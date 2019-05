BÆRES UT: Eirik Ulland Andersen. Foto: Skjermdump Nor

Ulland Andersen ut på båre

(Eide-Molde 0–5) Molde-stjernen Eirik Ulland Andersen (26) ble brakt ut på båre mot slutten av cupkampen mot Eide onsdag.

Ulland Andersen ble liggende inne i midtsirkelen med store smerter mot slutten av kampen, som Molde vant 5–0.

Han mottok ballen og skulle sende en pasning videre da han ble plutselig la seg ned - uten å ha vært i kamp med noen motspiller. Han signaliserte umiddelbart at han måtte byttes ut.

Han holdt seg til nedre del av beinet. Kilder sier til VG at man hørte et smell på banen før Ulland Andersen gikk i bakken.

– Jeg har ingen mulighet til å si noe om skaden nå, sier Molde FK -lege Martin Engeland til VG.

Før han ble skadet, hadde Eirik Ulland Andersen scoret tre mål i 1. runde-kampen.

Ulland Andersen opplevde stor lykke da han ble pappa for to dager siden. Det var årsaken til at han sto over søndagens kamp mot Rosenborg. Han slet med skade inn mot sesongen.

