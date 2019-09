MANGE ÅR I ARSENAL: George Graham (til høyre) sammen med tidligere Arsenal-styreleder Peter Hill Wood i 1994. Foto: REUTERS

Gunners-legende: Arsenal og United trenger minst tre år

George Graham spilte for både Arsenal og Manchester United. Han mener disse to klubbene trenger minst tre år før de kan kjempe om Premier League-tittelen.

For mindre enn 10 minutter siden







Mandag kveld klokken 21 møtes United og Arsenal på Old Trafford.

74 år gamle George Graham er først og fremst en Arsenal-legende, men han spilte også et par sesonger i Manchester United. I Arsenal var han først som spiller i årene 1966–1972 og deretter manager fra 1986 til 1995. Han er ligamester både som spiller (én gang) og manager (to ganger) for Gunners.

– Jeg kan ikke se at noen av disse to kan utfordre i toppen minst tre sesonger. Selv topp 4 vil bli tøft for dem akkurat nå. Når standarden faller, er det vanskelig å bygge den opp igjen. Og Liverpool og Manchester City kommer til å være der de er.

George Graham fortsetter til Daily Mail:

– Folk snakker om mangel på ledere, og de har et poeng, særlig på midtstopperplass. Tenk på Tony Adams, John Terry, Vincent Kompany, Virgil van Dijk.

– Alle Arsenal-supportere ønsker seg en sånn forsvarsspiller. United har lett i årevis. De har signert Harry Maguire og håper at han er svaret. Men det er ordet: «håper».

– United er under hardere press, fordi forventningene der er større, både når det gjelder resultater og spillestil.

Graham var Arsenal-manager da det beryktede «slaget om Old Trafford» inntraff i oktober 1991 da 21 mann braket sammen etter at Brian McClair sparket en liggende Nigel Winterburn.

Senere har vi hatt både «Battle of the Buffet» i 2004 og da Patrick Vieira og Roy Keane braket sammen i 2005.

Rivaliseringen mellom klubbene fortsatte med de lengesittende managerne Alex Ferguson og Arsene Wenger. Men nå mener Graham at begge klubbene er milevis unna der de en gang var.

Han sammenligner situasjonen i Manchester United med det som var da han kom dit som spiller i 1972 - da Tommy Docherty skulle bygge opp et nytt United etter legenden Matt Busby. Den gang ble det nedrykk.

– Det er likhetspunkter, men denne gang vil United åpenbart ikke rykke ned. Tommy prøvde å kjøpe nye spillere, men det tar tid som Ole Gunnar Solskjær også finner ut.

Graham har sans for Daniel James, kantspilleren som United har hentet fra Swansea.

– Forøvrig synes jeg at rekrutteringsavdelingen, som det heter i disse dager, burde lete mer i de lavere divisjoner, sier Graham til Daily Mail.

Publisert: 30.09.19 kl. 17:25

