Champions League-kamp utpekes som mulig smittebombe: – Sprøtt

Her står titusenvis av fotballsupportere tettpakket under en Champions League-kamp nord i Italia for bare fire uker siden. Nå kommer kritikken - samtidig som dødstallene fortsetter å vokse i det samme området.

Milano, 19. februar: 44.236 tilskuere finner plassene sine på det mektige stadionanelgget San Siro. De hopper, jubler, roper og klemmer på hverandre hver gang hjemmelaget Atalanta scorer mål.

Laget fra Bergamo tar imot spanske Valencia i Champions League denne kvelden. Flere hundre spanjoler har tatt turen og er også på stadion. De reiste hjem etter å ha tapt 4-1, men var lykkelig uvitende om de dramatiske scenene som skal utspille seg i det samme området kort tid etterpå.

«Oi!» innleder Svein Arne Nordbø når VG forteller om Champions League-kampen nord i Italia for fire uker siden.

Han er førsteamanuensis ved institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU i Trondheim.

– Sjansen for at én eller flere på tribunen var smittespredere er absolutt til stede. Dette viruset er veldig smittsomt, og med så mange tilskuere og spillere tett på hverandre, så ligger forholdene veldig godt til rette for smittespredning. Når man klemmer, hoier og skriker, så spres dråper som kan inneholde virus, sier Nordbø.

PEST-EPIDEMI-EKSPERT: Nils Chr. Stenseth er blant dem som reagerer. Foto: Gisle Oddstad

Han får støtte fra Nils Chr. Stenseth, som er spesialist på pest-epidemier og professor i økologi og evolusjon ved universitetet i Oslo:

– Det er ganske sprøtt. På den tiden visste man hva som foregikk i Kina. Man burde tatt inn over seg at dette ville spre seg til hele verden. Jeg er veldig overrasket over at myndighetene og folk flest ikke har vært mer forsiktig, sier han.

I dag er det unntakstilstand i Bergamo og andre deler av Nord-Italia. Sykehuskapasiteten er fullstendig sprengt og dødstallene fortsetter å vokse. Legene forteller om umulige valg om hvem skal få en sjanse, og hvem som må dø.

I Spania er det også innført portforbud. Krisen er gryende i landet. Ifølge fotballklubben Valencia har 35 prosent av lagets spillere og støtteapparat testet positivt på corona.

VG fortalte i forrige uke om hvordan en afterski-bar i Østerrike har fått «skylden» for hundrevis av smittetilfeller i Norge. Flere peker nå ut Champions League-kampen mellom Atalanta og Valencia som en mulig tilsvarende faktor i Italia.

VANT: Atalanta vant 4–1 over Valencia i den første av to kamper. Returkampen i Spania ble spilt for tomme tribuner. Foto: DANIELE MASCOLO / X06623

Den italienske immunologen Francesco Le Foche mener det var galskap å spille kampen med tilskuere på tribunen.

– På det aktuelle tidspunktet, så var det mye som var uklart, blant annet den enorme spredningen av viruset. I dag ville det vært helt utenkelig. De hadde stoppet alt, sier han til Corriere dello Sport.

– Mener du at dette kan være en av årsaken til at Bergamo er spesielt rammet?

– Det kan hende, sier legen, som jobber ved et sykehus i Roma.

Bologna, 17. februar: Det er to dager til Champions League-kampen mellom Atalanta og Valencia. Viasat-kommentator Petter Veland skal dekke den fra et studio i Norge. Men kanalens ekspert på italiensk fotball, Rolf Otto Eriksen, befinner seg i Italia som turist.

På et parfymeri i Bologna, halvannen times kjøretur sør for Milano, møter han tilfeldigvis den tidligere Serie A-stjernen Siniša Mihajlović. Serberen er kreftsyk, men sier at han er på bedringens vei.

– Corona preget ikke hverdagslivet i det hele tatt. Vi oppholdt oss i Bologna som om viruset ikke eksisterte. Det var ingen tiltak i byen. Det var ingen som snakket om corona. Ingenting tydet på at vi var dager unna den pandemien vi nå ser, sier Eriksen til VG.

Viasat-kommentatoren mener det er surrealistisk å tenke på at han befant seg i Italia for fire drøyt fire uker siden. I ettertid har han tenkt mye på nettopp dette.

– Hvordan da?

– Min egen situasjonen og faren for at jeg har reist hjem til Norge som en potensiell smittebærer overfor andre. Nå vet vi at jeg ikke utgjorde noen fare, men vi gikk nok rundt i Italia den gangen i en mer utrygg situasjon enn hva vi selv visste, sier han.

MØTTE KREFTSYK SERIE A-PROFIL: Her er Viasats Rolf Otto Eriksen og den serbiske fotballprofilen Siniša Mihajlović 17. februar. Foto: Privat / twitter.com/rolfoe

Covid 19-viruset som nå preger nyhetsbildet, ble først oppdaget i Kina på slutten av fjoråret. I Italia ble det første sykdomstilfellet registrert 31. januar, da to kinesiske turister testet positivt. Én uke senere ble også et tredje tilfelle registrert, før tallene begynte å vokse:

21. februar testet ytterligere 16 personer positivt. Siden den gang har tallene eksplodert, og i dag, mandag, har 5476 personer omkommet som følge av corona i Italia.

Tilbake til Norge: Sesongstarten i eliteserien er foreløpig utsatt til 15. april. Eksperter VG har vært i kontakt med omtaler det som svært usannsynlig at det vil spilles fotball med store folkemengder på tribunen allerede da.

– Spørsmålet er hva man legger opp til: Tomme tribuner eller kamper med publikum. Det siste vil være umulig, og direkte uklokt. Jeg tror man skal tenke seg vel om før man setter i gang igjen, sier Nordbø.

FLYTTET KAMP: Den aktuelle Champions League-kampen mellom Atalanta og Valencia ble flyttet fra Bergamo til Milan og San Siro på grunn av ombygging i Bergamo. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Han synes det er vanskelig å spå om det kan spilles norsk toppfotball før sommeren eller ikke. Det avhenger av hva som skjer i de nærmeste ukene og månedene.

Det samme mener Nils Chr. Stenseth:

– Det vil nok ta tid, uten at det er mulig å si når man kan starte opp igjen. Vi snakker trolig godt over påske, mot sommeren - og kanskje lengre enn det. Min bekymring er at ulike land har så ulike måter å forholde seg til dette på. Så om man løser det i ett land, så har man ikke nødvendigvis løst det et annet sted. Verdens helseorganisasjon (WHO) burde i langt større grad vært lyttet til og hatt en koordinerende rolle her, mener han.

VG har kontaktet UEFA, som er ansvarlig for Champions League-fotball, på e-post i forbindelse med denne saken, men uten å få svar.

