Sjekk de bekmørke Solskjær-tallene: – Jeg er bekymret

MANCHESTER (VG) Man må spole flere tiår tilbake i tid for å finne sist Manchester United gjennomgikk en like dårlig periode som den Ole Gunnar Solskjær (46) opplever nå.

Det var en alvorspreget og sliten Solskjær som dukket opp på pressekonferansen etter 0–2-tapet mot Manchester City. Han kom først noen minutter etter midnatt norsk tid, mer enn en time og et kvarter etter kampslutt, og en drøy halvtime etter at Pep Guardiola hadde vært i samme rom.

Solskjær hadde sett laget sitt avslutte én gang på mål i løpet av hele kampen. Det samme skjedde i 0–4-ydmykelsen mot Everton på søndag.

Nå har Manchester United spilt 527 minutter med fotball, ikke inkludert tilleggstid, uten å score et mål fra åpent spill. Det tilsvarer åtte timer og 47 minutter. Paul Pogbas to straffemål mot West Ham er lagets eneste scoringer siden Scott McTominays åpningsmål på langskudd borte mot Wolverhampton den 2. april.

– Jeg har ikke reflektert over statistikkene, men vi har reflektert over at vi ikke scorer mål. Vi klarer ikke å … Vi skapte sjanser i dag også, men vi klarer ikke å utnytte dem. Det er noe vi er nødt til å forbedre. Man kan ikke si at det handler om manglende innsats, men det kvaliteten var ikke god nok i dag heller, svarer Solskjær når VG konfronterer ham med skrekktallene.

City-tapet, som var Uniteds tredje strake nederlag, betyr at Manchester United har tapt syv av sine ni siste kamper. Sist den tradisjonsrike klubben opplevde en like dårlig rekke med resultater, var i 1962 – for 57 år siden.

– Jeg er bekymret for mangelen på resultater. Dette er ikke riktig tidspunkt å peke finger på noen eller legge skylden på noen. Vi må holde sammen, og den merkelige sannheten er at vi fortsatt har sjansen på topp fire, sier Solskjær.

Han valgte å se prestasjonene mot City fra et positivt perspektiv og påpekte at han så «en reaksjon» fra spillerne sine etter søndagens katastrofale kamp mot Everton.

United-spissen Marcus Rashford var ikke like positiv i sine uttalelser etter kampen.

– I dag spilte vi ikke som Manchester United. Det er ikke riktig. Minstekravet må være å jobbe hardt og gi alt for klubbemblemet, supporterne, klubben og oss selv, sier han til Sky Sports.

KRITISK: Marcus Rashford, her under Manchester-derbyet på Old Trafford. Foto: NIGEL RODDIS / EPA

– Vi vet hva som har gått galt. Det handler om mentalitet og villigheten til å løpe for laget ditt. Glem ligaen og topp fire, du kan ikke tape denne kampen. Det er så lett som Manchester United-fan. Vi peker aldri på hverandre, men vi må være ærlige med hverandre.

– Vi må komme til bunns i dette og begynne å spille som Manchester United, sier Rashford.

Konfrontert med spissens uttalelser svarer Ole Gunnar Solskjær slik:

– Det jeg sier, og «Rashy» sier, er at man burde være 100 prosent hver dag. Det er min jobb å forsikre meg om at jeg har en tropp og et lag som vil gjøre det for oss. Det er min jobb å finne ut hvem som vil ofre nok til å være her.

