alltid plukke på øverste hylle og fortsetter å levere, fastslo den tidligere landslagsspilleren Ingvild Isaksen i Viasat-studio.

Wolfsburg holdt nullen i 25 minutter. Så la Delphine Cascarino inn fra høyre, Eugénie Le Sommer skjøt og tok seg selv av returen fra målvakten. Dermed 1–0, og Lyon hadde fått hull på byllen.

Den franske 31-åringen har vært på samtlige Lyon-triumfer i Champions League, så det passet bra at hun også gjorde 1–0. Hun giftet seg for bare tre uker siden med en ansatt i klubben. Dette er Le Sommers 27. trofé med Lyon.

FORTVILET: Ingrid Syrstad Engen (i grønt) med ryggen til jublende Lyon-spillere. Helt til venstre Saki Kumagai, som akkurat har økt til 2–0. Lucy Bronze med nummer 2 på drakten og til høyre Delphine Cascarino, som gjorde en stor finale. Foto: VILLAR LOPEZ / POOL

Rett før pause ble det 2–0 - noe som gjorde det atskillig verre for det tyske laget. Ingen presset Saki Kumagai da hun ladet på 18–20 meters hold. Ballen suste inn i nettet. Ingrid Syrstad Engen var blant dem som ikke klarte å stoppe japaneren.

– Hun blir avslørt på forflytningsevnen de første to-tre meterne, mente Lars Tjærnås som ekspert i Viasat-studio om denne scoringen.

– Hun er godt synlig defensivt, men blir lite involvert offensivt, fastslo Ingvild Isaksen om trønderen.

Wolfsburg - som ble dobbeltmester i Tyskland - prøvde å gå offensivt ut i 2. omgang, men dermed ble det også skapt rom for Lyon. Delphine Cascarino fortsatte å imponere på høyresiden, og det ga Le Sommer en stor mulighet til å øke til 3–0 - men skuddet gikk over mål.

I stedet ble det ny spenning i finalen da Wolfsburg reduserte til 2–1 i det 57. minutt. Lyon-keeperen imponerte ikke da det endte med at Alexandra Popp headet inn et innlegg fra Ewa Pajor.

Wolfsburg-supporterne begynte da å tenke tilbake på det som skjedde i 2014 da klubben kom tilbake og vant etter å ha ligget under 0–2 i finalen mot svenske Tyresö.

Men Lyon er noe annet enn Tyresö.

Wolfsburg hadde ballen mye, men Wendie Renard og Lyon-forsvaret holdt tett mot Ingrid Syrstad Engen og de andre på det tyske laget.

Så banket Le Sommer til - og Sara Björk Gunnarsdóttir sendte ballen videre i nettet med yttersiden av foten. Scoring mot sin tidligere arbeidsgiver og 3–1.

Islendingen byttet fra Wolfsburg til Lyon for få uker siden.

– Lyon er rett og slett for gode, for seiersvante, for maskinmessige, fastslo Lars Tjærnås i Viasat-studio.

Klubben kom denne gang til finalen etter semifinaleseier over sin franske rival Paris Saint-Germain. Lyon har ikke tapt en obligatorisk kamp siden den franske cupfinalen mot nettopp PSG i mai 2018.

Olympique Lyon vant Champions League også i 2010/11 og i 2011/12 - slik at de totalt tok sin syvende tittel. Dette var deres niende Champions League-finale på 11 år.

Wolfsburg-Lyon var Champions League-finalen for fjerde gang på bare syv år: 2013, 2016, 2018 og nå 2020.

Wolfsburg stoppet Lyons seiersrekke i Champions League da de vant finalen i 2013. Men både i 2016 og 2018 vant Lyon - og nå altså også i 2020.

Publisert: 30.08.20 kl. 21:55 Oppdatert: 30.08.20 kl. 22:07

