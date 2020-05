DIGITALE FANS: Slik ser Aarhus for seg at en fotballkamp med digitale tilskuere vil se ut. Mer enn 10 000 har løst «billett». Foto: Aarhus GF

Setter opp digital supportervegg: – Betyr mye for spillere og fans

Når den danske fotballsesongen gjenopptas neste uke blir det med flere kreative løsninger på tribunen. I Aarhus setter de opp en digital supportervegg.

– Vi feirer vår første tellende kamp på lenge med et historisk digitalt initiativ, og vi er stolte over å være den første klubben i verden til å bruke det, sier klubbdirektør Jacob Nilsen til klubbens hjemmesider.

Nå som fotballen så smått har begynt å rulle igjen, ser mange til Danmark (starter 28. mai) og Tyskland (startet 16. mai) for inspirasjon til hvordan man løser situasjonen med tomme tribuner - både for spillere, supportere og TV-seere.

Flere klubber har kommet med sine forslag: FC Midtjylland vil tilby sine supportere «drive in»-fotball, mens Borussia Monchengladbach fyller tribunen med pappfigurer av supporterne. I Norge har debatten rast om hvorvidt det skal komme fiktiv stadionlyd på kampene.

Aarhus GF er siste klubb ut med en kreativ løsning, når de gjenopptar sesongen med hjemmekamp mot Odense 1. juni. Det blir foran en digital supportervegg.

– Videomøter har utviklet seg til å bli brukt i flere TV-programmer i Danmark, blant annet der flere seere har kommet sammen i sang. Dette ble vi veldig inspirert av, og har utviklet det til hvordan vi kan bruke det i fotballen, sier pressekontakt i Aarhus GF, Søren Højlund Carlsen, til VG.

Med store deler av befolkningen på hjemmekontor har mange blitt vant til bruk av videomøter. Det ble starten på prosessen som førte til idéen om at supporterne kan bidra digitalt.

– Dette betyr mye for spillere og fans. Det har blitt godt mottatt, og det er en fin måte for spillerne å se at supporterne støtter dem uansett.

Supporterne vil se kampen gjennom videoplattformen Zoom. Hjemmebanen til Aarhus - Ceres Park - har til vanlig en kapasitet på 20.032 tilskuere. Det er usikkert hvor mange som får plass på supporterveggen, men Carlsen opplyser til VG at det er solgt nesten 10.000 billetter.

I et stort kontrollrom vil det sitte over 20 personer som har ansvar for å moderere hver sin seksjon av tribuneveggen. De skal sjekke alle som kommer inn i videochatten, og sørge for at nakenhet eller noe annet krenkende skal komme.

Det skal være en seksjon for bortesupportere, men supportere fra rivaliserende klubber slippes ikke inn i frykt for at de skal lage kvalme.

Brann vurderte en lignende løsning i Norge, men har falt på å ikke gå videre med disse planene. «Skjermer kan ikke erstatte våre supportere», sier Therese Andvik Rygg i Brann.

MYE MODERASJON: Zoom-tjenesten vil bli moderert av mange ansatte for å sikre at det ikke komme slibrig innhold på deres supportervegg. Foto: Aarhus GF

