BENKET: Christian Eriksen kom inn etter at timen var spilt mot Newcastle. Foto: John Walton / PA Wire

Tottenham-sjefen etter nedtur: – Jeg er veldig opprørt

(Tottenham-Newcastle 0–1) Stjernespilleren Christian Eriksen ble igjen vraket fra start av Mauricio Pochettino. Men selv ikke dansken kunne redde Tottenham mot bortelagets heroiske innsats.

Etter tapet mot Newcastle hjemme står London-klubben nå med fire poeng etter tre kamper. Og selv om Tottenham underveis var oppe i 77 prosent ballbesittelse og hadde 550 flere pasninger enn bortelaget, klarte de ikke å skape de enorme sjansene før i sluttspurten.

I stedet var det Newcastle under Steve Bruces ledelse, som utnyttet sine muligheter og kjempet inn sine tre første poeng denne sesongen.

– Kampen er over. Vi kan ikke gjøre noe og må bare analysere hva som gikk galt i dag, sier Tottenham-spiller Moussa Sissoko i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Også Pochettino var svært skuffet etterpå.

– Jeg er veldig opprørt over resultatet og prestasjonen. Vi må snakke sammen og fikse våre problemer. Det er bare begynnelsen og vi må være sterke, sier Pochettino etter kampen.

Han fikk se at markeringen glapp bak hos Tottenham etter 27 minutter, da innbytter Christian Atsu spilte fri Joelinton. Danny Rose forsøkte seg med en desperat sklitakling fra sin utspilte posisjon, men det var for sent. Newcastles brasilianer satte ballen kontant i nettmaskene bak Hugo Lloris.

OMDISKUTERT SITUASJON: Harry Kane går i bakken inne i 16-meteren. VAR-sjekk ga ikke straffe. Foto: Frank Augstein / AP

Scoringen betydde at Tottenham for tredje gang på rad i år havnet under. Og det skulle bli mer frustrasjon for Tottenham i kampen mot den kompakte Newcastle-muren, som kjempet enormt foran eget mål.

Son kunne satt ballen i nettmaskene, men Martin Dubravka vartet opp med en god redning. Og deretter misset både Lucas Moura og Harry Kane sine store sjanser.

Stadion ropte også på straffe da Harry Kane ble felt inne i 16-meteren, men VAR-sjekken ga ikke straffe.

Og på benken satt klubbens danske stjernespiller Christian Eriksen, som var vraket for andre gang fra start i årets sesong.

SKUFFET: Harry Kane og de andre Tottenham-spillerne fortvilte etter hjemmetapet. Foto: Frank Augstein / AP

Dansken er blitt koblet til flere storklubber i Europa denne sommeren og fortsatt er ikke overgangsvinduet i Europa stengt.

Da manager Mauricio Pochettino fikk spørsmål før kampen om hvorfor Eriksen igjen satt på benken svarte argentineren at «han har mange alternativer».

I sesongstarten mot Aston Villa tok det 64 minutter før han kom på banen mot Aston Villa og mot Newcastle tok det 62 minutter før han ble byttet inn. Og da hadde Tottenham slitt en god stund allerede.

– Det kan hende at Pochettino tror Eriksen forsvinner, så da vil han få i gang i de andre i laget, sier Petter Myhre, ekspertkommentator for TV 2 under kampen i London.

Men da Pochettino skulle gjøre grep, og hjemmelaget slet mot Newcastle, var det Eriksen og Giovani Lo Celso argentineren sendte innpå.

Og etter kampen svarte Pochettino at de må vente til overgangsmarkedet er stengt med å si noe mer om hvor dansken spiller fremover.

Publisert: 25.08.19 kl. 19:26 Oppdatert: 25.08.19 kl. 20:22

