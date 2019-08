PÅ PLASS: Det var mye styr da Romelu Lukaku kom til Milano i sommer. Mandag spiller han sin første Serie A-kamp. Foto: Luca Bruno / TT NYHETSBYRÅN

Lukaku kan bli «20-målsspiss»

Romelu Lukaku (26) spiller mandag sin første Serie A-kamp for Inter. Forventningene er skyhøye.

– Forventningene til Inter generelt er store nå, og det samme gjelder for Lukaku, som har tatt over draktnummeret til uromomentet Mauro Icardi. De har hentet bra spillere i alle ledd, men han er den store stjernen, sier Strive-kommentator Even Braastad.

– Han har ikke levert 16/17-tall de to siste sesongene, men Inter trenger en «20-målsspiss» igjen etter at det ble knute på tråden mellom Icardi og Inter. Jeg tror Lukaku kan slå til i et Conte-system og knive om toppscorertittelen i Serie A, sier Braastad, som også er en av to mann bak podcasten «Støvelball».

les også CAS-avgjørelse: AC Milan kastet ut av Europa League

Spissen forlot Manchester United til fordel for Inter i sommeren. Rapporter om at han ikke var «fit» da han kom til Milano, ble avvist av ham selv: På Instagram har han lagt ut et bilde av seg selv i bar overkropp, og med teksten «Not bad for a fat boy».

I 2016/17 hadde Lukaku 25 mål på 37 ligakamper for Everton. I United har det blitt henholdsvis 16 mål på 34 ligakamper og 12 mål på 32 ligakamper de to siste sesongene.

Mandag kveld spiller Inter-Lecce den siste kampen i åpningsrunden i serie A. Kan Inter ta opp konkurransen med Juventus denne sesongen? Det er spørsmålet alle stiller seg.

les også Mourinho klar for comeback: - Gnisten er tent

– Inter kommer til å være nærmere Juventus, og de kan fort ta igjen Napoli. Forrige sesong var det ti poeng opp til Napoli på tredje og 21 poeng til seriemester Juventus. Det klarer jeg ikke å se for meg at det skal gjenta seg, sier Even Braastad.

– De har plukket opp en rutinert mann i Diego Godin, talent på midtbanen i Nicolo Barella og Stefano Sensi og en kraftpakke i Lukaku. Når man kikker på hvordan Conte har levert i sine førsteår i nye klubber, så blir man vel ikke mindre optimist om man er Inter-fan, sier Strive-kommentatoren - og viser til at Conte ble seriemester med både Juventus og Chelsea i første forsøk.

Lecce er forøvrig Antonio Contes fødeby og klubben der han startet sin spillerkarriere.

les også Aleesami fikk Palermo-sjokk: – Skjønte ikke hvor det kom fra

– Det er jeg selv som skaper forventningene, fordi jeg trenger dette presset, sa Conte selv på en pressekonferanse sist uke, gjengitt av calciomercato.com.

– Det er derfor jeg har høye forventninger, og jeg ønsker å overføre dem til mine spillere.

– Det er et gap opp til Juventus, men vi setter ikke grenser og bare tiden vil vise hva vi kjemper for, sa mannen som er en legende som Juventus-spiller med blant annet fem Serie A-titler og Champions League-tittel.

Kampen kan du se på TV2 Sport Premium kl. 20.45.

Publisert: 26.08.19 kl. 18:59

