Guro Reiten og Martin Sjögren gjør seg klare for sin VM-åpning lørdag kveld. Amel Majri (til venstre) og Wendie Renard fikk det enkelt i møtet med Sør-Korea. Foto: Jostein Magnussen og REUTERS

Tiden er inne, Reiten. Scenen er din.

PARIS (VG) Da 45.000 leverte en følelsesladet og kraftfull versjon av Marseillaisen var VM-festen i gang. Lørdag kveld får vi det første svaret på om Norge har tenkt til å være med på moroa.

VMs høyeste spiller, 187 centimeter høye Wendie Renard, nikket inn to av målene da Frankrike knuste sjanseløse Sør-Korea 4–0 i Norges gruppe fredag kveld.

Frankrike-president Macron var på plass, dette mesterskapet er høytid og medieinteressen er enorm.

15 mil østover er det Norges tur lørdag kveld, i Reims, mot et litt småskummelt Nigeria, som er lavt ranket (38), men som i de siste mesterskapene har gjort gode kamper mot sterke nasjoner, som 3–3 mot Sverige i åpningen i 2015.

Men Norge er klare. Etter 48 samlingsdøgn i 2019, nesten en tredjedel av året, er landslagssjef Martin Sjögren og hans utvalgte endelig fremme ved målet.

VM er stort i alle idretter, men enda større i fotball, med verdensmesterskap bare hvert fjerde år. En fotballspiller skal være veldig godt fornøyd om han eller hun får oppleve tre VM i løpet av karrieren, på herresiden har ingen norske gjort det.

Dette er det åttende offisielle VM-et siden starten i 1991. Norge har vært med hver gang og er en av bare fire nasjoner som kan kalle seg verdensmester (USA, Tyskland og Japan de tre andre). Men alt blir større, bedre og vanskeligere for hvert mesterskap, og det er slett ingen garanti for at denne generasjonen får sjansen igjen.

CHELSEA-TRIO: Fra høsten av spiller disse tre på samme klubblag, men først er det VM. Her er Maria Thorisdottir, Maren Mjelde og Guro Reiten under den siste treningen. Foto: Jostein Magnussen

Her gjelder det å gripe muligheten når man får den, og de 23 norske spillerne har skumle planer. Målsettingen er medalje.

Ti spillere i troppen har vært med i minst ett VM før. 30 år gamle Isabell Herlovsen er med i sitt fjerde, Maren Mjelde, Ingrid Hjelmseth, Elise Thorsnes og Emilie Haavi i det tredje.

Blant de 13 debutantene finner vi tre nøkkelspillere, alle med ny adresse etter VM: Barcelona-klare Caroline Graham Hansen (24), skadet for fire år siden, Wolfsburg-klare Ingrid Syrstad Engen (21), for ung for fire år siden, og Chelsea-klare Guro Reiten (snart 25), vraket for fire år siden.

Martin Sjögren brukte litt ekstra tid på Reiten da han offentliggjorde troppen.

«Guro ..., vi venter på ytterligere et lite hakk på internasjonalt nivå», sa landslagssjefen, med et vennlig smil, men han hadde selvsagt ikke sagt det hvis han ikke mente det.

Så scenen er din nå, Guro Reiten. Hun fikk bare starte den siste kampen i nederlags-EM for to år siden. Da var det for sent, Norge var så godt som slått ut. Nå er plassen hennes udiskutabel.

SJEFEN OG HANS UTVALGTE: Den norske VM-troppen, samlet i Larkollen sør for Moss, før avreise til Frankrike. Foran fra venstre: Guro Reiten, Vilde Bøe Risa, Therese Sessy Åsland, Maren Mjelde, Amalie Vevle Eikeland, Ingrid Moe Wold, Cecilie Redisch Kvamme, Oda Marie Bogstad, Emilie Haavi, Maria Thorisdottir. Bak fra venstre: Isabell Herlovsen, Lisa-Marie Karlseng Utland, Frida Maanum, Ingrid Syrstad Engen, Stine Hovland, Kristine Minde, Cecilie Fiskerstrand, Karina Sævik, Emilie Nautnes, Ingrid Hjelmseth, Caroline Graham Hansen, Elise Thorsnes og landslagssjef Martin Sjögren. Foto: Bjørn S. Delebekk

Av de øvrige norske VM-debutantene er det bare én eller to som får være med fra start mot Nigeria: Vilde Bøe Risa (23) spiller på den sentrale midtbanen ved siden av Syrstad Engen, mens Karina Sævik (23) kan komme til å rappe spissplassen ved siden av Isabell Herlovsen, lagvenninne i Kolbotn. I så fall skyves Lisa-Marie Utland ut, toppscorer for Norge under Sjögren (13 mål).

Uansett vil det være masse rutine i elleveren: Seks av dem som ligger an til å starte gjorde det samme i åpningskampen i EM for to år siden, fem av dem startet i VM for fire år siden.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

De færreste nøytrale, om noen, holder Norge blant medaljefavorittene. Der befinner seg regjerende mester USA, vertsnasjonen Frankrike og et England med et uttalt mål om å vinne. Japan, finalist i de to siste mesterskapene, ser ikke like imponerende ut nå, men slo Norge 4–1 i fjor høst og kan ikke regnes bort.

Det kan heller ikke Tyskland, styrt av Dzsenifer Marozsán. Og europamester Nederland, anført av teknisk slepne Vivianne Miedema, har potensial til å slå alle i verden også.

Det gjenstår å se om Norge kan si det samme.

PS! Disse er også VM-debutanter: Linköpings Frida Maanum (19), Sandvikens Stine Hovland (28), Cecilie Kvamme (23) og Amalie Eikeland (23), LSK Kvinners Synne Skinnes Hansen (23), Therese Sessy Åsland (23) og Arna-Bjørnars Emilie Nautnes (20) og Oda Bogstad (23).

Publisert: 08.06.19 kl. 06:00