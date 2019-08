Tror på Europa League-gruppespill tross «irriterende» tap

(Partizan – Molde 2-1) Molde lå an til et glimrende utgangspunkt borte mot serbiske Partizan. Så dukket en tidligere Manchester United-spiller opp.

Molde i Europa siste 10 år 2009/10: Ikke kvalifisert.

2010/11: Røk i 3. kvalikrunde til Europa League, mot VfB Stuttgart.

2011/12: Ikke kvalifisert.

2012/13: Kom til gruppespillet i Europa League.

2013/14: Røk i Europa League-playoffen, mot Rubin Kazan.

2014/15: Røk i 3. kvalikrunde til Europa League, mot Zorya Luhansk.

2015/16: Kom til 1/16-delsfinalen i Europa League. Røk mot Sevilla.

2016/17: Ikke kvalifisert.

2017/18: Ikke kvalifisert.

2018/19: Røk i Europa League-playoffen, mot Zenit St. Petersburg. Vis mer

Med litt over fem minutter igjen av ordinær tid dukket 32 år gamle Zoran Tosic opp på rett sted til rett tid. Den tidligere Manchester United-spilleren, som riktignok bare fikk to ligakamper for den rødkledde klubben i sin tid der fra 2008 til 2010, pirket ballen enkelt over målstreken fra kloss hold.

Dermed kunne Partizan juble for å ha snudd kampen fra 0-1 til 2-1.

For Moldes del er riktignok 1-2-tapet langt fra krise, men 1-1 hadde så klart vært et bedre utgangspunkt.

– Resultatet i seg selv, når vi skal hjem og spille andrekampen, er ikke så hakket gale. Men det irriterer meg, for jeg synes vi har veldig god kontroll på dem i en bortekamp der vi nekter dem mange store sjanser. Det irriterer meg at vi slipper til de to målene, sier Molde-trener Erling Moe til Max.

Nå må Molde vinne returoppgjøret som spilles på Aker stadion neste torsdag.

– Jeg synes vi har fair muligheter. Vi er gode hjemme og kommer til å score hjemme. Vi har en fair mulighet, sier Moe.

– Vi scorer alltid hjemme, og vi må bare tette igjen bak. Jeg synes dette resultatet er godt, sier Ruben Gabrielsen, og beskriver sjansen for å gå videre som «stor».

Frem til det matchavgjørende målet hadde det meste gått etter hans plan.

Da Erling Knudtzon ble skadet og muligens skulle hatt straffe etter å ha blitt meid ned like etter halvtimen var spilt, var det duket for Mathis Bolly-show.

Helten fra den forrige kvalifiseringsrunde i Hellas, også kjent som «Golly» var også sjef i Serbia torsdag kveld.

Det for kvelden hvitkledde Molde-laget spilte seg herlig oppover i banen, vendte spillet fra høyre til venstre, og der fikk Magnus Wolff Eikrem akkurat flikket ballen videre til innbytter Bolly.

Lynvingen driblet seg innover, rappet til – og via begge stengene trillet ballen så vidt over streken.

– Det var fint det, sa Bolly til Max i pausen.

«TOMME TRIBUNER»: Kampen i Beograd ble spilt for nesten tomme tribuner på grunn av at Partizan ble straffet for rasisme av UEFA etter forrige kvalikrunde. Bare hjemmefans under 14 år, riktignok med noen ledsagere, pluss Molde-supportere fikk lov til å overvære kampen live. Foto: Darko Vojinovic / AP

Det tok imidlertid ikke langt tid før Molde-spillerne var nede på jorda igjen.

Bare to minutter og 17 sekunder senere, tre sekunder etter at kampuret viste 45 spilte minutter, lå ballen i buret bak Molde-keeper Álex Craninx etter at Seydouba Soumah fikk vende opp i feltet og prikke ballen i lengste. Det var hjemmelagets første ordentlige sjanse.

– Vi må bare fortsette, for det er et hav av rom, sa Bolly i pausen.

Andreomgangen fortsatte som den første, med to kompakte, jevnspilte lag som ikke ga ved dørene. Helt til det gjenstod et lite kvarter.

Frem til da hadde Molde vært nærmest scoring. Etter timen spilt ble Wolff Eikrem chippet gjennom, men fra kortlinja fant den kreative midtbanespilleren ingen medspiller i feltet.

Så kom hjemmelaget til to gigantsjanser på rappen.

Først da japanske Takuma Asano brukte farten sin til å komme legge inn, men heldigvis for Moldes del, så bommet Ognjen Ozegovic på ballen foran mål.

Deretter da ballen havnet hos Asano etter en god redning fra Molde-keeper Craninx. På volley nærmest på åpent mål blåste japaneren ballen over.

Men så fikk Partizan uttelling. Zoran Tosic sikret seier for Partizan med litt over fem minutter igjen på kampuret. Molde presset på for utligning på slutten, men fikk ikke det tross noen gode muligheter

