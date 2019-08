FORNØYDE: Både sportssjef Jostein Flo og Moses Mawa er glade for at de nå er i samme klubb. Foto: Strømsgodset Fotball

Moses (22) må frelse Godset: – Jeg var kanskje ikke det største talentet

DRAMMEN (VG) Han har gått den lange veien fra 5. divisjon, og nå er Moses Mawa (22) endelig klar for Eliteserien. Men han beskriver ikke seg selv som et stort talent.

– Vålerenga, Holmlia, Oppsal, Holmlia, Lyn, Bærum, KFUM og nå Godset. Så det er en liten reise, forteller Moses Mawa etter en to timers intensiv trening i sola på Marienlyst.

Han har gått gradene gjennom divisjonene, og vært innom så mange klubber at han sliter litt med rekkefølgen når han skal ramse opp. Mandag ble det klart at Holmlia-gutten er Strømsgodsets nye spiss. Et Godset-lag som sliter helt i bunnen av Eliteserien.

Mawa har scoret 10 mål på 15 kamper for KFUM som ligger på 5. plass i OBOS-ligaen. Han tror man kan ha godt av å gå gradene.

– Det føles jo sikkert best der og da å komme seg opp så tidlig som mulig, men det spørs om man er moden nok. Jeg har fått mye erfaring ved å bygge meg opp når selvtilliten og alt, forteller han.

Skal motbevise Tromsø-nei

Han sier det var flere klubber som var interessert da valget falt på Strømsgodset. I januar var spissen også på prøvetrening hos Tromsø, men det ble ingen kontrakt der. Nå har Tromsø signert Fitim Azemi på et lån fra Vålerenga ut sesongen.

– Da jeg var der var jeg var litt skadet, så jeg fikk ikke vist meg frem 100%. De fikk jo et inntrykk av meg og hvordan jeg er, men det var tydeligvis ikke godt nok. Men ... jeg skal motbevise det, sier han med et smil.

– Er det ekstra motivasjon nå som du er i Eliteserien?

– Det er motivasjon uansett, men kanskje litt ekstra når vi møter Tromsø.

Det skjer ikke før 22. september. Aller først venter et høytflyvende Bodø/Glimt på Marienlyst på mandag.

– Et sinnssykt spennende potensial

Strømsgodsets hovedtrener, Henrik Pedersen, legger vekt på Mawas spisskompetanse.

– Vi vil gjerne finne unge, sultne og dynamiske spillere som har noe spesielt de er veldig gode på. Moses er dyktig på dype løp, han har en fantastisk fysikk og kan kan score mål. Taktisk er det ting han kan utvikle, men det kommer.

At Mawa har gått gradene før Godset mener han kan være positivt, selv om han påpeker at alle veier til målet kan være like gode.

– Han har ikke blitt skolert i en større klubb, men det betyr bare at hans potensial er større. For når vi får tilført vårt, så tror jeg han kan bli enda dyktigere. Jeg synes han har et sinnssykt spennende potensial, sier Pedersen.

Ikke det største talentet

Da overgangen ble kjent var det tydelig at Mawa har mange venner som unner han suksessen. De mange gratulasjonene delte han på Instagram.

– Det setter jeg veldig pris på. Det er mange som vet hvilken vei jeg har gått. Hadde du spurt dem for fem år siden så hadde de nok ikke sagt at jeg skulle vært så het som jeg er nå.

– Hvorfor ikke?

– Jeg var kanskje ikke det største talentet for å si det sånn. Men jeg hadde litt fart også har jeg bygget litt mer rundt og jobbet hardt.

I Godset skal han spille med nummer 10 på ryggen, det nærmeste han kom 11, som var hans tidligere draktnummer.

– Det er selvfølgelig litt ansvar å ha på «tier’n», men jeg skal takle det. Jeg har ventet lenge på den muligheten her og nå er jeg her, så nå må jeg bare trøkke til.

PS. Godset signerte også stopperen Duplexe Tchamba (21) på ett års låneavtale fra den franske toppserieklubben RC Strasbourg.

Publisert: 01.08.19 kl. 19:07

