KOSER SEG: Caroline Graham Hansen og Vilde Bøe Risa på fredagens trening før 8-delsfinalen mot Australia. I bakgrunnen Amalie Eikeland, Emilie Nautnes og Guro Reiten. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Dette er nådeløst. Men alt vi kan kreve, er én seier til.

NICE (VG) Dersom Norge slår Australia på Allianz Riviera lørdag kveld, er det et vellykket VM. Med tap, er det mislykket.

Så brutalt kan det sies i solskinnet i Nice, der det er sprudlende humør i den norske leiren og Caroline Graham Hansen forhåpentligvis blir spilleklar.

Norge kan ryke ut av VM etter et tilfeldig mål, det kan skje etter en kjempekamp, etter straffer, men et VM-tap er det liten vits i å forklare med 7–3 i målsjanser eller 12–5 i skudd på mål.

Det vil aldri stå i historiebøkene, og det hjelper uansett ikke: Det er fire år til feilene kan rettes opp.

Den norske målsettingen er medalje, men det er ikke bare den som ryker om det går galt i Nice, 20 mil og 21 år, minus én dag, fra den norske mirakelseieren over Brasil i 1998-VM.

Da vil det, etter alt å dømme, også være farvel til OL neste sommer.

HER SKAL DET SKJE: Allianz Riviera i Nice tar 35.000 mennesker. Der skal Norges videre VM-skjebne avgjøres. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

De tre beste europeiske nasjonene i VM får være med i Tokyo. Det er ett lag fra Europa i alle 8-delsfinalene. Tyskland, England og Frankrike er klare favoritter i sine kamper, Sverige, Italia og Nederland har gode sjanser, mens Spania neppe kan stå imot USA.

På mange måter er utslagskampene i fotball-VM noe av det mest nådeløse idretten kan by på. Det er enten «vinn» eller «dere får prøve å komme tilbake om fire år». En feilpasning, en keepertabbe, en sjanse som misses, alt kan ødelegge for hel nasjon.

– Det er ekstra vanskelig siden vi ikke får en ny mulighet på lang tid, vi har ikke VM hvert år som mange andre idrettsutøvere har, sa en preget Alex Morgan til Fox Sports etter USAs sjokktap for Sverige i OL i 2016.

Samtidig kan en lekker pasning, en herlig redning eller et vakkert mål skape folkehelter, og landslagssjef Martin Sjögren påpeker at rutinene må være de samme og spillerne må føle trygghet, selv om kampene blir større.

SISTE INSTRUKS: Martin Sjögren gir Ingrid Syrstad Engen beskjeder på den siste treningen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Han kaller den mentale utfordringen i et mesterskap for «ekstremt spennende», og mener spillerne var slitne i hodet foran og under den siste, og skuffende, gruppekampen mot Sør-Korea. Han ville rense hodene og ga dem nesten to dager fri. På spørsmål om han er sikker på at energien er tilbake, sier han: – Ja, jeg ser det i øynene deres.

På den siste pressekonferansen, i underetasjen på Allianz Riviera, spurte jeg Sjögren om han er styrket i troen på målsettingen om å ta medalje. Det var han.

Noe annet kan han selvsagt ikke si.

Men han sprer ro. Han trives i situasjonen, blir mer og mer komfortabel, leker med sønnene etter treningen og smiler mye. Spillerne smiler mye. Det er ikke sikkert Sjögren er trygg i medaljetroen, men han ser og høres trygg ut, og det er mye viktigere.

TRUSSELEN: Australias store stjerne Sam Kerr under gårsdagens trening. Foto: SEBASTIEN NOGIER / EPA

Norge har ventet i fire år, på dagen, på en ny mulighet etter 1–2-tapet for England i 8-delsfinalen i VM i Canada, og det er langt på vei de samme spillerne.

Men Australia har også ventet. De var i kvartfinalen, der de ble stoppet av et bittert mål i sluttminuttene mot senere finalist Japan. Ni av spillerne fra den kampen er i troppen nå, midtstopper Laura Alleway mangler på grunn av skade.

De kalles Matildas, etter «Waltzing Matilda», omtalt som Australias uoffisielle nasjonalsang, og akkurat nå er de landets offisielle fotballyndlinger.

I motsetning til Norge er dette Australias første kamp på Allianz Riviera i Nice. Derfor fikk spillerne lov til å gå litt rundt på gresset et drøyt døgn før. Det virket ikke som de syntes det var så veldig spennende, og den store stjernen Sam Kerr var ikke å se.

Det vil hun være i kveld. Kerr er en ekstrematlet, en råtass foran mål, steget er sjelden vare og måten hun nikket inn 2–0-målet mot Jamaica på, forteller alt om spensten. Her kan ikke stopperduoen Mjelde/Thorisdottir duppe av i et tidel.

STERK DUO: Vilde Bøe Risa (til venstre) og Ingrid Syrstad Engen blir, bokstavelig talt, helt sentrale mot Australia. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Samtidig har Australias VM vært variabelt. Mot Jamaica var det også mye rart, det ble sluppet til store sjanser og pasningsspillet var slurvete. Her har Norge en mulighet, og Wolfsburg-klare Ingrid Syrstad Engen bør gjøre det hun har muligheten til: Ta kommandoen på midten.

Hun kan minne litt om Ingvild Stensland med sin ro, og er en av de aller viktigste spillerne bak det norske løftet de to siste sesongene. Når VM nå drar seg til er hun nødt til å bruke alt hun kan, stole på sine ferdigheter, gjøre som mot franske Amandine Henry, være fryktløs.

Journalister fra andre land er imponert av «Ing-ridd Eng-en», og med energiske Vilde Bøe Risa ved sin side har Norge en midtbaneduo som kan styre dette laget i mange år.

I dag skal de binde sammen både forsvars- og angrepsspillet, gjøre at Guro Reiten, Isabell Herlovsen og forhåpentligvis Caroline Graham Hansen får utfoldet seg, og samtidig sørge for at det fungerer så bra defensivt at antallet skumle australske innlegg mot Kerr begrenses.

Det er ingen liten oppgave, men de er store nok til å løse den.

I NICE: Trond Johannessen.

Men hvordan er det mulig å slå fast at det vil være et vellykket VM dersom Norge går til kvartfinalen? Det er fortsatt langt unna medaljemålsettingen, og slett ikke sikkert at det vil holde til en OL-plass.

Fordi man ikke kan forvente noe mer av et lag som er ranket som nummer 12 i verden, som ikke tok ett poeng i EM for to år siden.

VM-prestasjonen kan faktisk ikke måles opp mot en svært tøff intern målsetting. Spillerne skal hylles for å legge listen helt der oppe, men vi andre må se på den med fornuft og ikke klage for mye om de river. Alt bedre enn kvartfinale er bonus.

Norge er dessuten på den verste siden av tablået, med tre av de fire beste i verden, med England som en sannsynlig kvartfinalemotstander, med USA eller Frankrike i en eventuell semifinale.

Først må Australia slås.

