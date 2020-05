UTEN PUBLIKUM: Erling Braut Haaland fører an foran Bayern Münchens Alphonso Davies i tirsdagens oppgjør mellom Dortmund og Bayern. Foto: POOL / X80003

Slettemark nådeløs mot Viasports «Bundesliga-sminking»

Bundesliga-entusiast og kulturjournalist Asbjørn Slettemark (45) synes det er ufattelig at Viasport tilbyr «fake» stadionlyd til sine seere.

– Hvor skal jeg begynne? starter Slettemark og legger til at han skjønner at Bundesliga må gjennomføres uten publikum for å redde klubbene, selv om det er trist for alle.

Det han ikke skjønner, er følgende:

– At man prøver å sminke dette produktet for å late som det er noe annet enn det egentlig er, det er så nedlatende og hånende gjort av Sky Deutschland og den tyske ligaen DFL. Det er en hån mot alle som gjør Bundesliga til den gøyeste publikumsligaen av de store, sier den Berlin-bosatte Aftenposten-reporteren, som blant annet lever av å anmelde tv-serier.

KRITISK: Asbjørn Slettemark. Foto: Therese Alice Sanne

Han er også med i Dritte Halbzeit, en podkast om tysk fotball.

– Her kjører man på med corporate-generert buing og synging. Det som er ufattelig er at Viasat kaster seg på det. Det er helt underlig, sier han.

– Men folk kan jo velge dette bort?

– Hvis folk vil velge dette, så må de gjerne gjøre det. Problemet ligger i det prinsipielle, og det stikker så dypt for tyske fans. Jeg er redd for at dette er et eksperiment for hvordan man på sikt kan erstatte fans som betaler for billige ståplasser. Man skal ha et VM i Qatar og kanskje et senere i Kina, og dette er en fin teknologi når man vil ha bort brysomme elementer, sier Slettemark.

«At Sky og og DFL skal sitte og komponere lydspor som imiterer publikum er så frekt at det ikke burde være et alternativ», skriver han på Twitter.

Viasport-reporter Jan Åge Fjørtoft forstår frustrasjonen:

– Jeg liker det heller ikke. Synes at stillheten skal minne oss om at fotball uten fans er ikke «årntlig» fotball. Having said that: Om noen velger å benytte seg av tjenesten mener jeg det er opp til de. Men som en regel...helt håpløs, svarer han i Twitter-tråden.

I en fotball-podkast på ESPN denne uken var nevnte Fjørtoft gjest, og møtte betydelig motstand fra tidligere Chelsea-spiller Craig Burley (48). Skotten, som scoret Skottlands mål mot Norge i VM i 1998, mener den falske stadionlyden forbedrer opplevelsen for seerne.

– Hva enn de kan gjøre for å gjøre det så realistisk som mulig under disse omstendighetene, bør de gjøre. Hvis det kan forbedre opplevelsen for seerne, så bør de gjøre det, slår Burley fast.

Viasports redaksjonssjef Sjur Molven skriver følgende i en epost til VG:

– Bundesligaen tilbød fra og med denne serierunden underliggende publikumslyd på utvalgte kamper. For oss var det ikke aktuelt å benytte oss av denne muligheten på våre lineære kanaler eller på de kampene vi har norske kommentatorer på. Vi vil presentere kampene under de faktiske forhold og i en realistisk ramme i denne helt spesielle tiden uten tilskuere på stadion.

– Men vi gir folk muligheten til å velge denne løsningen på Viaplay med engelske kommentatorer. Vi har forståelse for at mange ikke synes noe om publikumslyd når tribunene faktisk er tomme, men å gi de som ønsker det en valgmulighet synes vi er helt greit.

Publisert: 27.05.20 kl. 19:29

