HISTORISK: Martin Ødegaard scoret det første målet på nye Anoeta stadion. Foto: Javi Colmenero

Hevder Ødegaard har overbevist Real Madrid

Martin Ødegaard fortsetter å imponere Fotball-Spania. Nå mener flere å vite at Real Madrid kan tenke seg å hente 20-åringen tilbake til hovedstaden.

Nå nettopp







Real Madrid-trener Zinédine Zidane skal være overbevist om at Ødegaard er god nok allerede nå, etter at drammenseren scoret og storspilte mot serieleder Atlético lørdag kveld.

Alberto Piñero er Real Madrid-korrespondent for Goal. Spanjolen forteller til VG at han er forbløffet over det Ødegaard har levert etter at han returnerte til landet.

– Prestasjonene hans har vært imponerende. Ødegaard viser ikke bare kvaliteten sin, men også personligheten. Han er ung og ny på laget, men han oppfører seg som om han var en av de største veteranene i La Liga. Og det gjør han mot store rivaler som Atlético og Athletic, sier Piñero til VG.

– Hva tror du Real Madrid tenker nå?

– Spørsmålet har vært om Ødegaard var klar for Real Madrid allerede nå. Det virker det som han er. I Spania ser uansett Real Madrid-fansen en lys fremtid med Ødegaard.

Her forteller nordmannen om hvordan han har taklet all oppmerksomheten som har fulgt ham siden han var 14–15 år:

– En juvel

Etter matchen mot Atlético har spanske medier igjen viet mye oppmerksomhet til nordmannens prestasjon. Blant dem er sportsavisen Mundo Deportivo.

– Ødegaard er en juvel. Han gjør alt riktig. Hvis Zidane kunne, ville han hentet ham tilbake i morgen, skriver de om Ødegaard.

Avisen trekker frem nordmannen som banens beste spiller mot Atlético, slik de også har gjort i to av de tre foregående seriekampene til Real Sociedad. De beskriver matchen hans som en «genial mesterleksjon» og mener «lederen» Ødegaard jobber så hardt at han ser ut til å være villig til å dø på banen.

Omtales som en stjerne

Real Madrid og Real Sociedad har i utgangspunktet sett for seg en to år lang leieavtale for Ødegaard, men det spanske lovverket gjør det bare mulig å gå på lån 12 måneder om gangen - formelt sett.

Planen er imidlertid at Ødegaard skal være i San Sebastian til sommeren 2021 - men nå spørs det om ikke «Los Galácticos» benytter seg av muligheten til å hente ham tilbake relativt kjapt.

Spanias største sportsavis, Madrid-baserte Marca, har med Ødegaards navn på søndagens avisforside og vier ytterligere tre sider til nordmannen, som også der kåres til banens beste spiller og beskrives som en «magiker».

– Ødegaard viser at han ikke bare kan bli en av stjernene i Real Sociedad denne sesongen, men en av stjernene i hele La Liga, skriver Marca, som også nevner ungguttens tilknytning til Real Madrid:

– Han skal lånes ut i to sesonger, men innad i klubben snakkes det allerede om å hente ham tilbake ved slutten av denne sesongen.

Publisert: 15.09.19 kl. 13:53







Mer om