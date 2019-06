Høiland feiret med flagg – LSK-supportere stormet på banen

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Viking 0-2) Tommy Høiland (30) skaffer seg neppe flere venner i Lillestrøm etter at han først «fikset» LSK-utvisning, før han sa at det røde kortet var «deilig».

Og etter kampen fortsatte Viking-spissen å virkelig fyre på alle pluggene til LSK-fansen. Han gikk rundt med et Viking-flagg, løp mot midtsirkelen, og gjorde noe som fikk flere til å tenne på alle plugger.

Flere supportere kom seg på banen, og én var på vei for å «ta» Viking-spissen. Spillere og trenere gikk imellom, før situasjonen etter hvert roet seg.

Til slutt gikk Arnór Smarason av banen med flagget i hånda.

Situasjonen var veldig lik den Lillestrøm selv skapte på Intility etter 3–0-seieren over Vålerenga 25. mai. Da var det Aleksander Melgalvis som fikk Vålerenga-supportere til å storme banen, etter at han forsøkte å plante et Lillestrøm-flagg på banen.

En briljant scoring fra Kristian Thorstvedt (20) og et klassisk midtstopper-mål fra Viljar Vevatne sørget for 2–0-seier til Viking i et oppgjør som ble preget av en utskjelt utvisning.

I tillegg forsvant Thomas Lehne Olsen ut på båre med det som kan være en alvorlig skade.

Lillestrøms Sheriff Sinyan fomlet bort ballen som bakerste mann, havnet i nærkamp med Viking-spiss Tommy Høiland og ble sendt i dusjen av dommer Dag Vidar Hafsås allerede etter et kvarter.

Fra tribunen og av TV-bildene så det ut som Høiland var den mest aktive i duellen, der han lente seg mot Sinyan.

– Han er midtbanespiller og liker å ta litt sjanser med ballen. Han får en litt lang touch, og da snapper jeg den – og han river meg ned. Det er deilig å få et rødt kort der, beskriver Høiland overfor Eurosport i pausen.

– Jeg vil ikke si så mye om det siden det koker litt i toppen. Men vi mener det ikke er rødt kort. Og Høiland er jo en tergekopp, så, melder Lillestrøms Fredrik Krogstad tilbake.

Mens Lillestrøm-spillerne flokket seg rundt dommer Hafsås, var LSK-fansen i krigshumør resten av oppgjøret. Etter oppgjøret fikk dommerne en heftig pipekonsert og noen valgte å gi ham «fingern».

Viking dominerte etter utvisningen, og uttellingen kom på vakrest mulig vis like før pause. Kristian Thorstvedt brukte én berøring på hjørnesparket fra Ylldren Ibrahimaj, og satte kula i krysstanga og videre i mål.

I annen omgang gjorde Viking det på corner igjen: Denne gangen var det Viljar Vevatne som fant ledig rom i feltet og stanget inn 2–0.

