Dommersjef Hauge slår tilbake mot Brann-leder Soltvedt

I kjølvannet av Branns kontroversielle 1–2-tap for Viking lørdag kveld, har Brann-leder Rune Soltvedt etterlyst karantene for dommere som presterer svakt. Det synes dommersjef Terje Hauge lite om.

– Hvis en målvakt slipper inn et mål, hvis en spiss bommer på åpent mål, blir han da ilagt karantene? Dette er ikke sammenlignbart, og dette har jeg sterke meninger om. Gjør dommerne noe som ikke er innenfor regelverket, blir de ilagt karantene. Men ute på banen er det menneskelig å feile, sier dommersjef Terje Hauge.

Han svarer på utspillene til Branns sportslige leder Soltvedt, som etterlyser konsekvenser for dommere som presterer svake kamper. Utspillene kommer etter av Branns 2–1-tap for Viking, der bergenserne følte seg snytt for opptil tre straffespark av dommer Ola Hobber Nilsen. Senere ble det kjent at Hobber Nilsen alt kommende runde skal dømme toppkampen mellom Rosenborg og Strømsgodset.

– Vi forstår at dommerne gjør feil, men vi mener og at det burde vurderes om de kan få karantene, på samme måte som en klubb kan bli straffet, og spillerne. Nå er det slik at dommerne, uavhengig av hvordan de presterer, selv får bestemme om de skal dømme neste kamp, sier Soltvedt til VG, etter å først ha luftet debatten i Bergens Tidende.

Hobber Nilsen sa selv dette om kontroversene:

– Ikke tilfeldig

Hauge mener at timingen ikke er tilfeldig, og mener Brann burde ha fokus på kommende kamper. Det samme etterlyser Hauge at dommerne skal få mulighet til.

– Jeg forstår at det etterlyses konsekvenser, men jeg vet at det beste for Hobber Nilsen er å komme tilbake og dømme kamp. Men hvis det er dårlig over tid, vil det få konsekvenser. Det er viktig med selvtillit, selvfølelse, og en kamp er ikke nok til at det skal bli store konsekvenser.

Han mener det tar ti-femten år på å bygge opp en dommer, og at det er uaktuelt å bryte ned det arbeidet på grunn av én svak kamp. I stedet slår han tilbake mot Soltvedt.

– Jeg synes timingen er dårlig. Hvis Rune Soltvedt hadde kommet til meg på Ullevaal og tatt det opp, ville jeg applaudert det. I stedet møter han meg i media, og det synes jeg fint lite om.

– Rart

Soltvedt understreker på sin side at utspillet ikke handler om Viking-kampen spesielt, men NFF og systemet generelt.

– Vi forstår jo at dommerne må få lov til å komme tilbake igjen, men jeg tror det vil mer aksept ute i klubbene om dommerne får en konsekvens. Jeg tror også dommerne er tent med at det kommer konsekvenser om en ikke dømmer godt nok, og må jobbe seg tilbake her, mener Brann-lederen.

Brann-trener Lars Arne Nilsen gikk hardt ut etter den nevnte kampen mot Viking, og etterlyste at Eliteserie-dommerne kom på treningsfeltet, mente at Brann-treningene hadde bedre dommere enn de fikk servert.

– Søndag tok jeg en prat med (dommersjef) Terje Hauge, vi etterlyste konsekvenser. Men jeg tror nok ikke våre uttalelser i media blir mottatt med applaus, erkjenner Soltvedt.

Det har han nok rett i.

