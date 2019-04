Trond Alstad (i bakgrunnen) etter RBKs 0–0-kamp mot Strømsgodset på Lerkendal tidligere i måneden. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Eurosport-reporter ble nektet å prate med Rosenborg

TRONDHEIM (VG) Ingen i Rosenborg vil uttale seg til Discovery-eide Eurosport. Det var beskjeden som ble kommunisert fra fra RBK-leder Trond Alstad på «Brakka» mandag ettermiddag.

VG var selv vitne til hendelsen i Trondheim hvor Eurosport-reporter Sebastian Langvik-Hansen fikk beskjed fra RBK-leder Trond Alstad om at Rosenborg «ikke snakker med Discovery i dag».

Mens TV 2 og VG fikk kommentarer fra Stig Inge Bjørnebye, måtte Eurosports utsendte ta til takke med en kopp kaffe, men ingen kommentarer.

Det skjer dagen etter klubbens braktap i Molde og tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsens utbrudd mot gamleklubben på Eurosport Norge senere på kvelden. VG fikk tidligere mandag opplyst at RBK-ledelsen har reagert på Ingebrigtsens TV-rolle og derfor kontaktet sjefene i Discovery.

Trond Alstad har «ingen kommentar» til VG om hvorfor klubben ikke ønsket å snakke med Eurosports reporter – og om det er snakk om en boikott fra RBKs side.

– Nå skal jeg i et møte. Du kan prøve om et par-tre timer, sa Alstad til VG like etter hendelsen.

Men noen timer senere ga Alstad beskjed om at han ikke ville gi noen kommentarer. Heller ikke daglig leder Tove Moe Dyrhaug ville si noe om situasjonen med Discovery.

Klar beskjed

Styreleder Ivar Koteng svarer slik på VGs spørsmål om han vil prate om intervjunekten:

– Dette må du snakke med Trond Alstad om, skriver Koteng i en SMS.

– Har dette med Ingebrigtsens TV-opptreden å gjøre?

– Snakk med Trond. Han kjenner detaljene, skriver Koteng.

I MOLDE: Styreleder Ivar Koteng og sportslig leder Stig Inge Bjørnebye så oppgjøret mot Molde sammen med agent Jim Solbakken. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Discoverys reaksjon

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery, som eier Eurosport Norge, sier følgende etter å ha blitt konfrontert med RBKs intervjunekt:

– Hvis det stemmer at de har bestemt seg for å boikotte oss, og snakker med alle andre, er det svært spesielt. Og det er vanskelig å forstå hva de ønsker å oppnå med det, svarer Skoland til VG.

– Det er fullt mulig å forstå at RBK er frustrerte. Vi har begått en feil her, og har erkjent dette (Kåre Ingebrigtsens TV-opptreden, journ.anm.). Men en boikott er ikke fotballen tjent med, mener Discoverys kommunikasjonsdirektør.

– Opplever du det som en boikott?

– Det er vanskelig å forstå det som noe annet.

Publisert: 29.04.19 kl. 17:15