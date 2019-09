UAVGJORT: Da Brann og Haugesund møttes i mai ble det 1–1. Lørdag kveld spiller de i Bergen, da er ikke Fredrik Pallesen Knudsen på banen (i midten). Her med Branns Bismar Acosta (t.v.) og Kristoffer Barmen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Pallesen Knudsen før møtet med gamleklubben Brann: - Vil påføre dem en vond følelse

Fredrik Pallesen Knudsen (23) har én god grunn til å tro at Haugesund slår Brann i kveld: At han ikke spiller.

Nå nettopp







Pallesen Knudsen har sterke følelser når det kommer til det å spille mot gamleklubben sin Brann. Det får han ikke muligheten til lørdag kveld, men han skal likevel gjøre sitt for at bortelaget skal sikre alle poengene på Brann stadion. Det sammen med familie og venner som bor i Bergen.

les også KBK-marerittet fortsetter for Brann

– Jeg skal stå med Haugesund-supporterne. Det er en selvfølge. Der kommer også familie og venner som har fulgt karrieren min, og det er ingen tvil om hvem de heier på i den kampen, forteller Pallesen Knudsen til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han hadde håpet å kunne spille selv, men en merkelig leggskade gjør at han ikke er klar for spill igjen før om et par uker. Konklusjonen er at det er en overbelastning.

– Det er kjipt å miste den kampen, men jeg har mistet viktigere kamper denne sesongen, sier han og tenker da på Europa League-kampene mot Sturm Graz og PSV Eindhoven.

les også Haugesund-stopper irritert etter Brann-straffe: – Jeg gidder ikke

– Vet hvor mye det betyr

Som bergenser og tidligere Brann-unggutt vet han alt om hvordan det er når Brann taper kamper hjemme på Brann stadion. Den følelsen ønsker han nå å fremprovosere.

– Det er deilig å spille mot Brann. Jeg har aldri vært med å vinne mot dem før, så det er litt typisk om de gjør det nå når jeg er skadet. Og om det skjer vil det være deilig, for de er veldig patriotiske av seg i Bergen. Det vil svi godt om de taper, og da er det gøy om vi vinner og vi dermed får provosert dem litt, melder midtstopperen.

Her er et klipp fra en kamerat av Pallesen Knudsen som jubler da Haugesund tok ledelsen over Brann på Brann stadion i fjor:

les også Mjøndalen-spøkelset lever for Brann

– Han som filmet den har vært Brann-supporter hele livet, men akkurat da var det full jubel, ler «Palle».

TV2-ekspert og tidligere Brann-profil Erik Huseklepp har vært med på disse derby-kampene flere ganger, han tipper 2–2 som resultat i Bergen i kveld.

– Det er mest vestlandsderby-følelse når kampen spilles i Haugesund. Mange bergensere drar dit, men det er ikke så mange fra Haugesund som tar turen til kampen i Bergen, sier Huseklepp til VG.

BRANN-PROFIL: Erik Huseklepp er en av de største Brann-profilene gjennom tidene. Her fra et møte med VG i fjor. Foto: Øyvind Herrebrøden/VG

Brann har tapt to av de tre siste kampene, og er nummer fem på tabellen, 14 poeng bak Molde. Haugesund flyter rundt i ingenmannsland på 9. plass.

Huseklepp tror det blir en spesiell kamp.

– Begge har vært bedre borte, sånn sett er det best for Haugesund i kveld. Brann er inne i sin vanskeligste periode med Lars Arne Nilsen. Brann har hatt utfordringer med skader og må rokkere på midtbanen igjen, sier Huseklepp.

Pallesen Knudsen har stor tro på seier mot et Brann-lag som han selv sier har vært dårlig den siste tiden.

– Man må huske på at det ikke var lenge siden de var i 1. divisjon, og siden den gang har de tatt to medaljer i Eliteserien. «LAN» (Lars Arne Nilsen, Brann-trener) er en kynisk og god trener når det kommer til de situasjonene som Brann befinner seg i nå, sier han.

Publisert: 21.09.19 kl. 12:39







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 21 9 5 7 28 – 23 5 32 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 Vålerenga 21 7 6 8 34 – 31 3 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Sarpsborg 08 21 3 10 8 23 – 29 -6 19 15 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 16 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

Mer om