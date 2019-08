HAT-TRICK: Ada Hegerberg jubler for CL-triumf etter 4–1 over Barcelona i årets finale. Hegerberg scoret tre på 16 minutter i finalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ønsker Champions League-finalen til Oslo i 2023: – Ullevaal er helt perfekt

Norges Fotballforbund nærmer seg en søknad om å få Champions League-finalen for kvinner til Oslo i 2023.

– Ullevaal er egentlig helt perfekt. Det er et intimt stadion med plass til nesten 27.000 tilskuere, og det vil gi en bra atmosfære rundt en Champions League-finale, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF til VG.

Han opplyser at NFF-styret har gitt klarsignal for arbeidet med søknaden og at det er stor vilje hos fotballforbundet for å søke. Men før man bestemmer seg, er det enkelte forutsetninger som må avklares. NFF venter på tilbakemelding fra det europeiske fotballforbundet UEFA og Oslo kommune.

– Det er veldig tidlig ennå, men hvis vi får de riktige avklaringene, så vil vi sette i gang, forteller Bjerketvedt.

Må dresse opp Oslo

Søknadsfristen til UEFA er 28. oktober. Elitedirektør Lise Klaveness har tidligere nevnt planene i et intervju med Aftenposten.

NFF må ha blant annet svar på hvor lenge man er nødt til å binde opp anlegget i forbindelse med finalen, som går i månedsskiftet mai-juni. Trolig er det snakk om 10-14 dager der UEFA overtar og klargjør anlegget. For NFF betyr det utfordringer overfor leietagere og kjøpesenter-delen.

– Det er også en forutsetning at hele byen dresses opp og at det markeres tydelig at det er en Champions League-finale. Der er vi avhengig av Oslo kommunes entusiasme og velvilje, men vi har en god dialog, forteller generalsekretæren.

VIL ARRANGERE: NFF-genralsekretær Pål Bjerketvedt (t.v) og fotballpresident Terje Svendsen før kampen mellom Norge og Nigeria på Stade Auguste-Delaune i sommerens VM. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I et nylig skriv til Byrådsavdelingene i Oslo begrunnes søknaden slik:

«Bakgrunnen for NFF til å søke er å bruke arrangementet til å ytterligere sette søkelys på og forsterke den positive utviklingen av kvinnefotballen».

– Hvor hard er konkurransen for å få finalen?

– Det vil helt sikkert være mange søkere, men med vår tradisjon og posisjon i kvinnefotball vil vi helt sikkert stå sterkt. Vi har aldri tidligere arrangert en tilsvarende finale, sier Bjerketvedt.

På spørsmål om hva NFF forventer seg økonomisk gjennom å arrangere en slik finale, svarer NFF-toppen at det er for tidlig i prosessen til å vurdere det nå.

– Det er veldig tidlig foreløpig, og denne søknaden er nesten like omfattende som søknaden om VM i 2027.

De nordiske fotballforbundene (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene) jobber med en potensiell søknad om VM i for kvinner i 2027.

Publisert: 22.08.19 kl. 11:35

