Ødegaard om «lillebror»-uttalelsene: – På tide med et lite skifte nå

STOCKHOLM/OSLO (VG) Med et stort smil om munnen svarte Martin Ødegaard (20) på uttalelsene som gikk sin seiersgang i norsk og svensk presse etter Malta-kampen.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg la i de uttalelsene. Det er ingen hemmelighet at vi har vært lillebror i lang tid nå. Det er på tide med et lite skifte, syns vi, så får vi prøve å vise det i morgen, sier Ødegaard på VGs spørsmål.

Allerede etter seieren mot Malta meldte Martin Ødegaard at «vi skal knuse dem» og at «det bare er å dra dit å vise at de er lillebror» før møtet med Sverige i EM-kvalifiseringen søndag.

Svenskene lot seg angivelig ikke hisse seg opp nevneverdig, men kalte nordmennene «kaxiga».

– Kommer dere til å være litt «kaxige» i morgen?

– Det er alltid bra å være litt «kaxig» på banen, tror jeg, sier Ødegaard.

Ødegaard fikk også spørsmål om han har snakket med sin svenske lagkamerat i Real Sociedad, Alexander Isak.

– Jeg tekstet litt med ham i går. Jeg sa at jeg håpet at han ikke skulle spille, så får vi se, sier Martin Ødegaard.

– Han er en av de beste spillerne jeg har spilt med. Han kan nå så langt han vil, sier han om lagkompisen.

Isak har vist seg frem tidligere denne uken:

Lars Lagerbäck var tilbakeholden når det gjaldt hvem som kommer til å spille på stopperplass for Norge.

– Dere får se i morgen, sa Lagerbäck kryptisk.

Landslagssjefen sier imidlertid at det meste er planlagt og klart før søndagens kamp. Alle 23 spillerne skal være tilgjengelige.

– Vi har naturligvis et ganske tydelig bilde på hva vi tror er det beste laget.

Kampen spilles på Friends Arena i Stockholm søndag klokken 20.45. Kampen vises på TV 2 og TV 2 Sumo.

OPTIMISTER: Ungguttene Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Sander Berge ser lyst på livet før søndagens skjebnekamp mot Sverige på Friends Arena. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Publisert: 07.09.19 kl. 16:24







