I FORM: Med to mål og to assist på tre kamper har Dani Ceballos vært en sterk bidragsyter til Spanias avansement i U21-EM. Foto: Nick Potts / EMPICS Sport

Silly Season: London-rivaler kriger om Real Madrid-talent

Dani Ceballos (22) herjer for Spania i U21-EM, men i Real Madrid virker han ikke å få tillit under manager Zinédine Zidane. Arsenal og Tottenham står etter sigende klare til å bla opp for unggutten.

– Hvis han ikke allerede spilte for Real Madrid, ville klubben gjort alt for å få ham til Santiago Bernabéu, skriver journalist Jesús Mata for den spanske storavisen Marca.

22 år gamle Dani Ceballos ble hentet til den spanske hovedstadsklubben fra Real Betis i 2017 og var i ferd med å etablere seg så smått frem til Zinédine Zidane ble hentet tilbake som manager.

Dani Ceballos Fullt navn: Daniel Ceballos Fernández Født: 7. august 1996 (22 år) Fødested: Utrera i Spania Posisjon: Midtbane Klubb: Real Madrid Tidligere klubber: Real Betis A-landskamper (mål): 6(1) Vis mer vg-expand-down

Siden det skjedde, har Ceballos knapt fått spilletid i Madrid. Bare tre ligakamper ble det fra Zidane tok over den 11. mars, og nå rapporteres han å være blant spillerne som er på vei bort fra Santiago Bernabéu i kjølvannet av sommerens tidlige kjøpefest der.

– Realiteten er at Zidane har allerede vist Ceballos ut døren til Real Madrid. Ceballos dro for sommeren vel vitende om at han kom til å dra videre. Likevel, etter å ha sett Ceballos i U21-EM, ber Real Madrid-fansen nå begge sider om at sette striden til side og se om man kan få til en løsning, skriver Mata for Marca.

Spilleren selv har i hvert fall vist at han kan i årets U21-EM, der han har scoret to, blant annet en frisparkperle, og hatt to assist på tre kamper.

Nå står London-rivalene Arsenal og Tottenham etter sigende klar med sjekkheftet.

AS forteller at Real Madrid ikke vil gå under 485 mill. kroner for 22-åringen, men det skal ikke være et problem for Arsenal, ifølge Metro.

Den britiske avisen skriver at de står klar til å kuppe overgangen fra Tottenham, som allerede skal være i dialog med Real Madrid om en overgang for Ceballos.

Dani Ceballos herjet også i U21-EM for to år siden, se bare her:

Om Ceballos blir i Madrid eller ender opp et annet sted, for eksempel i London, er usikkert, men om du ønsker å bivåne spilleren, er NRK 3 ditt sted torsdag kveld. Da møtes Spania og Frankrike til semifinale i U21-EM.

Spania leverer gjerne en mer ballbesittende spillestil, mens Frankrike normalt er mer kontringsorientert. Men kun tre mål har det blitt på Frankrikes tre kamper, og her ligger lagets store utfordring.

Slik dette står tror vi mest på Spania til 2,10 i odds. Spillefristen er kl. 20.55.

Publisert: 27.06.19 kl. 08:30

