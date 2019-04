Haugesund knuste Stabæk da Demidov ble utvist: – Min skyld at vi taper 3–0

(FK Haugesund-Stabæk 3–0) Haugesund hadde allerede festet et godt grep om kampen, og da Stabæk-stopper Vadim Demidov (32) ble korrekt utvist etter to tette taklinger av Ibrahima Wadji (23) rett før pause var det «game over».

– Det er to helt korrekte gule kort, og en korrekt utvisning. Det må jeg bare ta på min kappe. Det er to dårlige taklinger som gjør at jeg ikke treffer. I dag føler jeg at det er min skyld at vi taper 3–0 her i dag, sa Demidov til Eurosport.

Det var tre minutter mellom de to taklingene, og den rutinerte stopperen måtte rusle av banen etter 43 minutter. Med bare ti mann hadde Stabæk mer enn nok med å forsvare seg i andre omgang. Det klarte de riktignok ganske bra. Men banens beste – Alexander Stølås – skrudde et frispark vakker ti krysset etter 73 minutter, og da var det definitivt slutt på spenningen.

Haugesund tok sin andre strake seier for sesongen.

Innbytter Martin Samuelsen ordnet 3–0 da han stanget en corner fra nevnte Stølås i nettet ved bakre stolpe etter 84 minutter. Samuelsen har dermed to mål på to kamper som innbytter.

– Vi er heldige. Vi får en god åpning på kampen med bra trykk og får et mål. Så er Demidov litt uheldig fordi han må ut og jakte på Wadji og får to gule kort. Vi er fornuftige i andre omgang og rir det bra av. Det er bra teknisk og taktisk, og vi produserer sjanser og er rimelig effektive, oppsummerte Jostein Grindhaug til Eurosport.

– Vi begynner å se ut som et OK lag, la Haugesund-treneren til.

KRANGLET INN 1–0: Douglas Bergqvist (t.h.) jubler etter den første scoringen. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Stølås herjet

Det var definitivt Stølås som var kveldens mann på Haugesund stadion, og han var involvert i den første scoringen også. Et langt innkast havnet hos Douglas Bergqvist før Benjamin Hansen spilte tilbake til nevnte Bergqvist. Fra liggende posisjon, etter muligens å ha blitt felt, klarte Bergqvist å lirke ballen i nettet etter 24 minutter.

Stølås hadde også et frispark som han dundret i tverrliggeren i andre omgang.

– Er han ikke eldre enn 30? Jeg synes han ser eldre ut, jeg. Gammel og skranten. Men det er godt å se at han har en venstrefot i alle fall, for den høyre er helt død, spøkte Grindhaug.

– Jeg er enig med Jostein - jeg må trene mer på å skyte med høyre, svarte Stølås med et lite smil om munnen.

– Jeg har en godfølelse på frispark. Jeg har øvd mye på det etter trening og det hjelper. Det er alltid bra å se at det fungerer i kamp, sa 30-åringen.

Stabæk fikk skapt fint lite, og Franck Boli ble veldig alene på topp – særlig etter at laget ble redusert til ti mann. Ola Brynhildsen, som herjet mot Rosenborg sist, viste glimtvis lekent spill – uten at det resulterte i det helt store.

Publisert: 22.04.19 kl. 20:00