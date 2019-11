KUPPET FINALEN: Bjarne Berntsen jubler for plass i cupfinalen etter 3–0-seier over Ranheim i semifinalen. Foto: Carina Johansen

Disse er nominert til «årets trener»

Bodø/Glimts Kjetil Knutsen (51), Vikings Bjarne Berntsen (62) og Moldes Erling Moe (49) kniver om å bli «årets trener» i Eliteserien.

Det har en jury bestående av Erik Solér (Norsk Toppfotball), Tor Ole Skullerud, Kenneth Fredheim, Amund Lutnæs (alle Eurosport), Knut Espen Svegaarden (VG) og Pål Arne Johansen (G19-landslagstrener) kommet frem til.

Vinneren kåres på «Fotballfesten» mandag 2. desember, dagen etter at Eliteserien avsluttes. VG-Sportens Leif Welhaven mener det ligger an til et rotterace.

Den samme juryen har pekt ut denne trioen i 1. divisjon: Steffen Landro (Nest-Sotra), Jørgen Isnes (KFUM) og Lars Bohinen (Aalesund).

I Toppserien er følgende nominert: Hege Riise (LSK Kvinner), Steinar Lein (Trondheims-Ørn) og Monica Knudsen (Vålerenga). Juryen består av Alexander Strauss (U23-landslagstrener), Sindre Vian (Amedia/Skribent Toppfotball Kvinner), Knut Andreas Stenseth (Amedia/Østlandets Blad), Olav Traaen (NRK) og Morten Morisbak Skjønsberg (NRK).

GULLMANN: Erling Moe jubler for at seriegullet er i boks etter 4–0-seieren over Strømsgodset. Foto: Bjørn S. Delebekk

Litt om kandidatene:

Kjetil Knutsen, Bodø/Glimt

Glimt ble spådd i bunnstriden, men Nordland-klubben styrer mot 2. plass i Eliteserien, med et poengsnitt på 1,82. Laget har scoret 59 mål på 28 kamper (et snitt på 2,1 per kamp). Tapte mot Strømmen i cupens 2. runde.

Bjarne Berntsen, Viking

Nyopprykket og av mange nederlagsdømt. Foreløpig 5. plass i ligaen, fem poeng bak Rosenborg. Spiller cupfinale mot Haugesund 8. desember.

Erling Moe, Molde

Var ligafavoritt sammen med Rosenborg, men Molde har vist seg som Norges klart beste fotballag denne sesongen. Seriemesterskapet er sikret to runder før slutt, og Molde scorer i snitt 2,3 mål per kamp. Fikk bank av Aalesund (4-0) i cupens 3. runde. Kvalifiserte seg for Europa League-play off, men ble slått ut av Partizan.

GULLAG: LSK Kvinner etter å ha sikret seriegullet etter 2–2 mot Kolbotn. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hege Riise, LSK Kvinner

Seriemester med kun to tap på 22 kamper – og bunnsolid målforskjell (51-18). Spiller cupfinale mot Vålerenga lørdag. Klarte ikke å gå videre fra gruppespillet i Champions League.

Steinar Lein, Trondheims-Ørn

Har løftet Trondheims-Ørn fra nedrykksstrid i fjor til en mer behagelig plass midt på tabellen i år. Tapende cupsemifinalist.

Monica Knudsen, Vålerenga

Har ledet Oslo-klubben til sin beste plassering noensinne i Toppserien. Tapte to ganger mot LSK Kvinner i serien, og havnet fire poeng bak til slutt. Lagene møtes til cupfinale lørdag.

Steffen Landro, Nest-Sotra

Kjempet til siste sekund om kvalikspill til Eliteserien, til tross for fire poengs trekk på grunn av brudd på delmål i handlingsplan for finansielt oppfølgingssystem. På banen gjorde laget det egentlig bedre enn både Kongsvinger og Sogndal.

Jørgens Isnes, KFUM

Nyopprykkede KFUM har kjempet i toppen hele sesongen. Oslo-laget endte på fjerdeplass, og møter dermed vinneren av Kongsvinger-Sogndal i eliteseriekvaliken. Vinneren der møter Start, og vinneren av den kampen møter laget som havner tredje sist i eliteserien.

Lars Bohinen, Aalesund

Helt overlegen i 1. divisjon. Laget vant samtlige 15 hjemmekamper, og hadde imponerende 10-4-1 borte, noe som samlet ga ny poengrekord i divisjonen. I cupen tok laget seg til kvartfinale, etter å ha slått ut Rosenborg på Lerkendal i fjerde runde.

Publisert: 18.11.19 kl. 14:00

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 28 19 5 4 64 – 27 37 62 2 Bodø/Glimt 28 14 9 5 59 – 40 19 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 28 13 9 6 48 – 37 11 48 5 Viking 28 12 7 9 48 – 39 9 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

