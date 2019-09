ÅPEN: Håvard Nordtveit pratet med VG i Oslo tirsdag ettermiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nordtveit har vurdert å gi seg på landslaget

Håvard Nordtveit får ros for sin mentale styrke av Lars Lagerbäck, men familiemedlemmer har vært bekymret for kritikken mot ham. Derfor kunne 29-åringens landslagskarriere vært over.

Det forteller Nordtveit til VG under tirsdagens pressetreff i Oslo. Rogalendingen ble nærmest «kastet til ulvene» som 20-åring da Egil «Drillo» Olsen ga ham debuten fra start på landslaget i den uhyre viktige EM-kvalifiseringskampen mot Danmark i 2011.

Oppgjøret i Parken endte med 2–0-tap, stor misnøye og et nytt mesterskap uten Norge. Nordtveit opplever at den matchen ble begynnelsen på en langvarig skepsis til ham fra en del nordmenn.

– Det var ikke en enkel start på landslaget. Jeg kom inn under Drillo som nokså ung. Da gikk det bra i Gladbach. Så kom jeg hit – og det gikk ikke på skinner. Det sitter nok igjen hos mange supportere av det norske landslaget at jeg ikke startet som jeg hadde ønsket selv. Vi tapte i Parken, som var min første kamp fra start. Da ballet det litt på seg, forteller Nordtveit til VG.

Opprørt familie

Som 16-åring var han trolig et av norgeshistoriens største talenter. Daværende Arsenal-manager Arsène Wenger (69) var så imponert at han reiste til Haugesund for å se ham i aksjon, før franskmannen hentet gutten fra den lille bygda Vats til storklubben i London kort tid senere.

I etterkant har Nordtveit vært innom to av de største ligaene i verden i form av tyske Bundesliga og engelske Premier League. På torsdag får 29-åringen trolig også sin 50. A-landskamp.

Likevel har det til tider blitt så mye kritikk etter spill for Norge at familien har vært både bekymret og forbannet. Det inkluderer pappaen.

– Jeg synes det er tragisk, og på landslaget er det helt spesielt. Det er så mye pes uansett hvordan det går. Man kjører på som om det er snakk om en vare. Håvard har fått mye ufortjent dritt, sier pappa Øyvind Nordtveit til VG.

I OSLO: Nordtveit forteller at familiemedlemmer har opplevd kritikken mot ham som stor.

Konen mest forbannet

Tirsdag ankom sønnen møtet med mediene iført hvite joggesko, mørk shorts og matchende T-skjorte. I dialog med VG erkjenner stopperen at folkene som står ham nærmest har vært opprørte.

Selv har 29-åringen taklet det som har vært av motgang bra.

– Ja. Du skulle gjerne hatt et ord med konen min. Det er hun som er mest forbannet av og til. Det er sånn i fotballen. Folk har meninger. Du holder på med noe viktig. Nordmenn vil at vi skal kvalifisere oss til et mesterskap. Da teller enhver ting du gjør på en fotballbane, forteller Nordtveit.

– Det folk sier og mener skader ikke meg som person, men når jeg hører med familiemedlemmer som spør om det går bra med meg ... Den trøsten trenger jeg på en måte ikke. Jeg har vært med i dette «gamet» så lenge at jeg tåler litt hardt vær. Det er ikke noe problem. Men det skal ikke være sånn at de hjemme gruer seg til fotballkamp.

RUTINERT: Nordtveit har vært på landslaget i ni år. Her ankommer han pressetreffet tirsdag – bak Ole Selnæs.

Har vurdert å gi seg

Nordtveit opplyser at han lever fint med kritikken. Han ser på det som en del av livet som fotballspiller. Det er dermed ikke sagt at det er moro når det går så langt at familiemedlemmer begynner å lure på om det går bra med ham.

– At vi får kritikk i ny og ne, hører med – men det er ikke så kjekt når du får meldinger fra onkler og tanter som spør om det går bra og om jeg sover godt. Jeg må bare si at det går fint for min del og at de ikke må tenke på det.

– Har du vurdert å gi deg på landslaget for å slippe alt maset?

– Ja, selvsagt. Det har gått gjennom hodet. Men hver gang jeg kommer på samling, er det med denne guttegjengen her som har vært sammen i så mange år. Vi har spilt på U-landslag sammen siden vi var 15 år. Det er det samme kullet som går igjen. Det er aldri noe pes å dra på landslaget. Når det går bra, blir jo også det hauset opp. Vi ønsker jo å være en slags helt for de unge norske fotballspillerne som har lyst til å prestere på fotballbanen og bli norske landslagsspillere, sier Nordtveit, før han fortsetter:

– Nå nærmer jeg meg 50 kamper. Når jeg kommer fra en så liten bygd som jeg gjør, tror jeg at jeg skal være stolt over det. Jeg har også erfaringen med utenlandsopphold siden jeg var 17 år. Man må se på hele perspektivet. Vi har ikke alltid en god dag. For oss fotballspillere er det små marginer som skiller fra om vi er en helt eller ikke en helt.

TRIVES MED LANDSLAGSGUTTA: Nordtveit liker lagkameratene. Her under mandagens treningsøkt på Ullevaal. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Får ros av Lagerbäck

Han betegner tiden under Lars Lagerbäck som «utrolig bra». Norges svenske landslagssjef er også klar på at han beundrer Nordtveits mentale styrke.

– Selv om han har hatt det tøft, virker det ikke som det påvirker ham. Jeg opplever ham som mentalt sterk, og det er viktig på dette nivået, sier Lagerbäck til VG.

Nordtveit nekter også å la seg affisere av omgivelsene. Han mener mental styrke er avgjørende for å kunne ha en karriere i utlandet. I stedet for å la seg bryte ned av kritikk, tenker han på hva han kan gjøre på trening og i kamp.

– Jeg tror ikke du kommer borti mange fotballspillere som har hatt det som en dans på roser. Det vil alltid være meninger. Jeg prøver å bare konsentrere meg om det sportslige. Jeg er oppvokst i en nokså rolig og sterk familie. Jeg har alltid måttet jobbe for ting og tang. Det har vært med på å hjelpe meg til der jeg er i dag. Jeg bryr meg svært lite om hva folk sier og mener. Jeg vet at jeg gjør jobben min hvis jeg gjør det treneren sier, sier Nordtveit, som ser lyst på fremtiden.

– Nå har jeg hatt en god oppkjøringsfase i Hoffenheim. Jeg har fått gode tilbakemeldinger fra sportssjefen og treneren. De sier det bare er et spørsmål om tid før jeg så å si skal spille fast der nede. Så det er bare å jobbe på videre. Nå kommer det også to viktige kamper med landslaget hvor det absolutt er alle muligheter til å gjøre det bra og komme ut med seks poeng.

Nordtveit er ventet å starte både mot Malta torsdag og borte mot Sverige på søndag. Begge oppgjørene vises på TV 2.

FAST BRIKKE: Nordtveit har fått mye tillit på landslaget i mange år. Her gjør han og resten av Norges 11 beste menn seg klar til kamp mot Romania i juni. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Publisert: 03.09.19 kl. 18:25







