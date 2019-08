EUROPA-SUKSESS: Magnus Wolff Eikrem (nummer to fra høyre) feirer 1-0 sammen med Ohi Omoijuanfo (t.h.), Kristoffer Haugen og Ruben Gabrielsen mot Aris på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Slik sjonglerer Molde-treneren for suksess: Ønsket færre spillere og høyere kvalitet

Fredrik Aursnes (23) spiller «alt» for Molde. En håndfull spillere er svært ofte på banen. Resten er et puslespill for Molde-trener Erling Moe (49).

I kveld spiller Molde mot serbiske Partizan om en plass i Europa League-gruppespillet. Skulle romsdalsklubben klare det siste hinderet, vil det tilføre klubben 50-60 millioner kroner, anslår Molde-direktør Øystein Neerland overfor VG.

Samtidig kjemper klubben om seriegull, og allerede søndag er det toppoppgjør mot Odd hjemme på idylliske Aker Stadion.

les også Bolly-gamblingen verdt millioner: – Molde har vært utrolig viktig for meg

VG har undersøkt hvordan trener Erling Moe bruker sin brede spillerstall.

– Før sesongen bestemte vi at vi skulle være litt færre enn i fjor, men at det skulle være reell kamp om plassene og dobbel dekning. Men det er vanskelig å styre det gjennom en sesong. For å tåle den perioden vi er i nå, så er vi nødt til å ha god dekning. Vi spiller vår syvende europacupkamp, og det blir minst åtte, sier Molde-direktør Øystein Neerland til VG.

KLAPP, KLAPP: En fornøyd Molde-trener Erling Moe applauderer etter 4–1 over Vålerenga i april. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Så langt har Molde klart å omstille fra Europa-suksess til trepoengere hjemme i Eliteserien.

Etter å ha slått ut KR Reykjavik 18. juli , gjorde Moe fire endringer til oppgjøret mot Sarpsborg 08 (2-1-seier). Ut med Vegard Forren, Etzaz Hussain, Mattias Moström og Erling Knudtzon, inn med Martin Bjørnbak, Magnus Wolff Eikrem, Leke James og Eirik Hestad. Molde hadde kontroll på KR Reykjavik etter storseier i første oppgjør og kunne «prioritere» Eliteserien.

Så mye har Molde-spillerne spilt: Minst 1800 minutter (tilsvarende 20 hele kamper): Fredrik Aursnes (2142), Ohi (2021), Martin Bjørnbak (1988), Kristoffer Haraldseid (1921), Eirik Hestad (1823). Minst 1350 minutter (tilsvarende 15 hele kamper): Magnus Wolff Eikrem (1764), Ruben Gabrielsen (1700), Martin Ellingsen (1572), Vegard Forren (1495), Alexandro Craninx (1467), Kristoffer Haugen (1402) Minst 900 minutter (tilsvarende 10 hele kamper): Leke James (1203), Erling Knudtzon (1156) og Andreas Linde (900) Totalt 17 spillere har minst 450 minutter. Totalt 23 spillere har minst 90 minutter. Tallene gjelder for Eliteserien, NM-cupen og europacup. Vis mer

Etter å ha slått ut Cukaricki 31.juli , gjorde Moe fire endringer til Viking-kampen (2-0 seier). Ut med Forren, Eikrem, Hussain og James, inn med Gabrielsen, Ellingsen, Sjølstad og Knudtzon inn. Moe måtte prioritere Europa, men James og Eikrem kom inn fra benken og reddet seier også i Eliteserien.

Etter å ha slått ut Aris 15. august , gjorde Moe seks endringer til Ranheim-kampen 18. august (3-2-seier). Ut med Bjørnbak, Haugen, Hussain, Hestad, Wolff Eikrem og Ohi, inn med Knudtzon, Forren, Martin Ellingsen, Moström, Fredrik Sjølstad og Mathis Bolly.

MOLDE: Bakerste rad f.v.: Fredrik Sjølstad, Eirik Ulland Andersen, Leke James, Mathis Bolly, Ohi Omoijuanfo, Martin Bjørnbak, Kristoffer Haugen og Emil Breivik. Midterste rad f.v.: Børre Steenslid, Trond Strande, Per Magne Misund, Eric Kirkevold, Martin Ellingsen, Christoffer Remmer, keeper Alex Craninx, keeper Andreas Linde, Oliver Petersern, Eirik Hestad, Fredrik Aursnes, Erling Knudtzon, Kjell Erik Strømskag, Martin Engeland, Rune Roksvåg og Espen Gjøstøl. Fremste rad f.v.: Kristoffer Haraldseid, Etzaz Hussain, Magnus Wolff Eikrem, Erling Moe, Ruben Gabrielsen, Vegard Forren, Mattias Moström og Christopher Telo. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Jeg opplever at vi har evnet å sette sammen laget på en måte vi har ønsket oss. Vi har kvalitet nok slik at vi kan gjøre noen bytter. Noen tåler å spille mye, andre må ha pauser. Vi har fått resultater, sier Neerland og påpeker at kjøp, salg og skader gjør ting uforutsigbart.

Fredrik Aursnes har blitt matchet tøffest av samtlige i Molde. Han har spilt 2142 minutter i Eliteserien og i Europa, noe som tilsvarer 23,8 fulle kamper.

les også Meling frir til fansen: – Håper mange ser oss slå ut Dinamo Zagreb

Publisert: 22.08.19 kl. 15:25

