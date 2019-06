MÅL OG ASSIST: Norges to spisser Isabell Herlovsen (t.h.) og Lisa-Marie Utland sto for en målgivende og en scoring i åpningskampen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

EM-fiaskoen er glemt: – Et lite spøkelse som har hengt over oss

REIMS (VG) Null mål og null poeng i EM har blitt til tre mål og tre poeng i VM. Det gledet Isabell Herlovsen (30) stort etter Norges VM-åpning.

Nå nettopp







– Jeg er drithappy! Det er sinnssykt deilig. Det har vært så mye styr om at vi ikke scoret i EM, så det er så deilig å motbevise nå at vi faktisk kan score mål, sier Herlovsen til VG etter 3–0-seieren over Nigeria.

Spissen scoret ikke i åpningskampen, men noterte seg for en assist på den norske 3–0-scoringen.

Kontrasten er enorm fra EM i Nederland for to år siden. Da sto Norge med null mål og null poeng etter tre kamper og reiste hjem etter gruppespillet. Etter VMs åpningskamp står fotballjentene med tre mål og tre poeng.

– Er det deilig at det som skjedde for to år siden endelig får et slags punktum?

– Det beviser at vi faktisk kan score mål og at vi ikke har hatt fokus på det som skjedde for to år siden. Vi har jobbet knallhardt, så det var deilig å få uttelling i dag, sier Herlovsen etter drømmestarten på VM. og får støtte av Graham Hansen:

les også De hadde noe å fortelle oss

– Vi vet jo at vi kan score mål. Vi scoret mål i kvaliken, vi har scoret mål i treningskampene. Det er ikke det står på, men det er jo et lite spøkelse som har hengt over oss. Nå viser vi at vi faktisk kan score mål i mesterskap etter fadesen i EM, sier Graham Hansen til VG.

Det har vært to år med knallhard jobbing og terping siden EM. Landslagskaptein Maren Mjelde synes det er utrolig godt at de norske jentene kan vise seg fra denne siden.

Det samme mener landslagssjefen.

– Det som skjedde i Nederland for to år siden er nå med i historien, men ser man på det vi gjør i dag og hvordan vi har utviklet angrepsspillet, så er det jo som natt og dag. Det har hendt veldig, veldig mye siden da, sier Martin Sjögren til VG.

Guro Reiten noterte seg for både mål og målgivende i sin VM-debut, og 24-åringen ble kåret til banens beste både på VG-børsen og av FIFA.

– Det er jo ingen tvil om at vi er et bedre fotballag nå enn vi var for to år siden. Vi har fått mer tid sammen og utviklet oss både som lag og enkeltspillere. Da er det så deilig å starte VM med å score tre mål, ha det artig og bare kose oss, sier Norges beste kvinne mot Nigeria.

Publisert: 09.06.19 kl. 09:07