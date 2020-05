NORSK SPISS: Ole Erik Midtskogen (t.v.) i aksjon for KÍ Klaksvík i supercupfinalen mot HB Tórshavn. Foto: Sverri Egholm

Nordmann spiss på mesterlaget: – De er Færøyenes Liverpool

Da Ole Erik Midtskogen (25) gikk til Klaksvíkar Ítróttarfelag i Betrideildin, trodde han det skulle bli svært lite oppmerksomhet. Østerdølen tok feil.

Nå nettopp

Nå er KÍ Klaksvík - som klubben gjerne kalles - og den færøyske toppdivisjonen plutselig i vinden, både for dem som vil se live fotball på TV og dem som vil spille på kamper.

– Dette blir et bra utstillingsvindu både for meg og færøysk fotball, sier han til VG før lørdagens seriestart – direkte på TV 2.

– Selvfølgelig er det leit med corona-viruset, men for oss gir dette en mulighet.

HAM-KAM-DRAKT: Ole Erik Midtskogen i kamp mot Skeids Per Buduson i 2019-sesongen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ikke hørt om Ole Erik Midtskogen? Vel, han er fra Tynset og har tilbrakt de fire siste sesongene i Ham-Kam. Men satt mye på benken sist sesong.

Nå er han spissen som mesterlaget på Færøyene satser på - KÍ Klaksvík, som klubben gjerne kalles.

– Eller bare KÍ. De elsker forkortelser her – for det er mange vanskelige navn, sier Midtskogen.

KÍ Klaksvík ble endelig mester sist sesong – etter at de trofaste supporterne hadde ventet i 20 år.

– De ble mester i fjor og er favoritt igjen. Riktignok har de mistet to-tre gode utlendinger, men de har også fått spennende spillere inn. Blant annet er det store forventninger til Ole Erik Midtskogen, sier den færøyske kommentatoren og journalisten Tróndur Arge til VG.

Han sier at KÍ Klaksvík vil savne Simen Sandmæl, som nå er tilbake i Stjørdals-Blink. Han var viktig for gullet i 2019.

– Midtskogen er en god tilvekst, men han kan ikke erstatte Simen, mener Arge.

– Midtskogen passer inn i færøysk fotball og har kreative spillere rundt seg. Han beviste i Supercup-kampen mot HB Tórshavn tidlig i mars at hans spillestil passer bra for KÍ.

Tróndur Arge forteller at supporterne i Klaksvík er noe for seg selv.

– De har suverent flest publikumsoppslutning i færøysk fotball i forhold til innbyggertallet, og dette er et samfunn som er sulten på mer gull. De er Færøyenes Liverpool. Eller som noen sier; De er Færøyenes Brann. De er klare til å erobre verden.

Ole Erik Midtskogen kommer altså fra Østerdalen og har endt ute i havgapet.

– Men størrelsen på stedet minner om Tynset, rundt 5000 innbyggere.

Og i Klaksvík lever og ånder (nesten) alle for fotballen.

– Det var litt tilfeldig at jeg endte opp her, men kompisen min, Peder Nersveen, spilte for Runavik i fjor, og trivdes godt. Jeg synes det var på tide å prøve noe nytt, etter som jeg ikke fikk så mye spilletid som jeg ønsket i Ham-Kam det siste året. Jeg snakket med treneren til KÍ og fikk et godt inntrykk.

Midtskogen er en av de få helprofesjonelle spillerne i troppen, men han studerer også økonomi ved NTNU - og er midt i eksamenstiden.

– Derfor blir det litt hektisk nå. Vi skulle egentlig ha startet sesongen den 8. mars, men det har blitt utsatt flere ganger. Likevel har vi trent hele tiden, enten fem sammen eller ti sammen, eller etter hvert hele laget.

Klaksvík er Færøyenes viktigste fiskerihavn, og fotballklubben har selvfølgelig et fiskemat-konsern som hovedsponsor.

– De blir godt støttet av fiskeindustrien. Og etter som de har så mange tilskuere, får de inn bra penger også der. Og dessuten har de gjort det bra i Europa de siste sesongene, sier fotballkommentatoren Tróndur Arge til VG.

Publisert: 09.05.20 kl. 14:14

