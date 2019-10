STJERNER: Lionel Messi sammen med lagkamerat Luis Suarez. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Messi: – Vil aller helst bli byttet inn og spille mindre, enn å bli erstattet

For Lionel Messi (32) er kvalitet viktigere enn kvantitet når det kommer til antall spilleminutter for sitt kjære Barcelona.

Nå nettopp







Her er tirsdagens oddstips!

Barcelona, som møter Real Valladolid tirsdag kveld i spansk La Liga, har levert en tilfredsstillende sesong så langt. Katalanerne holder i 2.-plassen før midtukerunde-kampene, men har sammen med Real Madrid spilt én kamp mindre enn ettersom lørdagens El Clásico-duell ble utsatt.

les også Ødegaard med ny assist da Alexander Isak avgjorde for Real Sociedad

Men til tross for all fremgangen har ikke lagets største superstjerne Lionel Messi vært så mye i aksjon i høst. Med hensyn til temaet spilletid åpnet han nylig opp om sine tanker rundt det til den argentinske TV-stasjonen TyC Sports:

– Jeg misliker å bli byttet ut. Jeg vil aller helst bli byttet inn og spille mindre, enn å bli erstattet i kampene, forteller han, og utdyper:

– Jeg mener at ettersom kamper ofte ikke er avgjorte mot slutten så vil man lettere finne rom på banen fordi motspillerne er slitne. Og jeg foretrekker å komme utpå ut i kampen og å nyte den. Heller det enn å spille fra start og bli byttet ut i den avgjørende og beste delen, sier Messi.

Onsdag kan du kan du vinne hele 70 millioner kroner i Vikinglotto. Spill her!

Normalt ville Lionel Messi ha vært selvskreven til å starte så godt som samtlige av storklubbens oppgjør. Men til tross for klubbens gode innledning har angriperen mistet fem av Barcelonas ni ligakamper i høst på grunn av diverse skader. Det kan ha ledet ham til å tenke på hvordan han bør matches i årene fremover.

I hvert fall kan det virke som at han hinter til potensielle fremtidige trenere enten det er i Barcelona, for Argentinas landslag eller hjemby-klubben Newell’s Old Boys om hvordan å best utnytte kvalitetene og spilletiden hans.

Messi fyller 33 år neste juni, og forhåpentligvis vil han herje på fotballbaner med sine scoringer, taktomslag og herlige driv i flere år fremover. Til kveldens TV-kamp er selvsagt han med i troppen.

VGs tips: Pause-spill

Norsk Tipping tilbyr hjemmeodds til stusslige 1,12 på Barcelona-seier i et vanlig HUB-spill – hvilket leder oss til å lete etter en annen inngang hva gjelder spilleforslag.

Med helgens El Clásico-utsettelse går katalanerne uthvilte inn i dette oppgjøret. Tenk på at Barcelona kun har tapt én av de siste 59 La Liga-kampene på Camp Nou.

Valladolid har på sin side klart seg brukbart. Laget er ubeseiret på fem kamper – og slo Eibar 2–0 sist lørdag. Kun to av ti ligaoppgjøre er tapt. Ni baklengsmål er ett mindre enn det mektige hjemmelaget – og husk at de klarte 1–1 borte mot Real Madrid i august.

Vårt spillforslag er uavgjort til pause til 3,05 i odds. Spillestopp er kl. 21.10 og Strive viser matchen.

Publisert: 29.10.19 kl. 18:35

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om