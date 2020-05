DERBY-BONANZA: Seriemester Molde vil etter all sannsynlighet spille mot Kristiansund både hjemme og borte i løpet av de seks første serierundene. Her scorer Molde-spiller Fredrik Aursnes på KBK-keeper Serigne Mbaye i fjorårets møte på Aker stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Eliteseriens nye terminliste: Nabomøter de første seks rundene

Fra tirsdag 16. juni ruller fotballen i Eliteserien igjen. Den opprinnelige terminlisten vrakes, og klubbene får korte borteturer de første rundene.

Det opplyser Leif Øverland i Norsk Toppfotball til VG. Etter regjeringens ga grønt lys til Eliteserien torsdag, er revidert sesongplanlegging i gang.

Klubbene blir delt inn i regioner, og i praksis betyr det at eksempelvis Møre og Romsdal-klubbene Molde og Kristiansund møter hverandre både hjemme og borte i løpet av de første seks rundene.

– Den opprinnelige terminlisten er lagt i skuffen. Vi vil på alle mulige måter tilpasse oss et smittevernsregime og utfordre minst mulig. Når vi starter opp kan det godt hende det er lov å reise innad i Norge, men vi ønsker å starte kortreist, sier den administrerende direktøren i interesseorganisasjonen til Norges 32 toppklubber på herresiden.

Oppstartsdato for Obosligaen er satt til 7. juli. Eliteserien kan begynne trening med fullkontakt når Norges Fotballforbund har fått godkjent smittevernveilederen, og klubbene har signert på at den skal kunne overholdes.

– Målet vårt er å presentere 16. mai hvordan de seks første rundene ser ut, melder Øverland.

– Blir kampene spredt over flest mulig tidspunkter for å få flest mulig tv-kamper?

– Dette skal det jobbes med frem til 16. mai. Vi vil at alle i Norge som elsker norsk fotball skal oppleve dette best mulig. Her blir det engasjement fra alle, både Norsk Supporterallianse, Discovery (rettighetshaver) og Norges Fotballforbund, svarer NTF-sjefen.

Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund innrømmet overfor VG at europacupene og landskamper blir «en nøtt» med tanke på å få avviklet ligaspill.

– Slik det ligger nå, båndlegger UEFA (Det europeiske fotballforbundet) flere uker utover høsten. UEFA skal formidle noe i slutten av mai, men vi tror nok at vi får nok rom. Ut fra det som er lagt, er vi sikre på at vi rekker å få ferdig både Eliteserien og Obosligaen til jul, sier Øverland.

Publisert: 08.05.20 kl. 12:45 Oppdatert: 08.05.20 kl. 13:01

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

