Tufte mener idrettens OL-søknad burde vært tredoblet

Idrettspresident Berit Kjøll (64) vil hjelpe utøvere som rammes av at OL er utsatt fra 2020 til 2021.

Oppdatert nå nettopp

Kjøll avslører i et intervju med VG at Norges Idrettsforbund (NIF) har gått inn i dialog om «en pakke på 50 millioner kroner som vi søker om».

– Det skal gå til alle toppidrettsutøvere som ikke kom til OL, for hvordan de skal holde liv i sin toppidrett frem til neste OL, sier Kjøll.

Sommerlekene i Tokyo er utsatt med et år på grunn av coronaviruset og skal finne sted fra 23. juli til 8. august 2021 i stedet.

– Vi har bare spilt det inn nå, og så har vi dialog, sier Kjøll om pakken til toppidrettsutøvere.

– Dette ser vi gjøres blant annet i Danmark. Veldig mange av våre toppidrettsutøvere fikk en bråstopp i sin karriere. Det var veldig mye som ble forrykket der. Dette har vi hatt løpende dialog med kulturministeren om fra dagen det ble avlyst. Så nå må vi se på hvordan de kan bli tatt ordentlig på alvor og få kompensert noe av det de blør for, sier idrettspresidenten.

Olaf Tufte, som uttalte at han kan komme til å måtte legge opp på grunn av OL-utsettelsen, sier han er «fornøyd med at Norges idrettsforbund og Olympiatoppen står samlet bak et slikt forslag». Likevel er han ikke helt tilfreds.

– På den annen side synes jeg man i en forhandlingssituasjon burde gått ut høyere. Jeg er for ærlighet, og dette er sikkert et ærlig fundert forslag, men uansett hav du ber om, får du gjerne mindre. Idretten burde i utgangspunktet spurt om 150 millioner, sier roeren til VG.

Han regner med at en krisepakke på 50 millioner kroner vil bety en halv million til hver utøver.

– Isolert sett, for min del, kan definitivt en halv million kroner i støtte gjøre sitt til at jeg kan legge frem «sakene» for kona, selv om jeg fortsatt ikke vil være i mål. Det er et stykke fra det jeg trenger for et helt år. Men det vil sikre satsingen for forbund og utøvere, sier Tufte.

Bryter Stig-André Berge synes det er for tidlig å si om en eventuell krisepakke på 50 millioner kroner til OL-utøverne vil redde ham økonomisk.

– Det økonomiske vil være svært bestemmende for om jeg kan fortsette. Jeg kan ikke gå tilbake til å drive som da jeg var 20 til 25 år gammel, og leve fra dag til dag. Nå har jeg en familie og regninger som må betales, sier Berge, som sier han har «tapt veldig mye penger på samarbeidsavtalene».

– Vi vi få det kompensert? Det er ingen tvil om at utøvere i forskjellig grad har fått det vanskelig økonomisk. Jeg er usikker på hvordan disse pengene blir brukt. Før jeg vet det, kan jeg ikke si hva det betyr for mine vurderinger om hvor vidt jeg kan fortsette mot neste OL eller ikke.

– Det er avhengig av om jeg ser at jeg vil få mulighet til å betale strømregningen og mat på bordet. Da vil det være «go» for meg, sier Berge.

Søknaden om den nye pakken er en del av et brev som ble sendt til finans- og kulturdepartementet på fredag, sammen med tre andre kompensasjonsordninger som tidligere er omtalt:

1) Kompensasjon for bortfall av inntekter fra loppemarked, parkeringsavgifter osv. til idrettslag.

2) At kontantstøtteordningen for næringslivet skal tilpasses slik at toppfotballen og eliteklubber også kan søke.

3) 300 millioner øremerket grasroten som idretten har søkt om i revidert nasjonalbudsjett.

Kjøll stilte til intervju etter et møte med kulturminister Abid Raja, fotballpresident Terje Svendsen, svømmepresident Cato Bratbakk og håndballpresident Kåre Geir Lio.

Der ble det også snakk om debatten rundt når fotballen kan starte opp igjen – to dager før regjeringen skal komme med en oppdatering om blant annet kontaktidrett.

Raja sier at han denne helgen ringte rundt til en rekke eliteserieklubber som Rosenborg, Brann, Kristiansund og Haugesund.

– Inntrykket som skapes i mediene, om at fotballen ønsker å snike i noen kø, er ikke riktig, oppsummerer Raja om samtalene med klubbene.

– Fotballen går ikke foran håndballen, og håndballen går ikke foran svømmingen. Vi må se alt dette samlet sett, sier han og varsler:

– Vi vil komme med en beslutning 7. mai (torsdag) som vil skape forutberegnelighet for idretten. Det har vært kommunisert ut til dem. Ikke minst vil vi ta hensyn til fotballen og toppfotballen, men også de andre idrettsgrenene. Vi ser selvfølgelig på toppen, men statens idrettspolitikk handler også om bredde, sier Raja.

– Jeg håper at det kommer flere gode nyheter 7. mai, sier idrettspresident Kjøll.

Publisert: 05.05.20 kl. 12:39 Oppdatert: 05.05.20 kl. 14:36

