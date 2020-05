VIL TRENE: Lillestrøm ønsker å kunne få spillerne sine tilbake i fullkontakttrening så raskt som mulig. Fredrik Krogstad er med videre etter nedrykket til Obosligaen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Lillestrøm ber NFF ta ny vurdering: «Ingen rasjonell grunn»

Lillestrøm er sikker på at de kunne etterlevd smittevernregimet som kreves. Men inntil videre får de ikke lov å trene normalt av Norges Fotballforbund.

Romeriksklubben, som i desember rykket ned etter 45 strake sesonger på toppnivå, er i en helt spesiell situasjon blant de nest beste:

I motsetning til de andre klubbene i Obosligaen har ikke Lillestrøm permittert en eneste ansatt – hverken i sportslig eller administrativ avdeling. Det vil si at klubben har drevet organisert trening hele veien etter at gruppetrening ble tillatt under coronapandemien.

Men der klubbene i Eliteserien – når alle formaliteter er på plass – får lov til å starte med ordinært fotballspill på feltet til uken, må Geir Bakkes mannskap fortsette med «skyggeboksing». Norges Fotballforbund har vært klare på at kontakttrening i fotballen skal gjenopptas i faser, og at det kun er Eliteserien som gjelder fra starten.

Nå ber LSKs styreleder Morten Kokkim at NFF tar en ny vurdering.

– Regjeringen gikk lenger i oppmykningene enn det NFF hadde planlagt for i sitt arbeid. Når regjeringen åpner opp slik de gjør, synes jeg det er merkelig at klubber som LSK og andre Obosliga-lag som kan oppfylle smittevern ikke kan trene ordentlig fotball, påpeker Lillestrøm-lederen til VG.

Det er heller ikke aktuelt for Lillestrøm å permittere spillere nå – i påvente av at Obosligaen får lov til å re-starte med kontakttrening før ligastart 7. juli.

– Lise Klaveness har gjort en veldig bra jobb så langt. Jeg tror hun og NFF tar en vurdering så vi kommer raskere i gang. Jeg ser ingen rasjonell begrunnelse for noe annet. Jeg mener vi kunne startet på mandag. Når fagmyndighetene sier det er forsvarlig om man følger smittevernreglene så bør alle som kan oppfylle disse kravene få trene. Hvordan har NFF tenkt å sanksjonere LSK dersom vi gjør akkurat det samme som Vålerenga og Stabæk gjør rett borti gata her, spør Kokkim.

– Men NFF har delt inn arbeidet etter faser?

– De fasene var en plan basert på en annen situasjon enn vi har nå, svarer han.

Dette avfeier imidlertid Lise Klaveness, direktør for toppfotball og landslag, i NFF. Hun mener det beror på en misforståelse.

– Som eneste aktør i Norge fikk toppfotballen tillatelse til å starte kontakttrening under forutsetning av at NFFs protokoller blir fulgt. For andre idretter (og andre deler av fotballen) vil det innen 11. mai bli laget en generell veileder, men denne vil ta utgangspunkt i 1 meters avstand, altså ingen kontakt.

– Et av kravene i protokollen er helt riktig at klubben selv kan bekrefte etterlevelse, men andre krav er at alle klubber på samme liganivå starter samtidig (bred enighet om dette, selv om jeg har full forståelse for at noen kan være uenig), samt at smitteregimet og etterlevelsen skal følges opp av NFF sentralt. Det var på (blant annet) disse vilkår tillatelse ble gitt, sier Klaveness til VG.

På spørsmål om ikke Lillestrøm bør vente – i solidaritet med resten av ligaen – svarer styreleder Morten Kokkim:

– Det er misforstått å snakke om solidaritet. Vi har ikke permittert spillerne våre, og det var ingen som sa at vi skulle permittere i solidaritet med de andre. Jeg er dessuten sikker på at klubber som Strømmen skal kunne etterleve veilederen hvis NFF åpner opp for det. Det er en del av samfunnsansvaret å få i gang aktivitet det er mulighet for, sier Morten Kokkim.

– Kan Lillestrøm garantere for at dere ikke begynner med fotballspill på trening når ingen ser på?

– Vi spiller nok ikke fotball på mandag. Det gjør vi nok ikke. Men vi venter at NFF vurderer dette ordentlig, sier Morten Kokkim.

Sportssjef Simon Mesfin beskriver det som ulogisk at de ikke skal kunne gå igang.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg har vanskeligheter med å forklare de sportslig ansatte – spillere og trenere – at vi ikke kan trene normalt, selv om vi er beredt for å oppfylle alle kriteriene i protokollen. Fra et arbeidsrettslig perspektiv og et sportslig perspektiv er det vanskelig å forstå, sier sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin.

I likhet med styrelederen roser han Klaveness for en god jobb for å gjenåpne toppfotballen i Norge.

– Vi kan oppfylle alle vilkår. Vi har medisinsk støtteapparat på fulltid, kan lukke treningsanlegget vårt, og jeg er sikker på at spillerne våre er villige til å leve etter retningslinjene i den perioden som gjelder, sier Lillestrøms sportssjef.

Konfrontert med at Lillestrøm ikke ser en rasjonell begrunnelse til ikke å kunne starte opp mandag, svarer Klaveness:

– Jeg har stor forståelse for at klubber som vurderer seg kapable til å etterleve smittevernskravene ivrer sterkt etter å komme i gang. Men her handler det ikke om å ha krav på noe, men at toppfotballen – som eneste aktør i idretts-Norge får gå foran for å ta et første steg for hele idretten i en pandemisituasjon. Dette er et helt nytt smitteregelverk som kun tillates for toppfotballen i Norge. Dette må fases inn på en forsvarlig, stegvis måte, både sett fra klubbenes og NFFs side – som skal følge opp etterlevelse av et helt nytt regelverk. Det er dessuten bred enighet blant klubbene og interesseforeningene at det må være lik oppstart innenfor liganivåene. Solidaritet og like konkurransevilkår er en grunnverdi i fotballen.

– Vil det være aktuelt å se på mulighetene for å myke opp protokollen etter de nye retningslinjene?

– Vi vil være i løpende, tett dialog med myndighetene og klubbene skal ha stor tillit til at vi har den aller største interesse av at klubber og spillere skal slippe de aller strengeste kravene. Og at vi dermed kan fase inn flere ligaer raskere. Men dette er ikke noe vi styrer. Vi har fått en gyllen anledning til å starte opp, som spydspiss for hele norsk idrett. Vi må forvalte tilliten på en god måte. Alternativet er at vi ikke får spille fotball i det hele tatt, slik situasjonen er nå, sier Klaveness, som tillegger:

– Men vi vil være på tå hev med tanke på å plukke signaler og muligheter til å myke opp, det er i alles interesse. Men vi har ikke fått noen slike signaler ennå.

