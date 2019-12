Foto: Joan Monfort / AP

Ødegaards Real Sociedad slet mot hjemmesterke Valladolid

(Real Valladolid – Real Sociedad 0–0) Hvert av lagene misset hver sin kjempesjanse i 2. omgang, men mål ble det ikke.

For mindre enn 10 minutter siden

Martin Ødegaard og Real Sociedad slet mot et dyptliggende Valladolid-lag, og nordmannen klarte aldri å sette sitt preg på en lite minneverdig fotballkamp. Vertene har kun tapt en hjemmekamp hittil i sesongen, mot Sevilla (0–1), og sluppet inn tre baklengsmål på syv hjemmekamper.

Den statistikken klarte ikke Ødegaard & Co å ødelegge.

Nærmest seiersmålet for Real Sociedad kom Willian José, da han ble servert på seks meter. Han skulle bare curle ballen tilbake i venstre hjørne av målet – som stod halvåpent – men brukte litt mer kraft enn nødvendig og smalt den et par meter over mål.

Valladolid klarte ikke å etablere det helt samme trykket. Deres sjanse kom i det 72. spilleminuttet da Sergi Guardiola kom seg alene med Alex Remiro, som reddet ett poeng med føttene.

les også Ødegaard briljerte med perlemål og målgivende

Tam 1. omgang

Real Sociedad var det førende laget i 1. omgang, men slet med å bryte seg gjennom forsvarsmuren til disiplinerte Valladolid. Omgangens tre største sjanser

– ett til hjemmelaget og to til gjestene – kom etter dødballsituasjoner.

Nærmest en ledelse kom Pablo Hervias med en frisparksuser fra 35 meter. Martin Ødegaards venstrefot var involvert i begge mulighetene til Real Sociedad. Robin Le Normands heading etter hjørnespark fikk aldri den retningen den trengte tidlig i omgangen, og heller ikke Nacho Monreal klarte å stupe inn et knallhardt frisparkinnlegg etter 34 minutter spilt.

Publisert: 08.12.19 kl. 17:53

Mer om